یوکرین کے خیرسون سے 167 شہریوں کی امیگریشن، انسانی معطلی ختم
خیرسون کے جنوبی علاقے سے 167 شہریوں کی کامیاب امیگریشن، انسانی معطلی کے اختتام کے بعد جنگ کی نئی صورت حال کا خدشہ، تمام تفصیلات یہاں پڑھیں۔
یوکرین کی فوج نے اتوار کو جنوبی خیرسون کے خطرات سے گھرے علاقوں سے 167 شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا اعلان کیا، جبکہ دو روز قبل روسی کنٹرول والے علاقے سے بھی شہریوں کو نکالا گیا تھا۔ یہ بڑی کارروائی اعلان کردہ چھ روزہ انسانی معطلی کے خاتمے کے فوراً بعد سامنے آئی، جس نے علاقے میں نئی جنگی کارروائیوں کے امکان کے بارے میں تشویش پیدا کر دی۔ یوکرین کے جنرل اسٹاف کے مطابق، مقامی اتھارٹیز کی ہدایت پر یوکرین ی یونٹس نے 22 بچوں اور 21 ایسے لوگوں کو بھی نکالا جنہیں خاص مدد کی ضرورت تھی۔
انسانی معطلی کا خاتمہ اور علاقائی صورتحال
اس علاقے میں چھ روزہ عارضی انسانی معطلی رات گئے مسکو کے وقت مطابق درجہ رات بارہ بجے ختم ہو گئی۔ اس معطلی کا آغاز یوکرین کے خیرسون کے جنوبی حصوں میں روسی فوجی دباؤ میں اضافے کے دوران کیا گیا تھا تاکہ عام شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا سکے۔ اعلان کے مطابق ابھی تک اس بات کا کوئی فوری اشارہ نہیں ملتا کہ دونوں اطراف نے لڑائی کو دوبارہ شروع کر دیا ہے، تاہم مقامی حکام نے انتباہ جاری کیا ہے کہ خطرہ ختم نہیں ہوا۔Also readٹی20 ورلڈکپ؛ آئی سی سی کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ رپورٹ نے چونکا دیا
خیرسون کے گورنر اولیکساندر پروکوڈن نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ شہریوں کو ہوشیار رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ڈنیپرو دریا کے قریب موجود ان علاقوں اور بستیوں سے دور رہا جائے جو 'ریڈ زون' کہلاتے ہیں۔ پروکوڈن کا کہنا تھا کہ روسی حملوں کی شدت وہاں اب بھی انتہائی زیادہ ہے اور جان کے خطرات موجود ہیں، اس لیے شہریوں کو ان خطرات والے علاقوں میں جانے سے گریز کرنا چاہیے۔
میلاٹینا ٹرمپ اور پوپ لیو کا ثالثی کردار
یہ انسانی معطلی امریکہ کی پہلی خاتون میلاٹینا ٹرمپ کی ثالثی کی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی، جن میں پوپ لیو کی شرکت بھی شامل تھی۔ میلاٹینا ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ اس معطلی نے رہائشیوں کو حرکت کی آزادی، کھانے، صاف پانی اور ادویات تک رسائی فراہم کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام نے لوگوں کو حملے کے مسلسل خطرے کے بغیر عزتِ نفس کی نئی احساس دلائی ہے، جو کہ اس مشکل صورتحال میں ایک اہم قدم تھا۔
اسی طرح پوپ لیو نے اظہارِ امید کیا کہ روس اور یوکرین کے درمیان خیرسون کے علاقے میں معطلی پر عملدرآمد کا یہ تجربہ وسیع پیمانے پر امن کوششوں کے لیے راستہ ہموار کر سکتا ہے۔ یوکرین کے انسانی حقوق کے کمشنر دمیترو لیبینیٹس اور ان کی روسی ہم منصب یانا لنتراتووا نے بھی اس تعاون کی تعریف کی۔ لیبینیٹس نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ دونوں فریقین نے اس مدت کے دوران اپنی ذمہ داریوں کا پورا پورا خیال رکھا ہے اور وہ اس جیسی ہی انسانی کوششوں کو جاری رکھنے کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔
شہریوں کی نقل و حمل کی پیچیدہ کارروائی
شہریوں کی نقل و حمل کا عمل انتہائی پیچیدہ تھا۔ ہفتہ کو بھوکے اور تھکے ہوئے رہائشی اولیشکی سے یوکرین داخل ہوئے، جو سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ ان کا سفر یوکرین کے 2014 میں روس کے قبضے میں آنے والے جزیرہ نما کریمیا کے راستے کیا گیا۔ شہریوں کو پہلے 25 بسوں اور نو ایمبولینس کے ذریعے کریمیا لے جایا گیا، جہاں سے وہ روس کے شہر اناپا پہنچے۔
اناپا سے شہریوں کو بیلاروس کے لیے اڑان بھری، جہاں سے انہوں نے یوکرین کی طرف سفر جاری رکھا۔ یانا لنتراتووا کے مطابق جن لوگوں نے اولیشکی چھوڑنے کا فیصلہ کیا، چاہے وہ روس جانا چاہتے تھے یا یوکرین، انہیں الگ الگ قافلوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اولیشکی میں کتنے لوگ رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، جو ڈنیپرو دریا کے کنارے واقع ہے اور یوکرین کے کنٹرول والے خیرسون شہر کے بالکل سامنے ہے۔
علاقائی تنازعہ کی تاریخی پس منظر
یاد رہے کہ روسی فوجوں نے یوکرین پر 2022 کے فروری میں حملے کے فوراً بعد اولیشکی پر قابو پا لیا تھا، لیکن اسی سال بعد میں یوکرینی فوجوں نے علاقے کے بیشتر حصوں سمیت خیرسون شہر کو واپس اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا۔ اس نئی معطلی کے دوران سڑکوں پر رکے ہوئے مائنز کو صاف کیا گیا اور شہر میں کھانے، ادویات اور دیگر ضروری سپلائیاں پہنچائی گئیں۔
اس دوران دیگر علاقوں میں بھی تشدد کی اطلاعات ملی ہیں۔ یوکرین کے علاقوں کے گورنرز اور ایمرجنسی سروسز کے مطابق، روسی سرحد پر سمی علاقے میں ایک حملے میں ایک شہید ہوا، جو کہ اکثراً ہدف بننے والی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی علاقے ونیتسیا میں بھی کم از کم ایک اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جو اس علاقے میں جاری کشیدگی کی مزید مثال ہے۔
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