یوٹیوب میں اے آئی (AI) سے چلنے والی نئی سرچ فیچر متعارف

گوگل نے یوٹیوب پر 'آسک یوٹیوب' نامی ایک نئی اے آئی (AI) سے چلنے والی سرچ فیچر متعارف کروائی ہے، جو صارفین کو پیچیدہ سوالات پوچھنے اور جامع نتائج حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ فیچر فی الحال امریکہ میں یوٹیوب پریمیم صارفین کے لیے دستیاب ہے۔
گوگل نے اپنی مصنوعات میں مصنوعی ذہانت (آرٹیفیشل انٹیلیجنس) کی شمولیت کو وسعت دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت یوٹیوب اب ایک نئی اے آئی (AI) سے چلنے والی سرچ فیچر متعارف کروا رہا ہے۔ یہ تجرباتی فیچر فی الحال امریکہ میں یوٹیوب پریمیم کے ان صارفین کے لیے جاری کیا جا رہا ہے جو 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں اور یہ محدود وقت کے لیے دستیاب ہوگا۔ اس نئے فیچر کا نام 'آسک یوٹیوب ' (Ask YouTube) رکھا گیا ہے، جو صارفین کو روایتی کی ورڈ سرچ سے آگے بڑھ کر پیچیدہ سوالات پوچھنے اور زیادہ جامع نتائج حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ان نتائج میں ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹ پر مبنی خلاصہ بھی شامل ہوگا۔ یہ فیچر صارفین کو مزید گہرائی سے موضوع کو سمجھنے کے لیے فالو اپ سوالات پوچھنے کی بھی سہولت فراہم کرتا ہے۔ صارفین کو یہ فیچر اپنے اکاؤنٹ کی ترتیبات میں دستی طور پر فعال کرنا ہوگا۔ ایک بار فعال ہونے کے بعد، سرچ بار میں 'آسک یوٹیوب ' کا ایک نیا بٹن ظاہر ہوگا۔ یہ بٹن تجویز کردہ سوالات پیش کرے گا یا صارفین کو اپنے سوالات خود درج کرنے کی اجازت دے گا۔ مثال کے طور پر، صارفین کسی خاص مقام کے لیے روڈ ٹرپ کے آئیڈیاز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور انہیں اے آئی (AI) کے ذریعے تیار کردہ خلاصہ کے ساتھ ویڈیوز کی فہرست ملے گی۔ گوگل نے ابھی تک اس فیچر کے عالمی سطح پر تمام صارفین کے لیے جاری کرنے کا کوئی وقت طے نہیں کیا ہے۔ 'آسک یوٹیوب ' فیچر یوٹیوب کے سرچ تجربے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روایتی سرچ میں، صارفین کو مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مخصوص کی ورڈز درج کرنے ہوتے ہیں۔ تاہم، 'آسک یوٹیوب ' کے ذریعے، صارفین قدرتی زبان میں سوالات پوچھ سکتے ہیں، جیسے کہ وہ کسی دوست سے پوچھتے ہیں۔ یہ فیچر نہ صرف ویڈیوز تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ ان ویڈیوز سے اہم معلومات کا خلاصہ بھی پیش کرتا ہے، جس سے صارفین کا وقت بچتا ہے۔ اس کے علاوہ، فالو اپ سوالات پوچھنے کی صلاحیت صارفین کو موضوع کو مختلف زاویوں سے سمجھنے اور اپنی معلومات کو وسعت دینے میں مدد کرتی ہے۔ یہ فیچر خاص طور پر طلباء، محققین اور ان افراد کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے جو کسی موضوع کے بارے میں فوری اور جامع معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ گوگل کا یہ اقدام اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کو اپنی مصنوعات میں کس طرح ضم کرنے اور صارفین کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ گوگل کی جانب سے مصنوعی ذہانت کی شمولیت کا یہ عمل صرف یوٹیوب تک محدود نہیں ہے۔ کمپنی نے حال ہی میں اپنے دیگر مصنوعات، جیسے کہ گوگل سرچ اور گوگل اسسٹنٹ میں بھی اے آئی (AI) سے چلنے والی نئی خصوصیات متعارف کروائی ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوگل مصنوعی ذہانت کو اپنے تمام پلیٹ فارمز پر ایک بنیادی حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 'آسک یوٹیوب ' فیچر کا تجرباتی مرحلہ گوگل کو صارفین کے ردعمل کو جانچنے اور فیچر کو مزید بہتر بنانے کا موقع فراہم کرے گا۔ اگر یہ فیچر امریکہ میں کامیاب رہتا ہے، تو امکان ہے کہ اسے جلد ہی دنیا بھر کے صارفین کے لیے جاری کر دیا جائے گا۔ اس فیچر کے ذریعے، یوٹیوب نہ صرف ایک ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم کے طور پر اپنی شناخت برقرار رکھے گا بلکہ ایک طاقتور معلوماتی ذریعہ کے طور پر بھی ابھر کر سامنے آئے گا۔ گوگل کی یہ پیش کش یقیناً ڈیجیٹل دنیا میں ایک نئی لہر پیدا کرے گی اور دیگر کمپنیوں کو بھی اپنے پلیٹ فارمز میں مصنوعی ذہانت کو شامل کرنے کے لیے प्रेरित کرے گی۔ مستقبل میں، ہم یوٹیوب اور گوگل کی دیگر مصنوعات میں مزید جدید اے آئی (AI) خصوصیات دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں.
یوٹیوب اے آئی (AI) مصنوعی ذہانت سرچ فیچر گوگل
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
گوگل نے امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ خفیہ منصوبوں کے لیے مصنوعی ذہانت کے معاہدے پر دستخط کیےرائٹرز کے مطابق، الفابیٹ کی گوگل نے امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ اپنے مصنوعی ذہانت ماڈلز کو خفیہ کاموں کے لیے استعمال کرے گی۔ اس معاہدے سے پینٹاگون کو گوگل کی AI کو کسی بھی قانونی سرکاری مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ملے گی، جو OpenAI اور Elon Musk کی xAI کے ساتھ شامل ہے۔ یہ معاہدہ مشن کی منصوبہ بندی اور ہتھیاروں کو نشانہ بنانے جیسے حساس کاموں کے لیے استعمال ہوگا۔ پینٹاگون نے 2025 میں Anthropic، OpenAI اور گوگل سمیت بڑے AI لیبز کے ساتھ 200 ملین ڈالر تک کے معاہدے کیے ہیں۔
Read more »