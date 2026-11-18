یو ایچ ایس ایم بی بی ایس پہلی سلیکشن لسٹ جاری، کنگ ایڈورڈ میں کم از کم میرٹ 95.3697 فیصد
یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے پنجاب کے سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایم بی بی ایس داخلوں کی پہلی سلیکشن لسٹ جاری کر دی ہے۔ کم از کم میرٹ 93.297 فیصد سے لے کر کنگ ایڈورڈ میں 95.3697 فیصد تک ہے۔
یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز (یو ایچ ایس) نے پنجاب کے تمام سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایم بی بی ایس داخلوں کے لیے پہلی سلیکشن لسٹ باضابطہ طور پر جاری کر دی ہے۔ اس اہم اطلاع کے مطابق اوپن میرٹ پر امیدواروں کے لیے کم از کم میرٹ کی حد 93.297 فیصد مقرر کی گئی ہے۔
اعلیٰ ترین اور کم از کم میرٹ کی تفصیلات
یو ایچ ایس کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے سب سے زیادہ میرٹ 95.3697 فیصد رہا ہے۔ اس حوالے سے سب سے کم میرٹ کی حد رسول یونیورسٹی منڈی بہاؤالدین کے میڈیکل کالج کے لیے 93.297 فیصد طے کی گئی ہے۔Also readJapan Exports Jump 20.5% in Oct, Beats Forecasts
پنجاب کے مختلف شہروں میں قائم دیگر اہم میڈیکل کالجوں کے میرٹ کی شرح میں بھی نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کم از کم میرٹ 94.875 فیصد ہے جبکہ سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے لیے یہ شرح 94.3917 فیصد رکھی گئی ہے۔
ملتان کے نشتر میڈیکل کالج کے لیے 94.1889 فیصد اور راولپنڈی میڈیکل کالج کے لیے 94.0131 فیصد میرٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امیر الدین میڈیکل کالج لاہور کے لیے 93.8972 فیصد، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد کے لیے 93.7121 فیصد، اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج لاہور کے لیے 93.7106 فیصد کی ضرورت ہے۔
دیگر اہم اداروں کے لحاظ سے قائداعظم میڈیکل کالج بہاولپور کے لیے 93.5636 فیصد، گوجرانوالہ میڈیکل کالج کے لیے 93.5045 فیصد، اور ساہیوال میڈیکل کالج کے لیے 93.4773 فیصد کا معیار طے کیا گیا ہے۔ خواجہ محمد صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ کے لیے 93.4717 فیصد اور نواز شریف میڈیکل کالج گجرات کے لیے 93.4394 فیصد درکار ہے۔
نئے میڈیکل کالجز اور دیگر کوٹوں کی سلیکشن
اس سال قائم ہونے والے نئے ادارے مریم نواز شریف میڈیکل کالج میانوالی کے لیے 93.3121 فیصد میرٹ لازمی ہے۔ سرگودھا میڈیکل کالج کے امیدواروں کے لیے 93.4227 فیصد، ڈی جی خان میڈیکل کالج کے لیے 93.3694 فیصد، اور شیخ زید میڈیکل کالج رحیم یار خان کے لیے 93.3583 فیصد کا معیار قائم ہے۔ نارووال میڈیکل کالج کے لیے 93.3561 فیصد اور دیگر کوٹوں کے لیے الگ الگ شرائط مقرر کی گئی ہیں۔
یو ایچ ایس نے اوورسیز کیٹگری کے لیے 87.4717 فیصد، خصوصی طلبہ کی نشستوں پر 89.9609 فیصد، اور پسماندہ اضلاع کی کیٹگری کے لیے 88.3778 فیصد میرٹ کا تعین کیا ہے۔ ریسیپروکل کیٹگری میں 93.3293 فیصد جبکہ چولستان کے لیے مخصوص نشست پر 93.1591 فیصد میرٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔
فیس ادائیگی اور ضروری اقدامات کی ہدایات
منتخب امیدواروں کو اپنی فیس جمع کروانے کے لیے 21 نومبر تک کی مہلت دی گئی ہے۔ تمام امیدواروں کو داخلہ پورٹل کے ذریعے فیس چالان ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن طریقے سے فیس جمع کروانی ہوگی۔
انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی واضح ہدایت جاری کی گئی ہے کہ امیدواروں کے لیے الاٹ شدہ میڈیکل کالج میں جوائننگ دینا لازمی ہے۔ اس مقصد کے لیے طلباء کو اپنے ساتھ اصل تعلیمی دستاویزات کا نمونہ بھی لے جانا ہوگا۔
اس سلیکشن پروسس کے تحت کل 19 سرکاری میڈیکل کالجوں میں اوپن میرٹ کی 3 ہزار 796 نشستیں مختص ہیں۔ تمام امیدواروں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ مقررہ تاریخ کے اندر اپنی کارروائی مکمل کریں تاکہ ان کے داخلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔
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