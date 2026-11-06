یورپ میں ہوائی جہازوں پر جھوٹی دھمکیاں: ہائبرڈ حملے کا شبہ
یورپ کے متعدد ممالک میں ہوائی جہازوں کو جھوٹی بم دھمکیاں دی گئیں جس سے اڑان متاثر ہوئیں۔ یورپ کو ہائبرڈ جنگ اور نفسیاتی حملے کا سامنا ہے۔
یورپ کے بڑے شہروں میں جمعہ کے روز ہوائی جہازوں پر ہونے والی تازہ بم دھمکیوں نے مسافر طیاروں کی سہولت میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ اس واقعے کے دوران کچھ طیاروں کو غیر منصوبہ بند طور پر اتارنا پڑا جبکہ دیگر پر لڑاکا طیاروں کی نگرانی کی گئی۔
ہوائی اڈوں پر دھمکیوں کا تفصیلی جائزہ
ڈینش پولیس نے تصدیق کی کہ کوپن ہیگن ایئرپورٹ کی آمد و رفت کو نشانہ بنانے والی دھمکیوں کی تحقیقات جاری ہیں۔ تاہم، پولیس کے فوری اندازے کے مطابق مسافروں کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔Also readپاکستان اور سوڈان کے درمیان سیکیورٹی تعاون پر اہم بات چیت
چیک پولیس نے پراگ میں آنے اور جانے والے طیاروں کو نشانہ بنانے والی بم دھمکیوں کی رپورٹس درج کیں۔ ہوائی اڈے کے ترجمان نے بتایا کہ چار آنے والی اور پانچ جانے والی اڑانوں کو دھمکی کا سامنا تھا۔
کوئی بھی دھماکہ خیز مواد نہیں ملا اور نہ ہی کوئی اڑان منسوخ یا موڑی گئی۔ تاہم، اطالوی حوالے کے مطابق پراگ سے روم جانے والی ویز ایئر کی ایک پرواز کو وینس موڑ دیا گیا جہاں وہ محفوظ طور پر اتر گئی۔
فرانس اور دیگر ممالک میں صورتحال
فرانسیسی وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ فرانس کی فضائی حدود میں اڑنے والے طیاروں پر چار نئی دھمکیاں موصول ہوئیں۔ تمام طیاروں نے محفوظ طریقے سے اترنے میں کامیاب رہے۔
ریان ایئر کی روم سے لیسبون جانے والی پرواز پر بم الرٹ نے لیسبون میں سیکیورٹی آپریشن کا باعث بنا۔ سی این این پرتگال کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر خصوصی سیکیورٹی تدابیر اختیار کی گئیں۔
ہائبرڈ حملے اور حقیقی وجوہات
سیکیورٹی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ان دھمکیوں میں منظم ہائبرڈ حملے کی خصوصیات موجود ہیں۔ تاہم، یہ امکان بھی ہے کہ کچھ افراد خود یہ دھمکیاں دے رہے ہوں یا ذاتی شکایات کی بنیاد پر یہ اقدام کر رہے ہوں۔
کوئی بھی ملک ذمہ داری قبول نہیں کر رہا ہے۔ یہ واقعات جرمنی اور بالٹک علاقے میں ہونے والے دیگر سبویڈیج حملوں کے بعد پیش آئے ہیں۔ یورپ نے یوکرائن کی حمایت کرنے کی وجہ سے اس قسم کی مداخلتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
سفری مسافروں پر اثرات اور مستقبل
یورپی سربراہوں کا ماننا ہے کہ یہ حملے سستے، قابلِ انکار اور مسلح جواب کے قابل نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں عوام کو مزید ایسی مشکلات کا سامنا ممکن ہے۔
اطالیہ میں روم اور میلان کے ایئرپورٹس پر بھی دھمکیاں موصول ہوئیں جس میں 'میل اسٹیٹ' کے جنگجوؤں کا دعویٰ کیا گیا۔ تاہم، اس گروپ کے بانی نے ان دھمکیوں سے انکار کر دیا ہے۔
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