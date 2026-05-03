بھارت میں ترنس جینڈر برادری کے لیے ایک مقدس میلہ

بھارت میں کوواگم میں منعقد ہونے والا سالانہ میلہ ترنس جینڈر برادری کے لیے ایک مقدس اور قبولیت کا مرکز ہے۔ یہ میلہ انہیں آزادی اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔
بھارت میں ہر سال چند روزہ میلے میں اکثر نظر انداز کیے جانے والے ترنس جینڈر برادری کو نہ صرف پذیرائی ملتی ہے بلکہ ان کی تعظیم بھی کی جاتی ہے۔ یہ میلہ ایک مقدس رسم، جشن اور پناہ گاہ کا امتزاج ہے۔ اس میلے کا مرکز کوتھندوار مندر ہے جہاں بھارت بھر سے مسترد شدہ ترنس جینڈر برادری کے افراد ہندو دیوتا اراون کو خراج تحسین پیش کرنے اور آزادی کی ایک مختصر مدت سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ہزاروں افراد تمل ناڈو کے جنوبی صوبے کوواگم میں منعقد ہونے والی اس سالانہ تقریب میں شرکت کرتے ہیں، یہ روایت ہزاروں سال پرانی ہندو متون پر مبنی ہے جو حالیہ دہائیوں میں نمایاں ہوئی ہے۔ تھیلوتھاما، 34 سالہ، جو صرف ایک نام استعمال کرتی ہیں، نے ڈرم اور مذہبی گیتوں کی گونج کے درمیان ثابت قدمی سے کہا 'مجھے ایک پرندے کی طرح زندگی چاہیے۔'تھیلوتھاما، جو چنئی میں مقیم ایک چیریٹی تھوزی کے لیے کام کرتی ہے جو ترنس جینڈر افراد کی مدد کرتی ہے، نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے دوسروں کو ملازمت تلاش کرنے اور ان لوگوں کی مشاورت کرنے میں صرف کیا ہے جو مسترد ہونے اور غیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ اپنے جنس کی شناخت پر اپنے خاندان کی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے، انہوں نے گھر چھوڑ دیا اور ترنس جینڈر برادری کے اندر اپنی زندگی بنا لی۔ انہوں نے گزشتہ دس برسوں سے کوواگم کا سفر کیا ہے، جہاں مذہبی رسوم کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورتی مقابلہ اور گانے کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک دوست کی بستر پر پڑی والدہ کی دیکھ بھال کی، لیکن ان کی موت کے بعد انہیں جنازے کی رسومات میں شرکت کرنے سے روک دیا گیا۔ میلے کا اختتام دو روزہ تقریبات کے ساتھ ہوتا ہے جس کے دوران کوواگم عارضی طور پر قبولیت کی ایک نایاب جگہ بن جاتا ہے۔ پہلے دن، پجاری ترنس جینڈر عقیداروں کے گرد ایک مقدس دھاگہ باندھتے ہیں، جو ہندو جنگجو دیوتا اراون سے ان کے شادی کا प्रतीक ہے۔ جنوبی ایشیا میں مرد کے طور پر پیدا ہونے والے لیکن خواتین کے طور پر شناخت کرنے والے لوگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ بھارت کی 2011 کی آخری مردم شماری میں، 487,000 سے زیادہ افراد تیسری جنس کے رکن تھے - ایک نامزدگی جسے سپریم کورٹ نے 2014 میں باضابطہ طور پر تسلیم کیا، لیکن جن کے ارکان کو اب بھی شدید امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 'یہاں، لوگ مجھ پر مسکراتے ہیں، مہربانی سے بات کرتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ جو اس میلے میں حصہ لے رہے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اگر انہیں ترنس جینڈر لوگوں کی برکت ملے تو انہیں زندگی میں خوشحالی ملے گی۔'تھیلوتھاما کہتی ہیں۔ رات ہوتے ہی، موسیقی اور قہقہے پورے گاؤں میں گونج اٹھتے ہیں۔ 'عام طور پر، مجھے تنہا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں، میں اپنی طرح بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں،' دھانشیکا، برادری کی ایک اور رکن، مسکراتے ہوئے کہتی ہیں کیونکہ وہ دوستوں کو ان کے بہترین ساڑھیوں میں ملبوس دیکھتی ہیں۔ یہ میلہ ترنس جینڈر برادری کے لیے نہ صرف ایک مذہبی تقریب ہے بلکہ یہ ان کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ اپنی شناخت کا اظہار کر سکتے ہیں اور ایک ایسی برادری کا حصہ بن سکتے ہیں جو انہیں قبول کرتی ہے۔ یہ میلہ بھارت میں ترنس جینڈر افراد کے حقوق اور وقار کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ کوواگم کا میلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں ترنس جینڈر برادری کے لیے قبولیت اور احترام کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ یہ میلہ ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو اپنی جنس کی شناخت کی وجہ سے سماج میں مسترد کر دیے گئے ہیں.
