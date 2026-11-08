یہاماؤ میں 5.7 شدت کا زلزلہ: سڈوکا علاقے میں چوٹیں اور ٹرینوں کی خدمات متاثر
یپان کے وسطی حصے میں 5.7 شدت کا زلزلہ آیا جس سے دہائیوں افراد چوٹیل ہوئے اور ریل کی خدمات متاثر ہوئیں۔ سڈوکا ضلع میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔
جاپان کے وسطی حصے میں آج صبح سویرے ایک شدید 5.7 شدت کا زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں متعدد لوگوں کو چوٹیں آئیں اور ریل کے سفر میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ جاپان میٹرولوجیکل ایجنسی کی طرف سے دی گئی معلومات کے مطابق یہ زلزلہ رات 1:04 بجے (1604 جی ایم ٹی ہفتہ) سڈوکا پریفیکچر میں محسوس کیا گیا، جو ٹوکیو کے مغرب میں واقع ہے۔
زلزلے کی شدت اور جغرافیائی اثرات
زلزلہ کے شدید جھٹکے سڈوکا پریفیکچر کے علاوہ پڑوسی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ ایچی ضلع کے ایک ایمرجنسی افسر نے ایف پی ایف کو بتایا کہ حکام کو ابھی تک چوٹوں کی 16 رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔ ان چوٹوں کی نوعیت زیادہ تر ہلکی بتائی گئی ہے، جس میں زخمی ہونے والے افراد کو فوری طبی امداد دی گئی۔Also readاسلام آباد سمیت پنجاب اور پختونخوا میں زلزلے کے شدید جھٹکے
مقامی رپورٹس میں زخمیوں کی تعداد
مقامی خبر رساں اداروں کے مطابق زخمیوں کی حتمی تعداد اس وقت تک واضح نہیں ہو سکی۔ ضلع سڈوکا کے حکام نے بتایا کہ کم از کم تین خواتین کو ہنگائی طبی سہولت کے لیے لیا گیا ان میں ایک 90 سالہ خاتون بھی شامل ہیں جنہیں زلزلے کے جھٹکوں کے دوران بستر سے گرنے کے باعث کندھے میں چوٹ آئی۔
میڈیا رپورٹس میں متعلقہ علاقوں کا ذکر
مقامی اخبار چونچی شنبند اور ٹوکی ٹیلی ویژن دونوں نے الگ الگ رپورٹس شائع کیں جن کے مطابق دونوں علاقوں میں مل کر کم از کم 24 افراد زخمی ہوئے۔ ان رپورٹس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ چوٹیں عموماً ہلکی ہیں اور کسی بڑی ہلاکت کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔
تجارتی مراکز اور بنیادی ڈھانچے پر اثرات
زلزلے کی وجہ سے مقامی تجارتی مراکز اور عوامی مقامات میں بھتے زخمی ہوئے۔ ایچی علاقے کے شہر ٹویوہاشی میں ایک کار ڈیلرشپ کے شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ پڑوسی شہر ٹویوٹا میں موجود ایک بڑی کتابیں فروخت کرنے والی دکان میں شلفز سے اشیاء گر کر ٹوٹ پھوٹ کا سبب بنیں۔
آئندہ اقدامات اور زلزلے کی نوعیت
جاپان میٹرولوجیکل ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ اس زلزلے کے بعد کسی جزیرہ نما لہر (ٹسنامی) کے وارننگ جاری نہیں کیے گئے۔ اس کے باوجود ریل کی خدمات متاثر ہونے کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور حکام نے عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے۔
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