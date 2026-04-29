یو اے ای میں سوشل میڈیا کے لیے سخت قوانین: نجی چیٹس بھی قانون کی زد میں

متحدہ عرب امارات نے واٹس ایپ سمیت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نجی چیٹس اور مواد شیئر کرنے کے حوالے سے سخت قوانین متعارف کرائے ہیں۔ ایڈمنز کو گروپ میں شیئر ہونے والے مواد کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور غیر قانونی مواد شیئر کرنے پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔
متحدہ عرب امارات ( یو اے ای ) میں سائبر قوانین کی سخت نگرانی اور نافذ الاعمالی کے حوالے سے حکام نے شہریوں کو ایک اہم اور فوری وارننگ جاری کی ہے۔ اس وارننگ میں واضح کیا گیا ہے کہ واٹس ایپ ، ٹیلی گرام، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ہونے والی نجی (پرائیویٹ) گفتگو اور تبادلے بھی قانون کی نظر میں مستثنی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریوں کو اب سائبر کرائم سے متعلق قوانین کی مکمل طور پر پابندی کرنا ہوگی، اور کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کے سنگین نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ حکام نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی فرد کی ذاتی چیٹ، تصاویر، ویڈیوز یا پیغامات کو اس کی اجازت کے بغیر شیئر کرنا، ریکارڈ کرنا یا آگے بھیجنا ایک قابل سزا جرم ہے۔ اس میں چیٹ کا اسکرین شاٹ لینا اور اسے کسی اور کو بھیجنا بھی شامل ہے۔ یہ اقدام شہریوں کی نجی زندگی کی حفاظت اور ان کی ذاتی معلومات کی غیر قانونی استعمال سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق، صرف یہی نہیں بلکہ جھوٹی، گمراہ کن، بے بنیاد یا غیر تصدیق شدہ معلومات کو سوشل میڈیا پر پھیلانا یا فارورڈ کرنا بھی ایک سنگین جرم قرار پایا ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث افراد پر بھاری جرمانے عائد کیے جا سکتے ہیں، جو 2 لاکھ 50 ہزار درہم سے لے کر 5 لاکھ درہم تک ہو سکتے ہیں۔ جرمانے کی رقم جرم کی نوعیت اور شدت کے مطابق طے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ، حکام نے واٹس ایپ گروپس کے ایڈمن ز کو بھی خاص طور پر خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے گروپس میں شیئر ہونے والے مواد کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ہوں گے۔ اگر گروپ میں کوئی غیر قانونی، متنازع، اخلاقی طور پر قابل اعتراض یا کسی کی توہین کرنے والا مواد شیئر کیا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری براہ راست ایڈمن پر عائد ہوگی۔ ایڈمن ز کو چاہیے کہ وہ اپنے گروپس میں پوسٹ کیے جانے والے مواد کی سختی سے نگرانی کریں اور کسی بھی غیر قانونی مواد کو فوری طور پر ہٹا دیں۔ یہ اقدام سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے غلط اور نقصان دہ مواد کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ حکام نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت انتہائی احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ کسی بھی غیر مصدقہ خبر، قیاس آرائیوں یا افواہوں کو شیئر کرنے سے گریز کریں اور ہمیشہ معلومات کی تصدیق کے بعد ہی اسے آگے بڑھائیں۔ کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمی، نفرت انگیز تقاریر، یا کسی کی شخصی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے مواد سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ سائبر قوانین سے مکمل طور پر واقف ہوں اور ان کی تعمیل کریں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر ہونے والے تمام سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں گے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کریں گے۔ اس وارننگ کا مقصد شہریوں کو قانونی پیچیدگیوں سے بچانا اور ایک محفوظ اور ذمہ دارانہ سوشل میڈیا ماحول کو فروغ دینا ہے۔ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی جانب سے ڈیجیٹل دنیا میں قانون کی حکمرانی اور شہریوں کے حقوق کی حفاظت کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے بھی شہریوں کو سائبر قوانین کی پابندی کرنے اور ذمہ دارانہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کی تلقین کی جاتی ہے.
