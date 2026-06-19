یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے جو یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے اور ویڈیو پيجز پر نیویگیشن کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ سے ویڈیو پيجز کی لینڈ اسکپ کو صاف اور سادہ بنایا گیا ہے
یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے جو یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے اور ویڈیو پيجز پر نیویگیشن کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ سے ویڈیو پيجز کی لینڈ اسکپ کو صاف اور سادہ بنایا گیا ہے جس سے یوزر کو ویڈیو پيجز پر اہم کنٹرولز کی تلاش میں کم مشق ہوگی ویڈیوز کے نیچے تبصرے کی سیکشن کھلے گی جس سے یوزر کو ویڈیوز کے تبصرے میں شامل ہونے میں آسانی ہوگی ویڈیو پيجز پر سبسکرائپشن بٹن اور چینل کی پيجز کو بھی سادہ کیا گیا ہے اب چینل کی پيجز پر صرف چینل کا لوگو اور یوزر نیم کا ڈسپلے ہوگا انٹر ایکٹیو آپشنز جیسے لائک ڈس لائک شیئر اور ایس ایم اے کی ڈیزائننگ میں بھی سادگی لائی گئی ہے اب ان آپشنز کو ایک ساتھ ہی چینل کی تفصیلات کے قریب ڈسپلے کیا جائے گا اس سے یوزر کو ویڈیو ایکشنز پر آسانی ہوگی کم استعمال ہونے والے فیچرز جیسے سےو رپورٹ کو ایک الگ میںو رکھا جائے گا تاکہ ویڈیو پيجز کو صاف اور آسان بنایا جاسکے یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بھی بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یہ بڑھائی بھی خاص طور پر موبائل یوزرز کے لئے کی جا رہی ہے یہ بڑھائی یوٹیوب کی موبائل ویڈیوز کے لئے بہتر دیکھنے کی تجربہ کاری کا حصہ ہ.
یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے جو یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے اور ویڈیو پيجز پر نیویگیشن کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ سے ویڈیو پيجز کی لینڈ اسکپ کو صاف اور سادہ بنایا گیا ہے جس سے یوزر کو ویڈیو پيجز پر اہم کنٹرولز کی تلاش میں کم مشق ہوگی ویڈیوز کے نیچے تبصرے کی سیکشن کھلے گی جس سے یوزر کو ویڈیوز کے تبصرے میں شامل ہونے میں آسانی ہوگی ویڈیو پيجز پر سبسکرائپشن بٹن اور چینل کی پيجز کو بھی سادہ کیا گیا ہے اب چینل کی پيجز پر صرف چینل کا لوگو اور یوزر نیم کا ڈسپلے ہوگا انٹر ایکٹیو آپشنز جیسے لائک ڈس لائک شیئر اور ایس ایم اے کی ڈیزائننگ میں بھی سادگی لائی گئی ہے اب ان آپشنز کو ایک ساتھ ہی چینل کی تفصیلات کے قریب ڈسپلے کیا جائے گا اس سے یوزر کو ویڈیو ایکشنز پر آسانی ہوگی کم استعمال ہونے والے فیچرز جیسے سےو رپورٹ کو ایک الگ میںو رکھا جائے گا تاکہ ویڈیو پيجز کو صاف اور آسان بنایا جاسکے یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بھی بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یہ بڑھائی بھی خاص طور پر موبائل یوزرز کے لئے کی جا رہی ہے یہ بڑھائی یوٹیوب کی موبائل ویڈیوز کے لئے بہتر دیکھنے کی تجربہ کاری کا حصہ ہ
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