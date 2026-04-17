یورپی رہنما آبنائے ہرمز میں بحری آزادی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ فوجی مشن پر غور کر رہے ہیں

یورپی رہنما آبنائے ہرمز میں بحری راستوں کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کثیر القومی فوجی مشن کی تعیناتی پر غور کر رہے ہیں، جس کا مقصد ایران کی جانب سے عائد کردہ ناکہ بندی کے اقتصادی اثرات کو کم کرنا اور عالمی تجارت کو محفوظ بنانا ہے۔
پیرس (فرانس) (اے ایف پی) – فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے جمعہ کو اتحادیوں کا ایک اجلاس منعقد کیا تاکہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان موجودہ تنازعہ کے خاتمے کے بعد آبنائے ہرمز میں سلامتی اور تجارت کی آزادانہ روانی کو یقینی بنانے کے لیے ایک کثیر القومی فوج بھیجنے پر غور کیا جا
سکے۔ ایران نے 28 فروری کو اسلامی جمہوریہ کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی اس اہم شپنگ کے راستے پر ناکہ بندی عائد کر دی تھی، جس سے عالمی توانائی کی قیمتوں میں تیزی آ گئی۔ حتیٰ کہ سیز فائر کے نفاذ کے ساتھ ہی، امریکہ اب ایرانی بندرگاہوں پر اپنی ناکہ بندی کر رہا ہے۔ یورپی رہنماؤں کو اب تشویش ہے کہ اگر ناکہ بندی جاری رہی تو صارفین کو مہنگائی میں اضافے، خوراک کی قلت اور جیٹ فیول کی عدم دستیابی کی وجہ سے پروازوں کی منسوخی کے اثرات محسوس ہوں گے۔ اسٹارمر اور میکرون کے ساتھ 1200 GMT سے شروع ہونے والے اجلاس میں شامل ہونے والے رہنما، جو زیادہ تر ویڈیو کے ذریعے منعقد ہوگا، بحری راستوں کی مکمل آزادی کی بحالی کا مطالبہ کرنے اور ناکہ بندی کے اقتصادی نتائج کا جائزہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن وہ 'منصوبے کی تعیناتی کی تیاری بھی کریں گے، جب شرائط پوری ہوں گی، ایک مکمل طور پر دفاعی کثیر القومی فوجی مشن کے لیے، تاکہ بحری راستوں کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے'، جیسا کہ ایلیسی کی طرف سے بھیجی گئی دعوت نامے میں کہا گیا ہے جسے اے ایف پی نے دیکھا ہے۔ حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسی فوج صرف جنگ کے خاتمے پر تعینات کی جائے گی۔ میکرون اور اسٹارمر نے یوکرین کی حمایت کے لیے یورپی فوج کی تشکیل کی کوششوں کی بھی قیادت کی ہے، جو روس کے خلاف جنگ کے خاتمے پر ہی تعینات کی جائے گی۔ اسٹارمر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ 'آبنائے ہرمز کا غیر مشروط اور فوری دوبارہ کھولنا ایک عالمی ذمہ داری ہے'، ان کے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے دفتر سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسٹارمر یہ بھی کہیں گے کہ وہ اور میکرون دونوں 'بحری راستوں کی آزادی کو محفوظ بنانے اور بارودی سرنگوں کو ہٹانے کی کارروائیوں کی حمایت کے لیے ایک کثیر القومی اقدام کے قیام کے لیے' پرعزم ہیں۔ فرانسیسی صدارتی عہدیدار، جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے، نے کہا کہ اتحادیوں کو اس بات کا یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ 'ہمارے پاس ایران کی جانب سے گزرنے والے بحری جہازوں پر فائرنگ نہ کرنے کا عزم اور امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے یا نکلنے والے کسی بھی بحری جہاز کو بلاک نہ کرنے کا عزم ہے۔' اجلاس، جو کہ تقریبا 30 یورپی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ایشیائی اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی زیادہ تر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اکٹھا کرے گا، یورپ کے لیے امریکہ کی طرف سے جنگ کے خاتمے کے سفارتی کوششوں میں بڑے پیمانے پر نظر انداز کیے جانے کے بعد اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی جیسے کلیدی یورپی یونین کے کھلاڑی ذاتی طور پر شرکت کریں گے، ان کے دفاتر نے تصدیق کی ہے۔ ایلیسی کے مطابق بات چیت میں 'غیر متحارب ممالک' شامل ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ ایران، اسرائیل یا ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سے کوئی بھی شامل نہیں ہوگا۔ فرانس کے وزیر خارجہ جین نوئل بیروت نے جمعرات کو کہا کہ 'آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے عالمی معیشت پر، اور اس طرح فرانسیسی شہریوں اور فرانسیسی کاروباری اداروں کی روزمرہ زندگی پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔' فرانسیسی صدارتی عہدیدار نے کہا کہ 'جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک قابل اعتماد تجویز تیار کرنا ہے جو بنیادی طور پر ایران پر امریکہ کی طرف سے پہلے اختیار کی جانے والی زیادہ سے زیادہ دباؤ اور جنگ کے دوبارہ شروع ہونے کے درمیان ایک تیسرا راستہ ہے۔' مرز، جن کا ملک پہلے یوکرین کے لیے کسی بھی مشن میں شامل ہونے سے ہچکچا رہا تھا، نے کہا کہ برلن 'اصولی طور پر حصہ لینے کے لیے تیار' ہے لیکن انہوں نے احتیاط برتی کہ 'ہم ابھی بھی اس سے بہت دور ہیں۔' انہوں نے مزید کہا کہ رہنما امریکہ کی شمولیت پر بھی بحث کریں گے۔ لیکن فرانسیسی صدارتی عہدیدار نے کہا کہ واشنگٹن - تنازعہ میں ایک متحارب طاقت کے طور پر - اس مشن میں شامل نہیں ہونا چاہئے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ نے کہا کہ 'جیسے ہی شرائط اجازت دیں گی، ایک مشترکہ فوجی کوشش' کی منصوبہ بندی پہلے سے جاری ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فوجی سربراہان اگلے ہفتے لندن کے باہر نورڈ ووڈ میں برطانیہ کے فوجی کمانڈ ہیڈ کوارٹر میں مزید بات چیت کے لیے ملاقات کریں گے۔ فرانسیسی صدارت کے مطابق، اجلاس میں ناکہ بندی سے پھنسے سینکڑوں بحری جہازوں پر سوار 20,000 سے زائد بحری جہازوں کے بارے میں خدشات پر بھی بات کی جائے گی
