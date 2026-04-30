یورپی بینک پاکستان کے ریکوڈک مائننگ منصوبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار، لیکن یورپ کو معدنی وسائل میں حصہ ملنا چاہیے

یورپی انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے ریکوڈک مائننگ منصوبے میں سرمایہ کاری کا تعهد کیا ہے، لیکن یہ شرط لگی ہے کہ یورپ کو اہم معدنی وسائل میں حصہ ملنا چاہیے۔ وزارتِ توانائی کے ڈائریکٹر جنرل معدنیات ڈاکٹر نواز احمد ورک نے 6 کھرب ڈالر کے معدنی ذخائر کے دعوے کو انتہائی مبالغہ آمیز قرار دیا، کہاکہ یہ اعداد و شمار منتد تحقیقی بنیادوں پر نہیں ہیں۔ بیریک گولڈ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث منصوبے کی رفتار سست کرنے کا اعلان کیا ہے۔
یورپی انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے اربوں ڈالر مالیت کے ریکوڈک مائننگ منصوبے میں دلچسپی دکھائی ہے، لیکن یہ شرط لگی ہے کہ یورپ کو اہم معدنی وسائل میں حصہ ملنا چاہیے۔ وزارتِ توانائی کے ڈائریکٹر جنرل معدنیات ڈاکٹر نواز احمد ورک نے 6 کھرب ڈالر کے معدنی ذخائر کے دعوے کو انتہائی مبالغہ آمیز قرار دیا، کہاکہ یہ اعداد و شمار منتد تحقیقی بنیادوں پر نہیں ہیں۔ یہ باتیں وہ یورپی یونین اور پاکستان بزنس فورم کے سیشن میں کہتے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ورک نے کہا کہ ریکوڈک منصوبے کے ترقیاتی مرحلے میں سیلز ٹیکس اور ودہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ پر ٹھیکیداروں کے تحفظات ہیں، لیکن حکومت نے پہلے ہی منصوبے کی آمدنی کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا ہے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاری کو تشویق کی جا سکے۔ وزارتِ توانائی نے وزارتِ خزانہ سے مشاورت کر رہی ہے، امید ہے کہ پیداوار شروع ہونے تک این ٹیکسز مؤخر کر دیے جائیں گے۔ یورپی انویسٹمنٹ بینک کے نمائندے مارکو ایرینا نے کہا کہ یورپ کو اپنی گرین اور ڈیجیٹل معیشت کے لیے اہم معدنیات کی ضرورت ہے، لہٰذا ریکوڈک جیسے منصوبوں سے مضبوط تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ انجینئرنگ کے مسائل نسبتاً آسان ہوتے ہیں، لیکن اصل چیلنجز پالیسی، ریگولیشن، استحکام اور کرنسی کے خطرات ہوتے ہیں۔ ریکوڈک مائننگ کے کمیونٹی پروگرام پر قبائل کا عدم اعتماد کا اظہار ہوا ہے۔ دوسری جانب، بیریک گولڈ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث ریکوڈک منصوبے کی رفتار سست کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بیریک گولڈ نے کہا کہ ترقیاتی کام سست ہوگا، لیکن منصوبہ مکمل طور پر بند نہیں کیا جا رہا، بلکہ محدود سرمایہ کاری کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ پہلے مرحلے کی لاگت 5.
6 سے 6 ارب ڈالر جبکہ دوسرے مرحلے کی لاگت 3.3 سے 3.6 ارب ڈالر تک متوقع ہے، اور پیداوار کا آغاز 2028 کے آخر تک متوقع تھا۔ واضح رہے کہ ریکوڈک دنیا کے بڑے غیر ترقی یافتہ تانبہ اور سونے کے منصوبوں میں شمار ہوتا ہے، جس میں 50 فیصد حصہ بیریک گولڈ، 25 فیصد وفاقی سرکاری اداروں اور 25 فیصد حکومت بلوچستان کے پاس ہے۔
