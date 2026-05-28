یوم تکبیر پر پاکستان کی مسلح افواج نے خودمختاری اور جوہری امانت کا اعادہ کیا

یوم تکبیر کی موقع پر پاکستانی فوج نے قومی خودمختاری، سلامتی اور جوہری صلاحیت کی حفاظت کے عزم کا اعلان کیا اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دیا۔
یوم تکبیر کی اٹھائیسوی پہلی تاریخ پر پاکستان کی مسلح افواج نے پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور اس عزم کا دوبارہ اعلان کیا کہ وطن کی خودمختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دی جائے گی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف اور چیف آف دی ایئر اسٹاف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے ایک مشترکہ پیغام کے ذریعے پاکستانی عوام کو اس مقدس دن کی یاد دلائی۔ ان کا کہنا تھا کہ ۲۸ مئی ۱۹۹۸ پاکستان کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش لمحہ ہے جب ملک نے ایٹمی طاقت کے طور پر جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن بحال کیا اور دنیا کو یہ واضح طور پر دکھایا کہ پاکستان اپنی دفاعی خودمختاری پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ اس تاریخی کامیابی کو ملک کی دوراندیش قیادت، سائنسی و انجینئرنگ برادری، مسلح افواج اور عوام کی یکجہتی اور انتھک محنت کا نتیجہ تسلیم کیا گیا ہے۔ عسکری قیادت نے اس پیغام میں واضح کیا کہ پاکستان کی جوہری صلاحیت ایک مقدس قومی امانت ہے جسے خطے میں امن، استحکام اور مؤثر دفاعی حکمتِ عملی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افواج ہر قسم کے خطرات اور چیلنجز کے سامنے جاهز ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ملک کے امن، سلامتی اور خوشحالی کے تحفظ کے لیے مسلسل تیار رہیں گے۔ یوم تکبیر کو قومی اتحاد ، استقامت اور مادرِ وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر عوام نے بھی اپنی بیداری اور ترقی کے عزم کو تجدید کرتے ہوئے ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے یکجہتی کا پیغام دیا۔ یہ پیغام نہ صرف فوجی افراد کے حوصلے کو بلند کرتا ہے بلکہ عوام میں قومی شعور اور ذمہ داری کی فہم کو بھی تقویت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی، وزیراعظم کی جانب سے عید کی مبارکباد اور مختلف سماجی و اقتصادی مسائل پر عوامی آوازیں بھی سنی گئیں۔ مثال کے طور پر، حافظ نعیم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا اور کراچی کے میئر نے لاہور کے متعلق بیانات پر وضاحت کی۔ اس تمام تر گفتگو اور پیغام رسانی کا مقصد ایک مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کی تعمیر ہے.
