یو ایچ ایس پنجاب میں میڈیکل ٹریننگ پورٹل پرائم کا آغاز
یو ایچ ایس نے پنجاب میں میڈیکل اور ہیلتھ پروفیشنلز کی تربیت کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم پرائم متعارف کروا دیا ہے جو 33 اداروں کے 3300 ٹرینیز کو شامل کرے گا۔
یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ( یو ایچ ایس) نے پنجاب میں میڈیکل اور ہیلتھ پروفیشنلز کی تعلیم و تربیت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارم '' پرائم'' کا افتتاح کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر برائے سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن خواجہ سلمان رفیق نے جمعہ کے روز یو ایچ ایس میں منعقدہ تقریب میں اس نئے پورٹل کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اس اقدام کا مقصد طبی طلباء کی عملی صلاحیتوں کی مؤثر نگرانی اور تربیت کے معیارات کو عالمی سطح پر لانے کی کوشش ہے۔
پرائم پورٹل کا بنیادی ڈھانچہ اور فعالیت
نیا پلیٹ فارم روایتی دستی لاگ بکس کے نظام کو ختم کرتے ہوئے تمام تربیتی سرگرمیوں کا الیکٹرانک ریکارڈ قائم کرے گا۔ میڈیسن، ڈینٹسٹری، نرسنگ، فارمیسی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی تعلیم کو ایک مربوط ڈیجیٹل نظام سے منسلک کیا جائے گا جس میں کلینیکل تجربات اور تحقیقی پیش رفت کا ڈیٹا شامل ہوگا۔ اساتذہ اور سپروائزرز کی کارکردگی بھی ڈیجیٹل طور پر مانیٹر کی جائے گی تاکہ تربیت کا معیار یقینی بنایا جا سکے۔ ہر تربیتی ادارے کو اپنا علیحدہ ڈیش بورڈ فراہم کیا جائے گا جبکہ تمام اداروں کی مجموعی نگرانی یو ایچ ایس سربراہانہ سطح سے کرے گی۔ یہ نظام صرف امتحانی نتائج نہیں بلکہ کلینیکل تجربے کو بھی جانچنے کی اجازت دیتا ہے۔Also readGaza: Displaced Children's Makeshift Football Pitches
حاضرین اور طبی تعلیم کے ماہرین کے تاثرات
افتتاحی تقریب میں طبی تعلیم کے شعبے کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی جس میں وائس چانسلر یو ایچ ایس میجر جنرل (ر) پروفیسر سہیل صابر، سابق وزیر صحت پروفیسر جاوید اکرم، اور پروفیسر احسن وحید راٹھور شامل تھے۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی پروفیسر زہرہ خانم، اور فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر اصغر نقی بھی موجود تھے۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر میجر جنرل (ر) پروفیسر سہیل امین، جنرل ہسپتال کے پرنسپل پروفیسر جودت سلیم، اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پروفیسر طیبہ وسیم بھی اس تقریب میں شریک ہوئیں۔ ڈائریکٹر پوسٹ گریجویٹ سٹڈیز پروفیسر آصف نوید نے شرکاء کو پورٹل کے اغراض و مقاصد اور طریقہ کار پر تفصیلی بریفنگ دی۔
خواجہ سلمان رفیق کا پرائم پورٹل پر تبصرہ
صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے خطاب میں کہا کہ شعبہ صحت میں بہتری لانا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ طبی تعلیم کا مقصد محض ڈگریاں دینا یا ڈاکٹروں کی تعداد بڑھانا نہیں بلکہ ایسے ماہرین تیار کرنا ہے جو درست طبی فیصلے اور جدید علاج فراہم کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یو ایچ ایس تقریباََ 230 اداروں میں انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ تعلیم کی نگرانی کرتی ہے۔ مؤثر مانیٹرنگ، درست ڈیٹا اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باقاعدہ جائزے کی ضرورت ہے۔ ''پرائم'' اس حوالے سے ایک اہم قدم ہے جو سپروائزرز کو ٹرینیز کی کارکردگی جانچنے اور تربیتی خامیوں کی نشاندہی میں مدد دے گا۔
مرحلہ وار نفاذ کا تفصیلی منصوبہ
وائس چانسلر یو ایچ ایس میجر جنرل (ر) پروفیسر سہیل صابر نے منصوبے کے مرحلہ وار نفاذ کا اعلان کیا۔ پہلے مرحلے میں 33 تربیتی اداروں کے 3,300 پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز اور 1,100 سپروائزرز کو پورٹل پر رجسٹر کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 60 میڈیکل و ڈینٹل کالجز کے 33,875 طلبہ کو شامل کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں نرسنگ، فارمیسی اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کے 31,734 طلبہ کو اس ڈیجیٹل نظام میں شامل کیا جائے گا۔ پروفیسر سہیل صابر نے امید ظاہر کی کہ ''پرائم'' کے ذریعے پنجاب میں طبی تعلیم و تربیت کے معیار، شفافیت اور ادارہ جاتی نگرانی کو ایک جدید ڈیجیٹل نظام کے تحت مربوط کیا جائے گا۔
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