یوکرین کے ’اُڑتے پرندوں‘: روس پر طویل فاصلے کے حملوں میں اضافہ، پوتن بھی تکلیف دہ سمجھتے ہیں

یوکرین کی ڈرون فورسز نے روس پر طویل فاصلے کے حملوں میں اضافہ کیا ہے، جس میں تیل برآمد کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یوکرین ی کمانڈر رابرٹ بروودی نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ 1500 سے دو ہزار کلومیٹر دُور کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بروودی نے کہا کہ ’آزادی پسند یوکرین ی پرندہ جہاں اور جب چاہے اُڑتا ہے۔‘ مشرقی یوکرین میں خفیہ لانچ بیس پر طویل فاصلے تک مارنے والے ڈرون تیار کیے جا رہے ہیں۔ بروودی نے کہا کہ ’ہماری ٹیمیں تیزی سے کام کرتی ہیں، اس سے پہلے کہ روسی افواج ہم تک پہنچ جائیں۔‘ ایک بارش زدہ میدان میں، ایک ڈرون جیٹ طیارے کی طرح فضا میں بلند ہو جاتا ہے۔ بروودی نے کہا کہ یہ حملے مزید تیز ہوں گے اور دعویٰ کیا کہ ڈرون فورسز محاذ پر روسی پیش قدمی کو روک بھی رہی ہیں۔ روس کے توانائی کے شعبوں میں اہم نقصانات ہوتے ہیں جن کی مالیت دسیوں ارب ڈالر تک بتائی جاتی ہے۔ یوکرین نے حالیہ ہفتوں میں طویل فاصلے کے فضائی حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ مقامی طور پر تیار کیے گئے ڈرون اب کم لاگت کے ہو چکے ہیں اور مزید دور تک پرواز کر سکتے ہیں۔ کمانڈر بروودی نے کہا کہ ’پوتن قدرتی وسائل نکال کر انھیں پھر ہمارے خلاف خود کش ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔‘ روس کے بحیرۂ اسود کے ساحل پر واقع توآپسے کے رہائشی مقامی ریفائنری پر حملے کے بعد زہریلی بارش کی شکایت کر رہے ہیں۔ بروودی نے کہا کہ اگر تیل کی ریفائنری جنگ کے لیے استعمال ہونے والا پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے تو ایک جائز عسکری ہدف ہے جسے تباہ کیا جا سکتا ہے۔ بروودی کی بغیر پائلٹ نظاموں کی فورس یوکرین ی فوج کا صرف دو فیصد ہے، لیکن ان کے بقول اس وقت ملک بھر میں تباہ کیے گئے اہداف کے ایک تہائی کی ذمہ دار یہی فورس ہے۔ ہر حملے کی ویڈیو بنا کر تصدیق کی جاتی ہے اور ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ گذشتہ ہفتے بروودی نے بتایا کہ ان کی فورسز نے مقبوضہ علاقوں میں روسی سکیورٹی سروس ایف ایس بی کے ایک درزن افسران اور خود روس کے اندر متعدد توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ چار سال قبل بروودی کریسٹیز جیسے نیلام گھروں میں گھر جیسا سکون محسوس کرتے تھے، لیکن اب وہ تاریک کیچڑ میں لت پت سرنگوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ چار سال قبل وہ اناج کے کامیاب تاجر تھے اور ساتھ ہی فن پاروں کے شوقین بھی تھے۔ ان کی جنگ سے پہلے کی زندگی کے آثار یوکرین ی فنکاروں کی پینٹنگز اور مجسموں کی صورت میں بنکر میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، جو قبضے میں لیے گئے میزائلوں اور ڈرونز کے خولوں کے ساتھ رکھے گئے ہیں.
