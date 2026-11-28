یوکرین نے پہلی بار لیزر ہتھیار سے روسی ڈرون گرایا
برےو ون کی اطلاعات کے مطابق یوکرین نے پہلی بار لیزر ٹیکنالوجی سے روسی جران ڈرون کو تباہ کر دیا۔
برےو ون کے مطابق یوکرین نے پہلی بار لیزر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ایک روسی جنگی ہوا باز ڈرون کو تباہ کر دیا۔ یہ سنگل تاریخ کی واقعہ جمعہ کو فوجی اور ٹیکنالوجی کی خبروں میں سرخیوں میں رہی۔
لیزر کے ذریعے ڈرون کا تباہ ہونا
یوکرین کی ریاستی حمایت یافتہ دفاعی گروپ برےو ون نے افواج کو بتایا کہ یوکرین نے پہلی بار لیزر ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے ایک روسی جیٹ ڈرون کو گرایا ہے۔ اس واقعے کی تصدیق جمعہ کی شام سے ہوتے ہوئے جاری ہے۔ سرہی بیکریسنوٹو نے اپنی ٹیوٹر پوسٹ میں اس بات کی تصدیق کی۔ انہوں نے ویڈیو کلپ شیئر کی جس میں نشانہ ہتھیار کے نشانے پر آتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔Also readKarachi rescue operation continues as death toll reaches 11
یہ واقعہ اس بات کی گواہی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو جنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ برےو ون نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی تازہ ترین ہے اور اسے نئی قسم کے ڈرونز سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اہمیت کا حامل ہے۔
برےو ون اور بیلسک سسٹم کا کردار
سرہی بیکریسنوٹو نے وضاحت کی کہ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے مشیر نے پچھلے ہفتے ویڈیو کلپ شیئر کیا تھا۔ اس میں دکھایا گیا کہ روسی جران ڈرون آگ کے گیند میں تبدیل ہو گیا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ برےو ون نے بتایا کہ یہ سسٹم کارمین سائی کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔
اس سسٹم کو بیلسک کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹم تنقیدی انفراسٹرکچر کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ برےو ون نے بتایا کہ یہ ٹیکنالوجی تجرباتی ہے۔ کم از کم سات ٹیمیں ابھی لیزر ہتھیاروں پر کام کر رہی ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی۔
روس کے جدید ڈرونز کا خطرا
روس نے حال ہی میں زیادہ تیزی سے ڈرونز کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ یہ ڈرونز پرانے ماڈلز سے زیادہ تیز اور مارنے میں مشکل ہیں۔ برےو ون نے بتایا کہ لیزر ہتھیاروں کا تجربہ 1970 کے دہائی سے جاری ہے۔ لیکن صرف چند ممالک میں یہ عملی طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔
ہوائی ہدف کو گرانے میں کامیابی ابھی تک نایاب ہے۔ برےو ون نے خبردار کیا کہ ایک کامیاب روک تھام کا مطلب یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی بڑے پیمانے پر استعمال کے لیے تیار ہے۔ لیزر ایئر ڈیفنس ابھی بھی ایک تجرباتی ٹیکنالوجی ہے۔ یہ بات ہر کسی کو بتاتی ہے کہ یہ ابھی نئی ہے۔
مستقبل کی تیاریاں اور تجزیہ
یوکرین کی دفاعی کوششوں میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ برےو ون کی گرانٹ کے حاصل کنندہ نے اس ٹیکنالوجی کو تیار کیا۔ ایک نجی ایئر ڈیفنس ٹیم نے اسے آپریشنل کیا۔ یہ بات بتاتی ہے کہ نجی شعبہ بھی اس میں شامل ہے۔
روس کے ڈرونز کا حملہ جاری ہے۔ یوکرین کو نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ برےو ون نے بتایا کہ کم از کم سات ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ جاری ہے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے۔
لیزر ٹیکنالوجی کا مستقبل روشن ہے۔ لیکن اسے مزید آزمائش کی ضرورت ہے۔ برےو ون کا کہنا ہے کہ یہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں۔ لیکن یہ امید ہے کہ آگے چل کر یہ بہتر ہوگا۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔
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