یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ پر آگ کے سنگین نقصانات کی نئی ویڈیو سامنے

سی این این کی خصوصی رپورٹ اور نئی ویڈیو نے امریکی طیارہ بردار جہاز پر لگنے والی آگ کے اصل نقصان کو نمایاں کیا، جس سے مرمت کے طویل عرصے اور بحری صلاحیتوں پر ممکنہ اثرات کا اندیشہ ہے۔
امریکی بحریہ کے سب سے جدید طیارہ بردار جنگی بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ پر مارچ 2026 میں لگنے والی آگ کے بارے میں نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جو فی الحال تکشیدگی سے بھری ہوئی ہے۔ سی این این کے خاص ریپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ آگ نے جہاز کے داخلے اور رہائشی حصوں پر کس قدر تباہی مچائی، جہاں دھواں اور جلے ہوئے دھات کے ٹکڑوں نے ماحول کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ آتشزدگی کے دوران عملے کو اس خوف سے دوچار ہونا پڑا کہ کہیں پورا جہاز سمندر میں ڈوب نہ جائے۔ بوائے بُند اور میکینیکل سسٹمز میں شدید نقصان ہوا، اور کئی گھنٹوں تک اہلکار ہنگامی بچاؤ اور آگ بجھانے کے اقدامات میں مصروف رہے۔ اس دوران دو بحری افسران کو ہلکی چوٹیں آئیں جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن ان کے علاوہ کئی افراد کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ ابتدائی طور پر امریکی بحریہ نے دعویٰ کیا تھا کہ آگ پر جلدی قابو پایا گیا اور جہاز کی آپریشنل صلاحیت برقرار ہے۔ تاہم نئی ویڈیو نے اس دعویٰ کو شدید سوالیہ نشان پر کھڑا کر دیا ہے۔ سی این این کے مطابق، مکمل مرمت میں تقریباً ایک سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، جس سے امریکی بحری طاقت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک امریکی سیلر نے میڈیا سے کہا کہ آگ کے دوران اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس خوف سے دوچار ہونا پڑا کہ جہاز ڈوب کر سمندر کے نیچے چلا جائے اور اس خطرے کے پیشِ نظر انہوں نے تمام ممکنہ ہنگامی پیشگی اقدامات کیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان علاقائی کشیدگی بڑھ رہی تھی اور امریکی بحریہ نے اس جہاز کو وسطی اوقیانوس میں ایران ی بحری افواج کے ممکنہ خلافِ ورزی سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا ہوا تھا۔ اب نئی ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد امریکی دفاعی حکمت عملی اور اس طیارہ بردار کی اپریشنل حیثیت پر دوبارہ غور کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ جہاز کے پرواز کے سسٹمز میں کچھ حصے ابھی تک فعال ہیں، لیکن اس کی مکمل صلاحیت بحال کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر مرمت اور ممکنہ طور پر نئے سازوسامان کی تنصیب ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی، اس واقعے نے امریکی اور ایران ی تعلقات کی نازک نوعیت کو بھی واضح کیا ہے جہاں ہر سٹریٹیجک قدم بڑے سیاسی اور فوجی اثرات رکھتا ہے.
امریکی بحریہ کے سب سے جدید طیارہ بردار جنگی بحری جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ پر مارچ 2026 میں لگنے والی آگ کے بارے میں نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جو فی الحال تکشیدگی سے بھری ہوئی ہے۔ سی این این کے خاص ریپورٹ میں دکھایا گیا ہے کہ آگ نے جہاز کے داخلے اور رہائشی حصوں پر کس قدر تباہی مچائی، جہاں دھواں اور جلے ہوئے دھات کے ٹکڑوں نے ماحول کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دکھائی دیتا ہے کہ آتشزدگی کے دوران عملے کو اس خوف سے دوچار ہونا پڑا کہ کہیں پورا جہاز سمندر میں ڈوب نہ جائے۔ بوائے بُند اور میکینیکل سسٹمز میں شدید نقصان ہوا، اور کئی گھنٹوں تک اہلکار ہنگامی بچاؤ اور آگ بجھانے کے اقدامات میں مصروف رہے۔ اس دوران دو بحری افسران کو ہلکی چوٹیں آئیں جنہیں فوری طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن ان کے علاوہ کئی افراد کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ ابتدائی طور پر امریکی بحریہ نے دعویٰ کیا تھا کہ آگ پر جلدی قابو پایا گیا اور جہاز کی آپریشنل صلاحیت برقرار ہے۔ تاہم نئی ویڈیو نے اس دعویٰ کو شدید سوالیہ نشان پر کھڑا کر دیا ہے۔ سی این این کے مطابق، مکمل مرمت میں تقریباً ایک سال سے زیادہ کا وقت لگ سکتا ہے، جس سے امریکی بحری طاقت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک امریکی سیلر نے میڈیا سے کہا کہ آگ کے دوران اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس خوف سے دوچار ہونا پڑا کہ جہاز ڈوب کر سمندر کے نیچے چلا جائے اور اس خطرے کے پیشِ نظر انہوں نے تمام ممکنہ ہنگامی پیشگی اقدامات کیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان علاقائی کشیدگی بڑھ رہی تھی اور امریکی بحریہ نے اس جہاز کو وسطی اوقیانوس میں ایرانی بحری افواج کے ممکنہ خلافِ ورزی سے نمٹنے کے لیے تعینات کیا ہوا تھا۔ اب نئی ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد امریکی دفاعی حکمت عملی اور اس طیارہ بردار کی اپریشنل حیثیت پر دوبارہ غور کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ جہاز کے پرواز کے سسٹمز میں کچھ حصے ابھی تک فعال ہیں، لیکن اس کی مکمل صلاحیت بحال کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر مرمت اور ممکنہ طور پر نئے سازوسامان کی تنصیب ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی، اس واقعے نے امریکی اور ایرانی تعلقات کی نازک نوعیت کو بھی واضح کیا ہے جہاں ہر سٹریٹیجک قدم بڑے سیاسی اور فوجی اثرات رکھتا ہے
USS Gerald R. Ford آگ امریکی بحریہ ایران سی این این