یوکرینی صدر نے سوویت یونین کے سابق صدر کو جنگ ختم کرنے کا Proposal دیا

یوکرینی صدر نے سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو ایک مفت خط لکھ کر جنگ ختم کرنے کا Proposal دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کے لیے ایک Serious اور Meaningful Proposal دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے ایک Clear اور Doable Steps کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ Steps کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Personal Meeting ہو۔
یوکرینی صدر ولادیمیر زیلینسکی نے تھوڑے ہی دنوں پہلے سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو ایک مفت خط لکھ کر بھیجا ہے جس میں انہوں نے دو رہنماؤں کے مابین ایک ملاقات کا Proposal دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ ہونے والے چار سالوں سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک حل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کی طرف سے ایک مکمل فوجی تعطل کا Proposal دیا گیا ہے جس کے تحت جنگ ختم ہونے تک فوجی تعطل رہے گا۔ یہ بات بھی یوکرینی صدر نے کہی کہ یہ تعطل کسی بھی قسم کی جنگ سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یوکرین کی طرف سے جنگ ختم کرنے کے لیے ایک Serious اور Meaningful Proposal دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے ایک Clear اور Doable Steps کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ Steps کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Personal Meeting ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ Meeting کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Clear اور Doable Steps پر بات چیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ Steps کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Meaningful اور Serious Proposal دیا جائے.
یوکرینی صدر ولادیمیر زیلینسکی نے تھوڑے ہی دنوں پہلے سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو ایک مفت خط لکھ کر بھیجا ہے جس میں انہوں نے دو رہنماؤں کے مابین ایک ملاقات کا Proposal دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے ساتھ ہونے والے چار سالوں سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک حل کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین کی طرف سے ایک مکمل فوجی تعطل کا Proposal دیا گیا ہے جس کے تحت جنگ ختم ہونے تک فوجی تعطل رہے گا۔ یہ بات بھی یوکرینی صدر نے کہی کہ یہ تعطل کسی بھی قسم کی جنگ سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یوکرین کی طرف سے جنگ ختم کرنے کے لیے ایک Serious اور Meaningful Proposal دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے سوویت یونین کے سابق صدر ولادیمیر پوتن کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے ایک Clear اور Doable Steps کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ Steps کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Personal Meeting ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ Meeting کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Clear اور Doable Steps پر بات چیت ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ Steps کی ضرورت ہے کہ جنگ ختم ہونے کے لیے دونوں فریقوں کے مابین ایک Meaningful اور Serious Proposal دیا جائے
یوکرینی صدر، سوویت یونین کے سابق صدر، جنگ ختم کرنے
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