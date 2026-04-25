یوکرین کے شہر دنیپرو پر روس کا شدید حملہ، آٹھ ہلاک، درجنوں زخمی

روس نے یوکرین کے شہر دنیپرو پر 20 گھنٹوں تک مسلسل میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ حملہ شہر پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔
یوکرین کے وسط مشرقی شہر دنیپرو پر روس نے 20 گھنٹوں تک مسلسل ڈرون اور میزائل وں سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ مقامی حکام نے ہفتہ کو بتایا کہ یہ حملہ شہر پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ یہ حملہ رات گئے شروع ہوا اور دوپہر تک جاری رہا، جو گھروں، کاروباری اداروں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر لہروں کی صورت میں ہوا۔ دنیپرو کے میئر بوریس فیلاتوف نے کہا کہ '20 گھنٹے.
.. 20 گھنٹوں سے زیادہ کے لیے روس نے دنیپرو پر لہروں کی صورت میں حملہ کیا۔ انہوں نے میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔' انہوں نے اسے 'دنیپرو پر سب سے بڑے پیمانے پر حملہ' قرار دیا۔ ریسکیو ٹیموں نے مسلسل حملوں کے باوجود ملبے میں گھنٹوں تک تلاش کی، بمباری سے تباہ شدہ اپارٹمنٹ عمارتوں کے ملبے کو صاف کیا اور زندہ بچ جانے والوں اور لاشوں کی تلاش کی، یوکرینی ایمرجنسی سروس کی تصاویر نے یہ منظر دکھایا۔ حکام کے مطابق ایک اپارٹمنٹ عمارت پر مختلف اوقات میں دو بار حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں آٹھ افراد ہلاک اور 49 زخمی ہوئے، جن میں دو بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں میں میئر کے نائب بھی شامل ہیں، جو 'بالکل مرنے سے بچ گئے'، فیلاتوف نے بتایا۔ مزید دس افراد ڈنیپروپیٹرووسک علاقے میں زخمی ہوئے۔ حملوں نے ہمسایہ زاپوریژیا علاقے کو بھی نشانہ بنایا، جہاں ایک سول بس میں ایک شخص ہلاک اور چار زخمی ہوئے، علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ ایوان فیڈوروف نے بتایا۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ روس نے رات بھر 619 ڈرون اور 47 میزائل فائر کیے، اور ان میں سے بیشتر کو ناکام بنا دیا گیا۔ روس نے حال ہی میں رات کے حملوں سے دستبردار ہو کر لمبے عرصے تک، متواتر حملوں کا آغاز کیا ہے جو رات گئے شروع ہوتے ہیں اور دن تک جاری رہتے ہیں۔ روس کے دفاعی محکمے نے کہا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرینی فوجی اہداف پر 'ایک بڑا حملہ' شروع کیا ہے۔ ماسکو نے چار سالہ جنگ کے دوران شہریوں کو نشانہ بنانے سے انکار کیا ہے۔ حملے کے بعد، ایک ڈرون رومانیہ میں گر کر تباہ ہو گیا، جو یوکرین سے متصل ایک NATO اور EU ملک ہے۔ احتیاط کے طور پر 200 سے زیادہ لوگوں کو نکال لیا گیا، اور برطانیہ کے جنگجو طیارے رومانیہ میں تعینات کیے گئے۔ یوکرین کے صدر ولodymyr Zelenskyy، آذربائیجان کے دورے پر، روس کے حملوں کے خلاف ایک مضبوط بین الاقوامی ردعمل کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ 'یہ ضروری ہے کہ دنیا اس کیخلاف خاموش نہ رہے اور روس کی یورپی جنگ کو ایران میں جنگ سے اوجھل نہ ہونے دیا جائے۔' انہوں نے مزید کہا کہ 'ہم اپنی سیاسی معاہدوں کے ہر ایک کو ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنے کے لیے بروقت نافذ کرنے پر بھروسہ رکھتے ہیں۔' صنعتی مرکز ڈنیپروپیٹرووسک مشرق اور جنوب یوکرین میں پھیلی ہوئی فرنٹ لائن سے 100 کلومیٹر سے زیادہ دور واقع ہے۔ روسی فوج نے وسیع ڈنیپروپیٹرووسک علاقے کا ایک چھوٹا سا حصہ قبضہ کر لیا ہے، جو ماسکو نے اپنے حملے کے بعد الحاق کا دعویٰ کیے گئے چار یوکرینی علاقوں میں سے ایک نہیں ہے۔ حالیہ مہینوں میں، کیف نے روس پر جوابی حملوں کو تیز کر دیا ہے، شہریوں اور توانائی کے بنیادی ڈھانچے سمیت دیگر اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں یوکرینی ڈرون حملوں میں روس کے کورسک علاقے میں ایک شخص زخمی ہوا، جو یوکرین کی سرحد سے متصل ہے، گورنر الیکزینڈر کھنسٹین نے روس کے سرکاری اسپانسر کردہ میسنجر ایپ Max پر ہفتہ کو اعلان کیا۔ روس کے ہمسایہ بیلگوروڈ علاقے کے گورنر، ویاچیسلاو گلاڈکوف نے کہا کہ ڈرون حملے میں ایک کار میں ایک خاتون ہلاک اور ایک مرد شدید زخمی ہوا، اور ایک اور حملے میں ٹریکٹر چلاتے ہوئے ایک مرد زخمی ہوا۔ ایک نایاب یوکرینی ڈرون حملے نے ییکاترینبرگ میں ایک اپارٹمنٹ ہائی رائز کو نشانہ بنایا، جو یوکرین سے ایک ہزار میل سے زیادہ دور روس کے دل میں ایک بڑا صنعتی شہر ہے، مقامی گورنر Denis Pasler نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ حملے میں کوئی سنگین طور پر زخمی نہیں ہوا۔ ماسکو کے زیر قبضہ لوہانسک علاقے میں یوکرینی ڈرون حملوں کے بعد تین افراد ہلاک ہوئے، ماسکو کے زیر قبضہ گورنر Leonid Pasechnik نے کہا۔ یوکرین میں فرنٹ لائن پر، روسی فوج نے Харків علاقے میں Bochkove گاؤں پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کے مہلک ترین تنازعے کو ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تعطل کا شکار ہیں، فروری میں مشرق وسطیٰ میں جنگ کے آغاز کے ساتھ امریکی ثالثی کی کوششوں کو موڑ دیا گیا ہے
United States Latest News, United States Headlines
