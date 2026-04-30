یوم مئی: سندھ کے وزیرِ اعلیٰ شرجیل انعام میمن کا مزدوروں کو خراج تحسین

یوم مئی ، جسے عالمی مزدور دن کے طور پر منایا جاتا ہے، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے لیے ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے پیغام میں محنت کش طبقے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ طبقہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا سنگ بنیاد ہے۔ ان کی فلاح و بہبود کے بغیر، پائیدار ترقی کا تصور محال ہے۔ شرجیل انعام میمن نے واضح طور پر کہا کہ مزدوروں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو جدوجہد کی ہے، اور جو انتھک محنت کی ہے، اس کو خراج تحسین پیش کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ صرف ایک رسمی تقریب نہیں ہے بلکہ ان کے عزم اور قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان سے سبق لینے کا دن ہے۔ انہوں نے شکاگو کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیوں نے دنیا بھر کے محنت کش وں کو اپنے حقوق کے حصول کے لیے ایک نئی راہ دکھائی۔ اسی راہ کے نتیجے میں آج مزدور تحریک ایک مضبوط اور پر اثر آواز بن چکی ہے جو اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے ہمیشہ سے محنت کش وں اور کسانوں کی فلاح کو اپنی اولین ترجیحات میں رکھا ہے۔ شرجیل انعام میمن نے حکومت سندھ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ کم از کم اجرت میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ مزدوروں کو معاشی طور پر مضبوط بنایا جا سکے۔ لیبر قوانین پر مؤثر عملدرآمد کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ مزدوروں کو صحت اور مالی سہولیات کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا ہے تاکہ ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت سندھ نے ٹیکنیکل ٹریننگ پروگرامز شروع کیے ہیں تاکہ مزدوروں کو جدید مہارتیں سکھائی جا سکیں اور انہیں روزگار کے زیادہ مواقع میسر آ سکیں۔ خواتین مزدوروں کے لیے خصوصی سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ وہ بھی معاشی طور پر خود کفیل بن سکیں۔ یہ تمام اقدامات حکومت سندھ کی مزدور دوست پالیسیوں کا واضح ثبوت ہیں۔ سینئر وزیر نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت سندھ کے یہ اقدامات اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ مزدور اور کسان طبقے کو مضبوط بنا کر ایک منصفانہ اور خوشحال معاشرہ تشکیل دیا جائے گا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ محنت کش وں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے تاکہ وہ معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سندھ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور ان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ، سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنا کر دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ اس کارروائی میں 13 دہشتگرد ہلاک ہوئے۔ یہ کارروائی ملک کی سلامتی اور سکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سہیل آفریدی نے پنجاب جانے کے اعلان پر ڈرون حملوں کے آغاز کا اظہار تشویش کیا ہے۔
