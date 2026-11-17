یو ایل اے کا ولکن راؤنڈر ناکام، امریزون کے 40 سیٹلائٹس تباہ
یونائیٹڈ لینچ لینس کی ولکن راؤنڈر کی کامیابی کے بغیر فیل ہوئی جس سے امریزون کے 40 سیٹلائٹس تباہ ہو گئے۔ یہ کمپنی کا پہلا مشن ناکامی ہے۔
یونائیٹڈ لینچ لینس (ULA) کی ولکن راؤنڈر نے اتوار کی صبح فلوریڈا سے لانچ ہونے کے بعد تقریباً دس منٹ بعد ایک بڑی ناکامی کا شکار ہو گئی۔ اس واقعے کے دوران امریزون کے لیے 40 لئو سیٹلائٹس تباہ ہو گئے، جو کمپنی کے لیے ایک سنگین مالی اور تکنیکی نقصان کا سبب بنا۔ یہ واقعہ یو ایل اے کی تاریخ میں پہلی بار پیش آیا جب اس کا کوئی مشن کامیابی کے بغیر ناکام رہا۔
ولکن راؤنڈر کی پہلی مشن ناکامی
یہ واقعہ بوئنگ اور لاکیڈ مارٹن کی مشترکہ ملکی یونائیٹڈ لینچ لینس کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ ولکن راؤنڈر ان کمپنیوں کا نیا فلگ شپ راؤنڈر ہے جو امریزون کے لیے باقاعدہ سیٹلائٹ لانچنگ کے سفر کا آغاز کرنے کے لیے تیار تھا۔ دس منٹ کی اس ناکامی نے کمپنی کی مستقبل کی صلاحیتوں پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
لانچ کمپلیکس اور سیٹلائٹس کی تباہی
یہ راؤنڈر اسپیس لینچ کمپلیکس 41 سے امریزون کے لئو انٹرنیٹ نیٹ ورک کے لیے سیٹلائٹس لے کر اڑان بھری تھی۔ تاہم، لانچ کے تقریباً دس منٹ بعد راؤنڈر میں ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ اس کے نتیجے میں 40 سیٹلائٹس مدار میں پہنچنے سے قاصر رہے اور مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ واقعہ امریزون کے وسیع سیٹلائٹ کنسٹلیشن کے منصوبے کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
ULA کا سرکاری بیان اور تحقیق
یونائیٹڈ لینچ لینس نے ایک باقاعدہ بیان جاری کیا جس میں تصدیق کی گئی کہ ولکن ویہیکل نے لانچ کے دس منٹ بعد ایک اینوملی کا شکار ہو کر مدار میں رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ کمپنی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ابھی تک وہ کسی مخصوص ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس لیے وہ اس واقعے کی اصل وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر رہے ہیں۔
انجینئرنگ ڈیٹا اور آئندہ کے اقدامات
ULA کے مطابق ہر فلائٹ ڈیٹا پیدا کرتی ہے اور ہر فلائٹ سے نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تاہم، چونکہ یہ واقعہ ابھی حال ہی میں پیش آیا تھا، اس لیے انجینئرز کے پاس ابھی تک کوئی مخصوص ڈیٹا نہیں ہے جو اس واقعے کی حتمی وجہ کی وضاحت کر سکے۔ کمپنی کو اب اس ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں ایسی ناکامیوں سے بچا جا سکے۔
امریکہ میں اسپیس ٹیکنالوجی پر اثرات
یہ ناکامی امریکہ میں اسپیس ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے ایک اہم موڑ ہے۔ یونائیٹڈ لینچ لینس کی یہ مشترکہ کوشش جو بوئنگ اور لاکیڈ مارٹن کی ہے، اس کی کامیابی امریزون کے انٹرنیٹ نیٹ ورک کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ اس ناکامی کے بعد مارکیٹ میں اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں لانچنگ کی رفتار اور سیفٹی کے معیارات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔
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