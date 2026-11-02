یو یو ہنی سنگھ کا بھتیجا سڑک حادثے میں جاں بحق پنجاب میں انوکھی غمگین خبر سامنے آئی
بھارتی مشہور ریپر یو یو ہنی سنگھ کے بھتیجے ویدیت اولک کا ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو جانے پر پوری پنجابی میوزک انڈسٹری میں سوگ کی لہر دوڑ گئی ہے جس میں انہوں نے اپنے شدید غم کا اظہار کیا ہے
بھارتی ریپر اور گلوکار یو یو ہنی سنگھ اپنے چچا زاد بھائی کی اچانک موت کے غم میں کھوے ہوئے ہیں ان کے بھتیجے ویدیت اولک جو کہ سپیڈ ریکارڈز کے مالک دینیش کے بیٹے تھے ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں یہ طعنہ انگیز واقعہ پنجاب کے جالندھر میں پیش آیا جہاں ویدیت اور ان کے دوست آراو تلوار موٹر سائیکل سوار ہو کر اپنے ایک دوست کی پیدائش کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے بعد لوٹ رہے تھے راستے میں پولیس لائنز فل اوور کے قریب ان کی گاڑی ایک کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی جو کہ شہر کی صفائی کے لیے رکھی گئی تھی پولیس کے مطابق یہ حادثہ رات کے تین بجے پیش آیا جب گاڑی ب ایم سی چوک سے بی ایس ایف چوک کی طرف جا رہی تھی اچانک پیش آنے والے اس حادثے میں گاڑی سوار دونوں نوجوانوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی پولیس نے بتایا کہ حادثے کی جگہ پر میونسپل سافٹ ویئر ملازمین اپنے کام میں مصروف تھے اور وہ اپنا ٹرالی گاڑی رکھے ہوئے تھے تاکہ وہاں سے فضلہ جمع کر سکیں لیکن گاڑی کی رفتار کی وجہ سے ان کے ٹکرانے سے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا اس المناک حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سب جان برادر نہ ہوسکے۔ مقتول ویدیت اولک کا تعلق پنجابی میوزک انڈسٹری سے تھا اور وہ یو یو ہنی سنگھ کے کزن تھے ہنی سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے دل کا دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے انستاگرام اسٹوریز کے ذریعے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اندھیرا مرحلہ ہے جہاں انہیں اپنے عزیز کھو بیٹھنے کا المیہ برداشت کرنا پڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب وہ کسی بھی صورت میں اپنا درد الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غم بہت بھاری ہے اور ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں متوفین کے رشتہ داروں نے قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر مقدمہ درج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے پولیس نے کسی بھی شخص کے خلاف مقدمات درج کرنے سے معذرت کر لی ہے شہریوں نے اس واقعے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے سڑکوں پر پارک کی گئی ٹرالیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ایسی ٹرالیاں اکثر غروبہ وقت یا اندھیرے میں بغیر کسی ہائی وولٹیج لائٹ کے رکھی جاتی ہیں جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔.
بھارتی ریپر اور گلوکار یو یو ہنی سنگھ اپنے چچا زاد بھائی کی اچانک موت کے غم میں کھوے ہوئے ہیں ان کے بھتیجے ویدیت اولک جو کہ سپیڈ ریکارڈز کے مالک دینیش کے بیٹے تھے ایک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں یہ طعنہ انگیز واقعہ پنجاب کے جالندھر میں پیش آیا جہاں ویدیت اور ان کے دوست آراو تلوار موٹر سائیکل سوار ہو کر اپنے ایک دوست کی پیدائش کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کے بعد لوٹ رہے تھے راستے میں پولیس لائنز فل اوور کے قریب ان کی گاڑی ایک کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی جو کہ شہر کی صفائی کے لیے رکھی گئی تھی پولیس کے مطابق یہ حادثہ رات کے تین بجے پیش آیا جب گاڑی ب ایم سی چوک سے بی ایس ایف چوک کی طرف جا رہی تھی اچانک پیش آنے والے اس حادثے میں گاڑی سوار دونوں نوجوانوں کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی پولیس نے بتایا کہ حادثے کی جگہ پر میونسپل سافٹ ویئر ملازمین اپنے کام میں مصروف تھے اور وہ اپنا ٹرالی گاڑی رکھے ہوئے تھے تاکہ وہاں سے فضلہ جمع کر سکیں لیکن گاڑی کی رفتار کی وجہ سے ان کے ٹکرانے سے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا اس المناک حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس فوراً موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سب جان برادر نہ ہوسکے۔ مقتول ویدیت اولک کا تعلق پنجابی میوزک انڈسٹری سے تھا اور وہ یو یو ہنی سنگھ کے کزن تھے ہنی سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس حوالے سے ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اپنے دل کا دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے انستاگرام اسٹوریز کے ذریعے کہا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے اندھیرا مرحلہ ہے جہاں انہیں اپنے عزیز کھو بیٹھنے کا المیہ برداشت کرنا پڑا ہے ان کا کہنا تھا کہ اب وہ کسی بھی صورت میں اپنا درد الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ یہ غم بہت بھاری ہے اور ان کا دل ٹوٹ چکا ہے۔ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں متوفین کے رشتہ داروں نے قانونی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور وہ جان بوجھ کر مقدمہ درج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے پولیس نے کسی بھی شخص کے خلاف مقدمات درج کرنے سے معذرت کر لی ہے شہریوں نے اس واقعے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے سڑکوں پر پارک کی گئی ٹرالیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ایسی ٹرالیاں اکثر غروبہ وقت یا اندھیرے میں بغیر کسی ہائی وولٹیج لائٹ کے رکھی جاتی ہیں جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
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