KATI president Muhammad Ikram Rajput 后面的sentence
صدرپ樣، محمد اکرام راجپوٹ نے مالی سال 2026-27 کے لئے وفاقی بجٹ کو خوش آئیدہ خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18.771 ارب روپے کا بجٹ کاروباری اعتماد بہتر کرنے، صنایع کی حمایت کرنے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا کامیابی صحیح طریقے سے نفاذ اور کاروباریوں کے لئے عملی حمایت پر منحصر ہوگا۔ راجپوٹ نے کہا کہ حکومت نے آنے والے سال کے لئے 높ی امداد کے ہدف مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے حیرتexpressed کہ کہ ان ہدفوں کو حاصل کرنا ممکن ہے کیونکہ پاکستان میں پیداوار کی لاگت پڑوسی ممالک سے زیادہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کو ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا اور زیادہ لوگوں کو غیر رسمی معیشت میں شامل کرنا چاہیے بجائے موجودہ ٹیکس دہندگان پر اضافی دباؤ ڈالنے کے۔ انہوں نے کراچی کے لئے 10 ارب روپے میں ک-IV پانی کی فراہمی منصوبے کا اجراء خوش آئیدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے لیکن شدید بنیادی تنظیمی مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ K-IV منصوبے تکمیل شہر اور ملک کی معاشی ترقی دونوں کے لئے اہم ہے۔ اسی وقت، راجپوٹ نے بڑے نے خیر کی غیر واضح منصوبوں کی عدم موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی قومی آمدنی اور صنعت ی پیداوار میں اہم حصہ ڈالتا ہے۔ اس لیے، انہوں نے وفاقی حکومت سے شہر کی ترقی کی ضروریات کے لئے مزick_funds کی درخواست کی۔ KATI صدر نے مزید تنخواہ دار افراد پر 9 فیصد سurchargeobutions کو ہٹانے اور inhabitat_Tax کی شرح میں کمی پر اسراع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات اقتصادی سرگرمی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے最低 wage میں اضافے کی سرgree بھی کی لیکن یہ مانا کہ بجٹ میں صنعت ی نشوونما کو مضبوط کرنے کے لئے کافی حوصلہ افزائی Measures موجود نہیں ہیں۔ راجپوٹ نے super tax میں کمی اور غیر ملکی مت不成ی پر capital value tax کو ہٹانے کو کاروبار برادری کے لئے مثبت قدمشروط کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات صنعت ین کے طویل standing مطلب تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ less_Texs equal استثمار کوcheck Encourage کر سکتے ہیں، کاروباری اخراجات کو کم کر سکتے ہیں اور صنعت ی وسیعت میں مدد کر سکتے ہیں۔ برآمدات کے حوالے سے، راجپوٹ نے کہا کہ بجٹ میں کچھ مفید قدم شامل کیے گئے ہیں تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف ٹیکس Rsanction کے ساتھ برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن نہیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ توانائی کی لاگت کو کم کرے، برآمدات ی واپس کی ادائیگیوں کو تیز کرے، عطیات میں بہتری لائے اور پیداوار اخراجات کو کم کرنے والی اصلاحات متعارف کراے۔ راجپوٹ نے کہا کہ ابھی تک یہ طے کرنا پ请进来 کہ بجٹ مکمل طور پر کاروبار دوستانہ یا عوام دوستانہ ہے۔ پہٹ سے، ان کا ماننا ہے کہ اس میں کچھ حوصلہ افزائی Measures موجود ہیں۔ انہوں نے نہیں کہ کہ صنعت ، برآمدات اور شہری ترقی کی مسلسل حمایت制jobs creation制 اور مع pel แม่道 کو مضبوط کر سکتی ہے۔ انہوں نے کاروبار برادری کے تعاونational economic progress制 کے لئے پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ کام کرنے کا اعادہ بیان کیا.
