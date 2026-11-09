یوکرین اور یورپی یونین ابوظہبی مذاکرات کے لیے اپنی پوزیشن طے کر چکے ہیں
یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ابوظہبی میں ہونے والے امریکہ میڈیٹڈ مذاکرات سے پہلے یورپی یونین کے ساتھ اپنی پوزیشن کوآرڈینیٹ کیا ہے تاکہ یورپی سیکیورٹی کی ضمانتیں برقرار رہیں۔
یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے منگل، 9 نومبر 2026 کو تصدیق کی ہے کہ انہوں نے یورپی یونین کی چیف یوسولا ون ڈر لین سے بات چیت کی ہے تاکہ امریکہ کی میزبانی میں اس ہفتے ابوظہبی میں ہونے والے روس کے ساتھ مذاکرات سے پہلے پوزیشنز کو ہم آنگ کیا جا سکے۔ اس ڈپلومیٹک حرکت کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی ممکنہ صلح یوکرین کے لیے منصفانہ ہو اور واشنگٹن یورپی ممالک کی رضامندی کے بغیر مسکو کو نئی سیکیورٹی گارنٹیز نہ دے۔
ابوظہبی مذاکرات میں یورپی شراکت کا اعلان
یورپی کمیشن کی چیف یوسولا ون ڈر لین نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اس بات کی توثیق کی کہ یورپی یونین ابوظہبی میں ہونے والے مذاکرات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود رہے گی۔ یہ اعلان یوکرین کے چیف نیگویشیٹر رسٹم عمرین نے بھی تصدیق کیا ہے کہ یوکرین کی ڈیلیگیشن ابوظہبی میں اپنے یورپی پارٹنرز کے ساتھ الگ الگ کوآرڈینیشن میٹنگز کریگی۔ اس عمل میں یو کے، فرانس، جرمنی اور اٹلی پر مشتمل ای فور (E4) گروپ، ناتو اور یورپی کمیشن کے نمائندگان بھی شامل ہیں۔Also readPakistan Condemns Houthi Attack on Aramco in Riyadh
کریملن کی تین طرفہ فارمیٹ پر زور
روس کے سفارتی عہدیدار، خاص طور پر کریملن کے ترجمان دمتری پرسکوف، نے واضح کیا ہے کہ آنے والے مذاکرات تین طرفہ فارمیٹ یعنی یوکرین، روس اور امریکہ کے درمیان ہی ہوں گے۔ پرسکوف نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ یوکرین اور یورپ، نیز امریکہ اور یورپ کے درمیان الگ الگ رابطے کے چینلز موجود ہیں۔ تاہم، یوکرین اور یورپی ممالک کا مؤقف ہے کہ یورپی سیکیورٹی کے معاملات میں براہ راست یورپی شمولیت ناگزیر ہے تاکہ کوئی بھی فیصلہ یورپ کے سر کے اوپر سے نہ لیا جائے۔
ٹرمپ اور کوشنر کی نئی سیکیورٹی تجاویز
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ ایک بڑے معاہدے کی پیش گوئی کی ہے جس میں نہ صرف یوکرین کی جنگ بلکہ پورے یورپ کے امور شامل ہوں گے۔ ان کے ساتھ ہی، ٹرمپ کے صاحبزادے اور خاص ایلچی جیڈ کوشنر نے بھی یورپ میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ کوشنر نے بتایا ہے کہ واشنگٹن یوکرین میں پائیدار امن کے لیے ایک وسیع یورپی سیکیورٹی آرکیٹیکچر تیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جامع اور پائیدار حل کے لیے روس اور یورپی پارٹنرز کے درمیان براہ راست تعامل کی ضرورت ہے۔
روس کے مطالبات اور یورپی مزاحمت
یورپی اتحادیوں نے دہائیوں سے مسکو کے یورپی سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں تبدیلی کے مطالبے کو مسترد کیا ہے۔ 2022 میں یوکرین پر حملے سے پہلے، کریملن نے ناتو کو الٹی میٹم دیا تھا جس میں یورپ کے مشرق میں ناتو کے فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ابوظہبی میں ہونے والے مذاکرات، جو منگل اور بدھ کو جاری رہیں گے، اس کشیدگی کو کم کرنے یا مزید بڑھانے کا فیصل کن مرحلہ ثابت ہو سکتے ہیں جہاں تمام فریق اپنی اپنی شرائط پیش کریں گے۔
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