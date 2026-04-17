یورپ میں ایندھن کا بحران، 6 ہفتوں کا جیٹ فیول باقی، پروازوں کی منسوخی کا خدشہ

عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح بیرول نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث یورپ میں جیٹ فیول کی قلت پیدا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں جون تک ایندھن کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں اور پروازیں منسوخ ہو سکتی ہیں۔
یورپ میں جیٹ فیول کے بحران کے گہرے ہوتے سائے، خطے کے پاس صرف 6 ہفتوں کا ایندھن باقی یورپ میں ایندھن کے بحران کا خطرہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، جہاں حالیہ رپورٹس کے مطابق خطے کے پاس جیٹ فیول کے ذخائر صرف 6 ہفتوں تک کے لیے ہی کافی ہیں۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر صورتحال میں جلد بہتری نہ آئی تو آنے والے دنوں میں ہوائی جہازوں کی پروازوں کی منسوخی اں ایک معمول بن سکتی ہیں۔ برطانوی میڈیا کی جانب سے سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق، عالمی توانائی ایجنسی کے سربراہ، فاتح بیرول نے اس بات پر زور دیا
ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی سطح پر توانائی کے نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ فاتح بیرول کے مطابق، تیل، گیس اور بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اس بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں پاکستان، بھارت، بنگلا دیش، چین، جاپان اور جنوبی کوریا شامل ہیں، جو توانائی کے لیے مشرق وسطیٰ پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان ممالک کے بعد اب اس بحران کے اثرات یورپ اور امریکا تک بھی پہنچ رہے ہیں، جس سے عالمی سپلائی چین میں خلل پڑ رہا ہے۔ یورپ کو جون تک ایندھن کے شدید قلت کا سامنا فاتح بیرول نے ایک تشویشناک انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ اگر یورپ نے فوری طور پر مشرق وسطیٰ سے اپنی نصف سے زیادہ ایندھن کی درآمدات کے متبادل ذرائع تلاش نہ کیے، تو جون تک ملک کے ایندھن کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایئرلائنز کو مجبورا پروازیں منسوخ کرنا پڑیں گی۔ رپورٹ میں اس امر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ خلیجی ممالک دنیا بھر کو جیٹ فیول کی فراہمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، جب کہ جنوبی کوریا، بھارت اور چین جیسے ممالک کی ریفائنریز بھی بڑی حد تک مشرق وسطیٰ کے خام تیل پر انحصار کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں پیدا ہونے والی رکاوٹ نے عالمی سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق، یورپ کو موسم گرما کے دوران بڑھتی ہوئی سفری طلب کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر متبادل توانائی کے ذرائع تلاش کرنے کی ضرورت ہے، بصورت دیگر بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کا خدشہ ہے۔ اگرچہ خلیجی ممالک سے ایندھن کی سپلائی جلد بحال بھی ہو جائے، تب بھی قلت کا خطرہ پوری طرح سے ٹلنے کا امکان کم ہے۔
یورپ جیٹ فیول توانائی کا بحران آبنائے ہرمز پروازوں کی منسوخی