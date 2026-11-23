یوکرین نے لیبیا کے سمندری ڈرونز سے روسی کرویٹ گرینکیا ڈبو دی
یوکرین نے لیبیا کے بندرگاہ میں روسی کرویٹ گرینکیا کو مارین ڈرونز کے ذریعے تباہ کر دیا، جو بلیک سی کے علاوہ جنگی علاقوں میں حملوں کی نئی لہر ہے۔
یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اتوار کی شام کو اعلان کیا کہ یوکرین کی ٹولائیٹری ایجنسی ایس بی یو نے لیبیا میں واقع روس ی بحری جہاز گرینکیا کو سمندری ڈرونز کے ذریعے ڈبو دیا ہے۔ یہ کارروائی بلیک سی کے تنازعے کے علاوہ لیبیا کے علاقائی پانیوں میں کی گئی، جس سے روس ی جنگی کوششوں کے دائرہ کار میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ زیلنسکی نے ٹیلی گرام پر جاری کردہ ویڈیوز میں دکھایا کہ گرینکیا نامی کرویٹ بنغازی کے بحری بیس میں ڈاک ہوئی ہوئی تھی اور ڈرون حملے کے نتیجے میں اس میں آگ لگ گئی اور دھواں نکل رہا تھا۔
حملے کی تفصیلات اور ڈرون کا طریقہ کار
یوکرین کی سیکیورٹی ایجنسی ایس بی یو نے تصدیق کی کہ حملے میں استعمال ہونے والے ڈرونز خطے میں موجود ایک 'ماں جہاز' سے لانچ کیے گئے تھے۔ زیلنسکی نے وضاحت کی کہ یہ حملہ اتوار کو کیا گیا جبکہ گزشتہ دن روسی فوج سے منسلک سامان بردار جہاز اسپارٹا II پر فلنڈ لینڈ کے خلیج میں ڈرون حملے کے بعد یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے۔ ایس بی یو کے مطابق، گرینکیا کے علاوہ ایک اور ڈرون نے روسی خشک سامان بردار جہاز ایو اینگیئرا پر بھی حملہ کیا، جسے روس نے ہتھیاروں کی ترسیل کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔Also readویکٹوریا کے ریاستی انتخابات میں ون نیژن پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ
لیبیا کی مقامی حکومت کا رد عمل اور بین الاقوامی تحقیقات
لیبیا کی مشرقی دارالحکومت طرابلس کی جگہ بنغازی میں قائم عارضی حکومت کے وزیر اعظم اسامہ حماد نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس بات کی تحقیقات کرے کہ کیا یہ ڈرونز لیبیا کے مغربی حصے سے لانچ کیے گئے تھے۔ حماد نے واضح کیا کہ یہ جہاز لیبیا کے داخلی تنازعے کے دوران لیبیا نیشنل آرمی کے زیر کنٹرول علاقے میں تھا، جس کے سربراہ خلیفہ حفتر ہیں اور ان کا روس سے گہرا تعلق ہے۔ لیبیا کے خارجہ امور کے وزیر نے واضح طور پر کہا کہ یوکرین اور روس کی جنگ کا لیبیا کے علاقائی پانیوں میں ملنا قابل قبول نہیں ہے اور غیر ملکی قوتیں لیبیا کے پورٹس کو فوجی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتیں۔
روس کا موقف اور بیلٹک سمندر میں نئے حملے
روس کے وزارت دفاع نے اب تک کسی بھی تبصرے سے گریز کیا ہے تاہم کرملن کے پریس سیکرٹری دمتری پیسکوف نے فلنڈ لینڈ کے خلیج میں ہونے والے حملے پر تنقید کی اور اسے 'خطرناک دہشت گردانہ رجحان' قرار دیا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ بیلٹک سمندر میں یوکرین کی جانب سے ہونے والے حملے خطے میں سیفٹی کے لیے خطرہ ہیں۔ پیسکوف نے امید ظاہر کی کہ یوکرین کے پڑوسی ممالک کیون کہ یوکرین کو ایسی کارروائیوں سے روکیں۔ اس دوران فلنڈش، روسی اور اسٹونین بحری جہازوں نے اسپارٹا II کو بجھانے میں مدد کی اور اسے ٹانگ کر لے جایا گیا۔
جنگ کا جغرافیائی توسیع اور سفارتی مذاکرات
اس حملے سے پہلے یوکرین اور روس کا باہمی حملہ و جوابی حملہ بنیادی طور پر بلیک سی تک محدود تھا، لیکن اب یہ جنگ لیبیا اور بیلٹک سمندر جیسے دور دراز علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ انسٹی ٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار کے مطابق، گرینکیا جہاز روسی اشیاء کی ترسیل کے دوران لیبیا میں ایندھن اور سپلائی کے لیے رکيا تھا۔ امریکہ کی حمایت یافتہ مذاکرات گزشتہ نو ماہ کے وقفے کے بعد اس مہینے دوبارہ شروع ہوئے ہیں تاہم ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ یوکرین کی جانب سے بحری ڈرونز کا استعمال روسی سپلائی لائنز کو کمزور کرنے کی ایک نئی حکمت عملی ہے۔
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