یورپی ہوائی اڈوں پر سائبر حملہ: پروازوں میں تاخیر اور منسوخی

برسلز/فرینکفرٹ/لندن (روئٹرز) - چیک ان اور بورڈنگ سسٹم فراہم کرنے والے ایک ادارے پر سائبر حملے کی وجہ سے یورپ کے کئی بڑے ہوائی اڈوں پر آپریشن متاثر ہوا ہے، جن میں لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ بھی شامل ہے، جو براعظم کا سب سے مصروف ترین ہوائی اڈہ ہے، جس کی وجہ سے ہفتے کے روز پروازوں میں تاخیر اور منسوخی اں ہوئیں۔ کولنز ایرو اسپیس ، جو عالمی سطح پر ہوائی اڈوں پر متعدد ایئر لائنز کے لیے سسٹم فراہم کرتا ہے، ایک تکنیکی مسئلے کا سامنا کر رہا ہے جس کی وجہ سے روانہ ہونے والے مسافروں میں تاخیر ہو سکتی ہے،
ہیتھرو ایئرپورٹ نے کہا، تاخیر کی وارننگ جاری کرنے کے بعد۔ برسلز ایئرپورٹ اور برلن ایئرپورٹ بھی حملے سے متاثر ہوئے، انہوں نے الگ الگ بیانات میں کہا۔ RTX، کولنز ایرو اسپیس کی پیرنٹ کمپنی، نے کہا کہ اسے منتخب ہوائی اڈوں پر اپنے سافٹ ویئر میں 'سائبر سے متعلق خلل' کا پتہ چلا ہے، تاہم انہوں نے ان ہوائی اڈوں کا نام نہیں لیا۔ RTX نے ایک ای میل بیان میں کہا کہ 'اس کا اثر الیکٹرانک کسٹمر چیک ان اور سامان گرانے تک محدود ہے اور اسے دستی چیک ان آپریشنز کے ذریعے کم کیا جا سکتا ہے،' اور مزید کہا کہ وہ اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ برسلز ایئرپورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ حملے نے خودکار نظاموں کو ناکارہ بنا دیا ہے، جس سے صرف دستی چیک ان اور بورڈنگ کے طریقہ کار کی اجازت ہے، اور مزید کہا کہ یہ واقعہ جمعہ کی رات پیش آیا۔ اس نے مزید کہا کہ 'اس سے فلائٹ شیڈول پر بڑا اثر پڑا ہے اور بدقسمتی سے تاخیر اور منسوخیاں ہوں گی۔' ہوائی اڈے نے کہا کہ اب تک 10 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، روانہ ہونے والی تمام پروازوں میں اوسطاً ایک گھنٹے کی تاخیر ہوئی ہے۔ متاثرہ ہوائی اڈوں نے ہفتے کے روز شیڈول کی جانے والی پرواز والے مسافروں کو مشورہ دیا کہ وہ ہوائی اڈے جانے سے پہلے ایئر لائنز سے اپنے سفر کی تصدیق کریں۔ ڈیلٹا ایئر لائنز نے کہا کہ اسے تین متاثرہ ہوائی اڈوں سے روانہ ہونے والی پروازوں پر کم سے کم اثر پڑنے کی توقع ہے، اور مزید کہا کہ اس نے خلل کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک ورک اراؤنڈ نافذ کیا ہے۔ برلن ایئرپورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ چیک ان پر انتظار کا وقت زیادہ ہے اور وہ فوری حل پر کام کر رہا ہے۔ فرینکفرٹ ایئرپورٹ، جو جرمنی کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ ہے، متاثر نہیں ہوا، ایک ترجمان نے بتایا۔ ایزی جیٹ، جو یورپ کی سب سے بڑی ایئر لائنز میں سے ایک ہے، نے کہا کہ وہ اس وقت معمول کے مطابق کام کر رہی ہے اور اسے توقع نہیں ہے کہ اس مسئلے کا دن بھر اس کی پروازوں پر کوئی اثر پڑے گا۔ پولش ہوائی اڈوں کو کوئی خطرہ ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ہے، نائب وزیر اعظم اور ڈیجیٹل امور کے وزیر کرزسٹوف گاوکووسکی نے کہا
