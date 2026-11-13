یورپی یونین کا پہلا سربراہ اجلاس ڈبلن میں مصنوعی ذہانت پر
یورپی یونین کے رہنماء ڈبلن میں مصنوعی ذہانت کے چیلنجز اور فنڈنگ پر بحث کریں گے۔ یہ اجلاس امریکہ اور چین کے مقابلے میں یورپ کی پوزیشن کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا اہم مرحلہ ہے۔
یورپی یونین کے رہنماء جمعہ کو ڈبلن میں اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ مصنوعی ذہانت (AI) کے موضوع پر اپنا پہلا خصوصی سربراہ اجلاس منعقد کر سکیں۔ اس تاریخی میٹنگ کا بنیادی مقصد یہ طے کرنا ہے کہ یورپی یونین امریکہ اور چین کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کے شعبے میں کس طرح پیچھے نہیں رہ سکتی۔ یہ ملاقات ان بڑھتی ہوئی خدشات کے درمیان ہو رہی ہے جن میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے جو صنعتوں اور معاشرے کو بدل سکتی ہے لیکن حال ہی میں غلط استعمال کے واقعات کی وجہ سے عالمی سطح پر بے چینی پھیل گئی ہے۔
ڈبلن اجلاس کے اہم ایجنڈے اور مقاصد
ڈبلن میں منعقد ہونے والے اس اہم اجلاس میں یورپی یونین کے رہنماء مصنوعی ذہانت کے شعبے میں فنڈنگ کی کمی اور دیگر بنیادی مسائل پر کھل کر بحث کریں گے۔ یورپی کونسل کے صدر انتونو کوستا نے گزشتہ ہفتے یورپی یونین کے رہنماؤں کو بھیجے گئے ایک خط میں واضح کیا تھا کہ مصنوعی ذہانت کے تیزی سے ترقی پانے والے دور میں، اس کے فراہم کردہ مواقع اور اس کے معیشتوں اور معاشرے پر ڈالنے والے تبدیل کن اثرات پر رہنماؤں کی سطح پر بات چیت کرنا اب انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔Also readSindh government to transition official vehicles to electric vehicles
اس اجلاس میں ٹیکنالوجی کے ماہرین بھی خصوصی طور پر شامل ہوں گے تاکہ یورپی یونین کے رہنماؤں کو جدید ترین تجاویز اور حقائق سے آگاہ کیا جا سکے۔ مشال ای آئی کے چیف ایگزیکٹیو آرٹھر منش اور نوبل انعام یافتہ AI ماہر جیفری ہنٹن یورپی یونین کے رہنماؤں کو بریفنگ دیں گے۔ یہ بریفنگز اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہوں گی کہ یورپی یونین کو مصنوعی ذہانت کے میدان میں ایک نمایاں کھلاڑی بننے کے لیے اپنی کوششوں میں نمایاں اضافہ کرنا ہوگا۔
چپس ایکٹ اور فنڈنگ کے مسائل
یورپی یونین کے لیے مصنوعی ذہانت کی دوڑ میں حصہ لینا آسان کام نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے ٹیکنالوجی کے مقاصد پورے کرنے میں کئی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کر رہی ہے۔ تین سال قبل متعارف کرائے گئے چپس ایکٹ کی منصوبہ بندی کے تحت، یورپی یونین کا ہدف یہ تھا کہ وہ جدید چپ مینوفیکچرنگ کو اپنی طرف متوجہ کرے اور 2030 تک عالمی چپ مارکیٹ میں اپنا حصہ دہائی سے بڑھا کر بیس فیصد تک لے آئے۔ تاہم، موجودہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ منصوبہ اپنے تعین شدہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، مصنوعی ذہانت کے لیے ہفت بڑی گیگافیکٹریز بنانے کا منصوبہ بھی مکمل طور پر لاگو نہیں ہوا ہے۔ اس منصوبے کے تحت جدید AI پروسیسرز، سافٹ ویئر، کلاؤڈ ٹیکنالوجی، ہائی اسپیڈ کنیکٹیویٹی اور ڈیٹا سینٹرز کو ایک ہی چھت کے نیچے رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ لیکن یورپی یونین کے ممالک کے درمیان 2028 سے 2034 کے بجٹ میں مقابلے کی کوششوں پر خرچہ کرنے کے حوالے سے جاری بحث و مباحثے کی وجہ سے یہ منصوبہ رک چکا ہے۔
صنعتی تبدیلیاں اور نئی چیلنجز
مصنوعی ذہانت کے شعبے میں حالیہ واقعات نے یورپی یونین کے رہنماؤں کو مزید پریشان کر دیا ہے۔ گزشتہ مہینوں میں روف ایجنٹس (Rogue AI Agents) کے ساتھ منسلک واقعات کی سیریز نے عالمی سطح پر ڈر اور بے چینی پھیلا دی ہے۔ اس صورتحال میں مزید بے چینی تب پیدا ہوئی جب این وائی ڈی (Nvidia) کے سی ای او جینسن ہوانگ نے استعفیٰ دے دیا، جس کی وجہ سے اس صنعت کو اس کا سب سے بڑا چیمپین کھو گیا۔ یہ تبدیلی یورپی یونین کے لیے ایک نیا چیلنج ہے کیونکہ اسے اب ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے سرخیاں باندھنی ہوں گی جن کا سامنا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔
یورپی یونین کے رہنماء ڈبلن میں صرف مصنوعی ذہانت کے مسائل پر ہی بحث نہیں کریں گے بلکہ وہ یوکرین کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کریں گے۔ یہ موضوع سربراہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے کیونکہ امریکہ کے-envoys سٹیو وٹکاف اور جیڈ کوشنر نے مسکو میں روسی صدر ولادمیر پوتن سے ملاقات کے بعد ڈبلن میں یوکرینی صدر ولودومیر زیلینسکی سے ملاقات کی تھی۔ ایک سینئر یورپی عہدیدار کے مطابق، یورپی یونین کے رہنماء امن کے مذاکرات میں یورپی یونین کے کردار اور ممکنہ سیفٹی گارنٹیز پر غور کریں گے اگر جنگ بندی کا اعلان ہوتا ہے۔
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