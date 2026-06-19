Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے

تکنالوجی News

یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے
یوٹیوب، ویڈیو انٹر فیس، یوزر ایکسپرینس، نیویگیشن،
📆19/06/2026 4:12 pm
📰BOLNETWORK
55 sec. here / 3 min. at publisher
📊News: 28% · Publisher: 63%

یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے جو یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے اور ویڈیو پيجز پر نیویگیشن کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ سے ویڈیو پيجز کی لینڈ اسکپ کو صاف اور سادہ بنایا گیا ہے

یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے جو یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے اور ویڈیو پيجز پر نیویگیشن کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ سے ویڈیو پيجز کی لینڈ اسکپ کو صاف اور سادہ بنایا گیا ہے جس سے یوزر کو ویڈیو پيجز پر اہم کنٹرولز کی تلاش میں کم مشق ہوگی ویڈیوز کے نیچے تبصرے کی سیکشن کھلے گی جس سے یوزر کو ویڈیوز کے تبصرے میں شامل ہونے میں آسانی ہوگی ویڈیو پيجز پر سبسکرائپشن بٹن اور چینل کی پيجز کو بھی سادہ کیا گیا ہے اب چینل کی پيجز پر صرف چینل کا لوگو اور یوزر نیم کا ڈسپلے ہوگا انٹر ایکٹیو آپشنز جیسے لائک ڈس لائک شیئر اور ایس ایم اے کی ڈیزائننگ میں بھی سادگی لائی گئی ہے اب ان آپشنز کو ایک ساتھ ہی چینل کی تفصیلات کے قریب ڈسپلے کیا جائے گا اس سے یوزر کو ویڈیو ایکشنز پر آسانی ہوگی کم استعمال ہونے والے فیچرز جیسے سےو رپورٹ کو ایک الگ میںو رکھا جائے گا تاکہ ویڈیو پيجز کو صاف اور آسان بنایا جاسکے یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بھی بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یہ بڑھائی بھی خاص طور پر موبائل یوزرز کے لئے کی جا رہی ہے یہ بڑھائی یوٹیوب کی موبائل ویڈیوز کے لئے بہتر دیکھنے کی تجربہ کاری کا حصہ ہ.

یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یوٹیوب نئے ویڈیو انٹر فیس لانچ کر رہا ہے جو یوزر ایکسپرینس کو بہتر بنانے اور ویڈیو پيجز پر نیویگیشن کو آسان بنانے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے اس اپ ڈیٹ سے ویڈیو پيجز کی لینڈ اسکپ کو صاف اور سادہ بنایا گیا ہے جس سے یوزر کو ویڈیو پيجز پر اہم کنٹرولز کی تلاش میں کم مشق ہوگی ویڈیوز کے نیچے تبصرے کی سیکشن کھلے گی جس سے یوزر کو ویڈیوز کے تبصرے میں شامل ہونے میں آسانی ہوگی ویڈیو پيجز پر سبسکرائپشن بٹن اور چینل کی پيجز کو بھی سادہ کیا گیا ہے اب چینل کی پيجز پر صرف چینل کا لوگو اور یوزر نیم کا ڈسپلے ہوگا انٹر ایکٹیو آپشنز جیسے لائک ڈس لائک شیئر اور ایس ایم اے کی ڈیزائننگ میں بھی سادگی لائی گئی ہے اب ان آپشنز کو ایک ساتھ ہی چینل کی تفصیلات کے قریب ڈسپلے کیا جائے گا اس سے یوزر کو ویڈیو ایکشنز پر آسانی ہوگی کم استعمال ہونے والے فیچرز جیسے سےو رپورٹ کو ایک الگ میںو رکھا جائے گا تاکہ ویڈیو پيجز کو صاف اور آسان بنایا جاسکے یوٹیوب ویڈیو ٹائٹلز کی سائز بھی بڑھا رہا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو یہ بڑھائی بھی خاص طور پر موبائل یوزرز کے لئے کی جا رہی ہے یہ بڑھائی یوٹیوب کی موبائل ویڈیوز کے لئے بہتر دیکھنے کی تجربہ کاری کا حصہ ہ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BOLNETWORK /  🏆 9. in PK

یوٹیوب، ویڈیو انٹر فیس، یوزر ایکسپرینس، نیویگیشن،

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-19 19:11:53