صدرپ樣، محمد اکرام راجپوٹ نے مالی سال 2026-27 کے لئے وفاقی بجٹ کو خوش آئیدہ خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18.771 ارب روپے کا بجٹ کاروباری اعتماد بہتر کرنے، صنایع کی حمایت کرنے اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے میں مدد کر سکتا ہے تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کا کامیابی صحیح طریقے سے نفاذ اور کاروباریوں کے لئے عملی حمایت پر منحصر ہوگا۔ راجپوٹ نے کہا کہ حکومت نے آنے والے سال کے لئے 높ی امداد کے ہدف مقرر کیے ہیں۔ انہوں نے حیرتexpressed کہ کہ ان ہدفوں کو حاصل کرنا ممکن ہے کیونکہ پاکستان میں پیداوار کی لاگت پڑوسی ممالک سے زیادہ ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کو ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا اور زیادہ لوگوں کو غیر رسمی معیشت میں شامل کرنا چاہیے بجائے موجودہ ٹیکس دہندگان پر اضافی دباؤ ڈالنے کے۔ انہوں نے کراچی کے لئے 10 ارب روپے میں ک-IV پانی کی فراہمی منصوبے کا اجراء خوش آئیدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے لیکن شدید بنیادی تنظیمی مسائل کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ K-IV منصوبے تکمیل شہر اور ملک کی معاشی ترقی دونوں کے لئے اہم ہے۔ اسی وقت، راجپوٹ نے بڑے نے خیر کی غیر واضح منصوبوں کی عدم موجودگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کراچی قومی آمدنی اور صنعتی پیداوار میں اہم حصہ ڈالتا ہے۔ اس لیے، انہوں نے وفاقی حکومت سے شہر کی ترقی کی ضروریات کے لئے مزick_funds کی درخواست کی۔ KATI صدر نے مزید تنخواہ دار افراد پر 9 فیصد سurchargeobutions کو ہٹانے اور inhabitat_Tax کی شرح میں کمی پر اسراع کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات اقتصادی سرگرمی کی حمایت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے最低 wage میں اضافے کی سرgree بھی کی لیکن یہ مانا کہ بجٹ میں صنعتی نشوونما کو مضبوط کرنے کے لئے کافی حوصلہ افزائی Measures موجود نہیں ہیں۔ راجپوٹ نے super tax میں کمی اور غیر ملکی مت不成ی پر capital value tax کو ہٹانے کو کاروبار برادری کے لئے مثبت قدمشروط کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدامات صنعتین کے طویل standing مطلب تھے۔ ان کا ماننا ہے کہ less_Texs equal استثمار کوcheck Encourage کر سکتے ہیں، کاروباری اخراجات کو کم کر سکتے ہیں اور صنعتی وسیعت میں مدد کر سکتے ہیں۔ برآمدات کے حوالے سے، راجپوٹ نے کہا کہ بجٹ میں کچھ مفید قدم شامل کیے گئے ہیں تاہم، انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف ٹیکس Rsanction کے ساتھ برآمدات میں نمایاں اضافہ ممکن نہیں۔ انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ توانائی کی لاگت کو کم کرے، برآمداتی واپس کی ادائیگیوں کو تیز کرے، عطیات میں بہتری لائے اور پیداوار اخراجات کو کم کرنے والی اصلاحات متعارف کراے۔ راجپوٹ نے کہا کہ ابھی تک یہ طے کرنا پ请进来 کہ بجٹ مکمل طور پر کاروبار دوستانہ یا عوام دوستانہ ہے۔ پہٹ سے، ان کا ماننا ہے کہ اس میں کچھ حوصلہ افزائی Measures موجود ہیں۔ انہوں نے نہیں کہ کہ صنعت، برآمدات اور شہری ترقی کی مسلسل حمایت制jobs creation制 اور مع pel แม่道 کو مضبوط کر سکتی ہے۔ انہوں نے کاروبار برادری کے تعاونational economic progress制 کے لئے پاکستان کی معاشی ترقی کے ساتھ کام کرنے کا اعادہ بیان کیا
بجٹ کراچی صنعت ٹیکس برآمدات ترقی
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