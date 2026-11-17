یوکرین میں فرانسیسی فوجی موجود، غیر جنگی تربیتی مشن کا دعویٰ
فرانسیسی فوجی کئی مہینوں سے یوکرین میں یوکرینی اہلکاروں کی تربیت اور آلات کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں۔ ذریعے کے مطابق اس مشن میں لڑاکا کردار شامل نہیں۔
پیر 16 نومبر 2026 کو ایک باخبر ذریعے نے خبر رساں ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ فرانسیسی فوجی کئی مہینوں سے یوکرین میں تعینات ہیں اور ان کا بنیادی کام یوکرین ی اہلکاروں کی تربیت اور فوجی سازوسامان کی دیکھ بھال میں مدد دینا ہے۔ ذریعے کے مطابق فرانسیسی فوجی دستے کا مشن کسی بھی لڑاکا کردار سے مبرا ہے۔
یہ انکشاف ریڈیو فرانس انٹرنیشنل نے پیر کے روز سب سے پہلے کیا تھا، جس کے بعد اے ایف پی نے ذریعے سے تصدیق کی کوشش کی۔ ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کی۔ فرانسیسی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے اس معاملے پر فوری تبصرے کی درخواست کا جواب نہیں دیا، اور نہ ہی تعینات فوجیوں کی تعداد بتائی گئی۔Also readMahershala Ali exposes Hollywood's harsh reality despite winning two Oscars
فرانسیسی ٹرینرز کی گردش اور مشن کا طریقہ کار
ذریعے کے مطابق فرانسیسی ٹرینرز فرانس، پولینڈ اور کبھی کبھار یوکرین کے اندر باری باری تعینات ہوتے ہیں اور یوکرین کی مدد کرتے ہیں۔ ذریعے نے واضح کیا کہ یہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہے اور اس کا جبری کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں۔
ریڈیو فرانس انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ ایک خفیہ مشن ہے جس کی قیادت ایک فرانسیسی جنرل کر رہے ہیں اور اسے وولیا کا کوڈ نام دیا گیا ہے۔ یوکرینی زبان میں وولیا کا مطلب آزادی اور ارادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ ڈھانچہ ہلکا اور لچکدار ہے، جس میں مختصر مدت کے کاموں پر تعینات چھوٹی ٹیمیں شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ مشن کم از کم 2026 کے موسمِ گرما سے یوکرین میں موجود ہے۔ تاہم اس میں شریک فوجیوں کی تعداد نہیں بتائی گئی۔
گیرفوٹ مشن اور فرانسیسی پارلیمان کا موقف
ریڈیو فرانس انٹرنیشنل سے بات کرنے والے کئی ذرائع کے مطابق پولینڈ میں قائم سرکاری گیرفوٹ مشن یوکرین میں فرانسیسی فوجیوں کی موجودگی کے لیے پردے کا کام کرتا ہے اور ملک میں تعیناتیوں کے لیے دروازے کا کردار ادا کرتا ہے۔ گیرفوٹ مشن 2023 سے پولینڈ میں تعینات ایک فرانسیسی فوجی دستہ ہے، جو یورپی یونین کے یوکرین کی فوجی امداد کے اقدام کا حصہ ہے۔
اس فریم ورک کے تحت فرانسیسی فوج کے اہلکار ایسے یوکرینی افسران کو تربیت دیتے ہیں جو بعد میں یوکرینی لڑاکا یونٹوں کی کمان سنبھالتے ہیں۔ فرانسیسی فوج نے 2023 سے اب تک فرانس اور پولینڈ دونوں میں 25,000 یوکرینی فوجیوں کو تربیت دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق فرانسیسی پارلیمان کے اراکین کو اس خفیہ مشن کی تعیناتی کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔
دوسری جانب برطانیہ نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ برطانوی انجینئر یوکرین میں موجود ہیں اور یوکرینی اہلکاروں کے ساتھ مل کر فوجی گاڑیوں کی دیکھ بھال اور مرمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا، جو کریملن کا اہم اتحادی ہے، معاشی فوائد اور فوجی ٹیکنالوجی کے بدلے ماسکو کی جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے فوجی بھیج چکا ہے۔
صدارتی انتخابات اور یوکرین امداد کا مستقبل
فرانس میں اپریل اور مئی میں دو مرحلوں پر مشتمل ووٹنگ کے ذریعے صدر ایمانوئل میکرون کا جانشین منتخب کیا جائے گا۔ میکرون یوکرین کے مضبوط حامی رہے ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کی نیشنل ریلی پارٹی کی رہنما میرین لو پین اس دوڑ میں سب سے آگے بتائی جا رہی ہیں۔
نیشنل ریلی پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر میرین لو پین صدر منتخب ہوئیں تو فرانس چھ مہینوں کے اندر یوکرین کی مالی امداد ختم کر دے گا۔ میکرون نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ یوکرین کی امداد محدود کرنے کے خواہش مند ممالک ایک غیر منصفانہ امن چاہتے ہیں، جو ان کے بقول ایک اور جنگ کا نسخہ ہے۔
میکرون نے یورپی کوششوں کی قیادت کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ روس کے ساتھ لڑائی ختم ہونے کے بعد یوکرین کے اتحادی اپنی فورس یوکرین بھیجیں۔ فرانس اور برطانیہ کی قیادت میں ملٹی نیشنل فورس یوکرین، یعنی ایم این ایف یو، 2025 میں قائم کی گئی تھی اور اس کا آپریشنل ہیڈ کوارٹر پیرس میں ہے۔
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