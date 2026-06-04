یو این کی نکلئیر ایجنسی نے ایران کی طرف سے نکلئیر بم بنانے کے الزامات پر توجہ دے کر کہا ہے کہ اس کے پاس نکلئیر بم بنانے کے الزامات پر توجہ دے کر کہا ہے کہ اس کے پاس نکلئیر بم نہیں ہے۔
یو این کی نکلئیر ایجنسی نے ایف پی کے ایک غیر سرکاری رپورٹ میں یہ بات پھر سے تصدیق کی ہے کہ ایران میں یورینیم کی مقدار کو پورا کرنے کے لئے دسترسی کا فقدان ایک "پرو لیفریشن کنسرن" کا باعث بن رہا ہے، انسٹی ٹیوٹ آف ایٹمک انرجی ایجنسی (آئی اے ای) نے ایران کو "کانسٹرکٹیولے سے تعامل کرنا" کے لئے کہا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹمک ایجوکیشن ایجنسی (آئی اے ای) نے ایران میں کچھ اہم نکلئیر فیکلٹیز تک رسائی نہیں کی ہے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ نے جون 2025 میں ایک 12 روزہ تنازعہ شروع کیا جس میں نکلئیر سائٹس پر حملے کیے گئے۔ 28 فروری کو شروع ہونے والے جنگ میں بھی نکلئیر سائٹس پر حملے کیے گئے۔ آئی اے ای نے متعدد بار رسائی کے لئے اپیل کی ہے۔ "اس لیے کہ ایجنسی نے ایران کے نکلئیر فیکلٹیز اور سائٹس پر فوجی حملوں کی وجہ سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن ایجنسی کو ایران میں وریفیکیشن کی سرگرمیوں کو تاخیر کے بغیر شروع کرنا ہے،" آئی اے ای نے رپورٹ میں کہا ہے۔ امریکہ کے جون 2025 میں حملوں سے پہلے، آئی اے ای نے لکھا کہ ایران میں تقریبا 440 کلو گرام یورینیم 60 فیصد تک اچھی طرح سے بڑھا ہوا تھا، جو بم بنانے کے لئے ضروری 90 فیصد سے قریب تھا اور 2015 کے اب بھی مفہوم میں ہونے والے معاہدے کے مطابق 3.
67 فیصد سے بھی زیادہ تھا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان 2025 میں شروع ہونے والے تنازعہ کے دوران، اس ذخیرے کی تقدیر ابھی تک واضح نہیں ہے، جبکہ تہران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد ناکارہ ہونے والے سائٹس پر آئی اے ای کے انسپکٹرز کو رسائی سے انکار کیا ہے۔ "آئی اے ای کے پاس تقریبا ایک سال سے پہلے ہی بڑھے ہوئے یورینیم اور کم بڑھے ہوئے یورینیم کے بارے میں پہلے ہی اعلان کیا گیا تھا، جو کہ معیار کے مطابق حفاظتی عملوں کی پابندیوں کے مطابق تاخیر سے بھی زیادہ ہے،" یہ بات ایجنسی کے لئے ایک پرو لیفریشن کنسرن ہے،" یہ کہا گیا ہے۔ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل (رافیل گروس) نے ایران سے کہا ہے کہ "آئی اے ای کے ساتھ کانسٹرکٹیولے سے تعامل کرنے کے لئے ایران کو ایجنسی کے ساتھ مکمل اور موثر طریقے سے حفاظتی عملوں کی پابندیوں کے لئے لازمی ہے،" یہ کہا گیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر یہ الزام لگایا ہے کہ اس کے پاس نکلئیر بم بنانے کے لئے ہے، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس الزام کو توجہ دے کر یہ کہا ہے کہ ایران کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے پاس نکلئیر بم نہیں ہوگا اور یورینیم کو تباہ کر دیا جائے گا۔ تہران نے متعدد بار ان الزامات سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد نکلئیر بم بنانے کے لئے نہیں بلکہ سویلین مقاصد کے لئے یورینیم کی ترقی ہے
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