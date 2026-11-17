یوکرین نے کریمیا پل کو تباہ کر دیا، روس و یوکرین کشیدگی بڑھی
یوکرین کی ڈرون حملے میں کریمیا پل کا سڑک کا حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ پیوٹن، ٹرمپ اور شی جنپنگ کی ملاقات سے قبل پیش آیا۔
یوکرین کے ڈرونز اور میزائلوں نے 18 نومبر 2026 کو روس اور کریمیا کو ملانے والے سٹرٹ پل کے مرکزی سڑک کے حصے کو تباہ کر دیا۔ یہ حملہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن کے لیے ایک بڑا فوجی اور علامتی جھٹکا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پیوٹن 19 نومبر 2026 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی رہنما شی جنپنگ سے ملاقات کے لیے شینزین جا رہے تھے۔
یوکرینی صدر وولودیمیر زیلنسکی نے تصدیق کی کہ ان کے سیکیورٹی ایجنسی اور تمام یوکرینی افواج نے مل کر یہ حملہ کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کارروائی ایک غیر معمولی آپریشن کا حصہ تھی جس میں روسی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو ناکام بنایا گیا۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ یہ حملہ روس کو یہ یاد دلانے کے لیے تھا کہ جنگ اسی جگہ سے شروع ہوئی تھی۔Also readرنگ پرستی: برطانوی استعمار اور جدید دور کا نفسیاتی زخم
کریمیا پل کی تعمیراتی اور استراتيجي اہمیت
19 کلومیٹر لمبے اس پل کی 2018 میں پیوٹن نے بنیاد رکھی تھی اور یہ روس کے لیے کریمیا کے ساتھ اپنی وابستگی کی علامت رہا ہے۔ یہ پل کیرچ سٹرٹ پر بنا ہے جو بحیرہ آزوف میں جانے والے تجارتی جہازوں کے لیے اہم راستہ ہے۔ اس پل کے تباہ ہونے سے روسی افلاح کی سپلائی لائنز متاثر ہوئی ہیں۔ روسی وزیر مواصلات مارٹ خسولن نے کہا کہ نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
روس کے عہدیداروں اور بین الاقوامی ردعمل
کریمیا کے روسی گورنر سیرگی اکسینوف نے تصدیق کی کہ حملے میں دو لوگ ہلاک ہو گئے اور سڑک کی آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ تاہم ریل کی آمد و رفت جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ روسی ترجمان دمتری پیسکوف نے بتایا کہ مرمت کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ جرمنی اور برطانیہ کے دفاعی وزراء نے امریکی تنقید کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین کے حملوں سے روس کی جنگی مشینری کمزور ہو رہی ہے۔
بین الاقوامی میٹنگوں اور جنگ کے مستقبل پر اثرات
اس حملے کے بعد پیوٹن، ٹرمپ اور شی جنپنگ کی 20 نومبر 2026 کی ملاقات میں یوکرین کی جنگ اہم ایجنڈا بن سکتی ہے۔ فنی جنگی تجزیہ کار ایمل کاسٹیلیمی کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے دوران پل کی مرمت ناممکن ہے۔ یوکرین نے سال 2022 اور 2023 میں بھی اس پل پر حملے کیے تھے۔ اب تک کے بڑے ڈرون حملے میں 1441 یوکرینی ڈرونز مارے گئے۔
روس کے شہر افا اور سلوات میں بھی ڈرون حملوں کی کوشش کی گئی۔ اس علاقے میں تیل کی ریفرنریاں موجود ہیں۔ یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وہاں ایک کمپلیکس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس جنگ کے دوران دونوں ممالک توانائی کے اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ یہ حملے وقت خرید رہے ہیں اور جانیں بچا رہے ہیں۔
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