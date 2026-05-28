یوم تکبیر پر صدر اور وزیر اعظم نے ایٹمی پروگرام اور دفاعی تیاریاں پر زور دیا

صدارتی اور وزیراعظم کے پیغامات میں ایٹمی طاقت، دفاعی خودمختاری اور خطے میں امن کی اہمیت پر زور دیا گیا، ساتھ ہی سائبر اور ڈرون جیسی نئی ٹیکنالوجیز کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی گئی۔
یومِ تکبیر 2026 کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے قومی خودمختاری اور ایٹمی طاقت کے تحفظ کے پیغامات جاری کیے۔ صدر نے بتایا کہ 28 مئی کی تاریخ پاکستان کے لیے ایک سنگِ میل کے طور پر نمایاں ہے، جس نے ملک کو ناقابلِ تسخیر دفاع اور اسٹریٹیجک خودمختاری عطا کی۔ انہوں نے قومی دفاع کے بنیادی جزو کے طور پر ایٹمی پروگرام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ پروگرام نہ صرف ملکی سلامتی بلکہ خطے میں امن اور استحکام کی ضمانت ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سائنسدانوں اور مسلح افواج کے شہیدوں اور محنت کش افراد کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ عالمی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنایا ہے۔ مزید برآں، صدر نے مستقبل کے جنگی رجحانات جیسے سائبر وار فئیر، مصنوعی ذہانت اور ڈرون ٹیکنالوجی کو دفاعی حکمت عملی میں شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان کو ان شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ایٹمی ریاست ہے اور کسی بھی جارحیت کا واضح اور فوری ردعمل دے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے یوم تکبیر کے پیغام میں اس دن کی تاریخی اہمیت کو بیان کیا کہ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے بھارتی جوہری دھماکوں کے ردعمل میں کامیاب جوہری تجربہ کر کے خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن قومی عزم، وحدت اور خودداری کی اس علامت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ وزیراعظم نے ایٹمی پروگرام کے تعارف اور تکمیل میں حصہ لینے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو، نوازشد شریف، ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ڈاکٹر ثمر مبارک منڈی کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارت کی جارحانہ سوچ اور توسیعی عزائم کے پیشِ نظر پاکستان نے بروقت اور دانشمندانہ ردعمل دکھایا اور کسی بھی دباؤ یا مالی لالچ سے متاثر نہ ہو کر اپنی آزادی اور خودمختاری کی حفاظت کی۔ اس کے علاوہ، وزیراعظم نے دفاعی تیاریاں اور فوجی قیادت کی بے مثال کارکردگی کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، ایئر چیف ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے پیشہ ورانہ انداز کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں افواج نے دشمن کی سازشوں کو روک کر قومی سلامتی کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی توانائی اور مضبوط فوجی طاقت اسے کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط روک ہے اور اس کے بغیر دشمن اپنی معذوری کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان کی ممکنہ مداخلت اور دیگر غیر روایتی ہتھکنڈوں سے ہونے والی خطرات کا ذکر کیا اور کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ خطرات کو جڑ سے ختم کرنے کا عزم حکومتی سطح پر موجود ہے.
