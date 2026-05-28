یوم تکبیر کے موقع پر پنجاب پولیس کی مضبوط ڈیوٹی اور تاریخی پیغام

یوم تکبیر کے موقع پر پنجاب پولیس کی مضبوط ڈیوٹی اور تاریخی پیغام
📆28/05/2026 1:12 am
📰ExpressNewsPK
پنجاب میں یوم تکبیر کی تقریبات کے دوران ۴۰۰۰ سے زائد افسران سکیورٹی ڈیوٹی پر ہیں، انسپکٹر جنرل راؤ عبد الکریم نے ۲۸ مئی کو پاکستان کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بننے کا تاریخی دن قرار دیا اور دفاعِ وطن کے عہد کی تجدید کی۔

پنجاب کے مختلف شہروں میں یوم تکبیر کے موقع پر چار ہزار سے زائد افسران اور اہلکاروں نے اپنی ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے۔ اس اہم دن کے لئے صوبائی اور وفاقی اداروں نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ انسپکٹر جنرل راؤ عبد الکریم نے اس موقع پر ایک تاریخی پیغام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ۲۸ مئی کو پاکستان نے اپنی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کے طور پر عالمی منظرنامے پر اپنی جگہ بنائی اور اس دن کو قومی تاریخ کا سنہرا دن قرار دیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یوم تکبیر دفاع، سلامتی اور خود مختاری کے عہد کی تجدید کا دن ہے اور اس دن تمام پاکستانی فوجی اور سکیورٹی ادارے اپنی ذمہ داریوں کا اعلان کرتے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے اپنی تقاریر میں کہا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور پنجاب پولیس وطن کی اندرونی سرحدوں اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لئے ہر وقت تیار ہے۔ انہوں نے اس عزم پر زور دیا کہ پولیس دہشت گردی، شرپسند عناصر اور دشمن قوتوں کے خلاف لڑائی میں کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی اور ضرورت پڑنے پر خون کا آخری قطرہ بھی وطن کے نام پر نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ ان کے مطابق پولیس اور افواج پاکستان شانہ بشانہ مل کر دفاعِ وطن کو مضبوط بنائیں گے اور اندرونی و بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لئے اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پنجاب پولیس کی ترجمان نے بتایا کہ یوم تکبیر کے موقع پر لاہور سمیت تمام صوبوں میں سو سے زیادہ ریلیاں، تقاریب اور مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ ان تمام سرگرمیوں کے دوران عوام کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے سخت سکیورٹی تدابیر اپنائی گئیں ہیں۔ ترجمان کے مطابق ۴۰۰۰ سے زائد افسران اور اہلکار سکیورٹی ڈیوٹی پر ہیں تاکہ شہری اس موقع کو پرامن ماحول میں منا سکیں۔ اس کے علاوہ، وزیراعظم کی جانب سے عوام کو عیدِ فطر کی دلی مبارکباد بھی پیش کی گئی اور پاکستان کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کرنے والی آوازوں کے حوالے سے بھی سرکار کی توجہ مبذول کرائی گئی۔ اس خبر کے ساتھ ساتھ ایک بڑی میڈیا ویب سائٹ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اس پر شائع شدہ تمام مواد کے حقوق ایکسپریس میڈیا گروپ کے پاس محفوظ ہیں.

