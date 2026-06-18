یو اے ای میں سوشل میڈیا کے استعمال کی عمر کی حد 15 سال مقرر

متحدہ عرب امارات نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کے لیے کم از کم عمر 15 سال متعین کر دی ہے۔ اس سے کم عمر بچوں کے ذاتی اکاونٹس بنانے، استعمال کرنے یا چلانے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ 15 اور 16 سال کے بچوں کے لیے سخت حفاظتی اقدامات جیسے مواد کا کنٹرول، والدین کی نگرانی اور اسکرین ٹائم مینجمنٹ کے فیچرز لازمی ہیں۔ سوشل میڈیا کمپنیوں کو عمر کی تصدیق کے نظام کو نافذ کرنا اور بچوں کے ڈیٹا کے استعمال سے گریز کرنا ہوگا۔ حکومت کا مقصد بچوں کی نظریاتی اور ذاتی حفاظت ہے۔ یہ اقدامات آسٹریلیا اور یورپ کے ممالک کیساتھ ہی کئے گئے ہیں۔
متحدہ عرب امighted States ( یو اے ای ) نے سوشل میڈیا پر کارuchen karne wali kam uzmar 15 sal qarar diya hai. Is se kam uzmar bachon ke zatay akounat banane, istemal karne ya chalane par pabandi ilaqa ki gayi hai. 15 aur 16 sal ki uzmar ke bachon ke liye sakht hiflmati qarardad jaisay maddy ka control, walddin ki nigranai aur screen time management ke features lazmey hain.
Social media companies ko uzmar ki tasdeeq ke nizaam ko nafiz krna aur bachon ke data ke istemal se grreiz krna hoga. Hukumat ka maqsad bachon ki nazriyaati aur ztai hifazat hai. Ye qarardad atraliya aur yurop ke mumlikin k sath hi qre gah hen
یو اے ای سوشل میڈیا عمر کی حد بچوں کی حفاظت ٹیکنالوجی کی-Legislation
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