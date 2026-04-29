11 سالہ پاکستانی کھلاڑی سعد جہانگیر منج نے شطرنج میں تاریخ رقم کر دی

پاکستان کے 11 سالہ شطرنج کھلاڑی سعد جہانگیر منج نے ارینا انٹرنیشنل ماسٹر (اے آئی ایم) کا خطاب حاصل کر کے پاکستان کے لیے ایک نیا اعزاز کمایا ہے۔ وہ یہ ٹائٹل جیتنے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔
پاکستان کے لیے ایک اور لمحہ فخر! 11 سالہ پاکستان ی شطرنج کھلاڑی سعد جہانگیر منج نے شطرنج کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے اس غیر معمولی کارنامے کو سراہتے ہوئے اسے نوجوان نسل کے لیے ایک روشن مثال قرار دیا ہے۔ سعد جہانگیر منج نے ارینا انٹرنیشنل ماسٹر (اے آئی ایم) کا خطاب حاصل کر کے پاکستان کے شطرنج کے منظر نامے میں ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے باعثِ افتخار ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ترجمان نے بتایا کہ سعد کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بس اسے صحیح سمت میں نکھارنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس بی اس طرح کے ہونہار کھلاڑیوں کی ہر ممکن مدد کرے گا اور انہیں بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل فراہم کرے گا۔ سعد جہانگیر منج کی اس کامیابی نے ملک بھر میں شطرنج کے کھیل کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی اور نوجوان کھلاڑیوں کو اس کھیل کی طرف راغب کرے گی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے سعد کو دلائل مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ کامیابی ملک میں شطرنج کے علاوہ دیگر کھیل وں کو بھی ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ سعد کی مثال سے دوسرے نوجوان کھلاڑی بھی حوصلہ لیں گے اور ملک کے نام کو دنیا بھر میں روشن کریں گے۔ انہوں نے سعد کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ یہ کامیابی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ملک کو مثبت خبروں کی اشد ضرورت تھی۔ سعد جہانگیر منج کی اس کامیابی نے نہ صرف شطرنج کے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں بلکہ پورے پاکستان ی معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی سعد کی کامیابی پر مبارکباد کے پیغامات کی بھرمار ہے اور لوگ ان کی صلاحیتوں کو سراہ رہے ہیں۔ سعد نے اپنی اس کامیابی کا سہرا اپنے والدین، کوچ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے تعاون کو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی شطرنج کے کھیل کو مزید آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں اور ملک کے لیے مزید اعزازات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سعد جہانگیر منج کی یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اگر عزم و ہمت ہو تو کوئی بھی مشکل منزل عبور کی جا سکتی ہے۔ یہ نوجوان کھلاڑی پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن ہیں اور ان کی کامیابی سے مستقبل میں مزید شاندار کارنامے انجام دینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یہ خبر نہ صرف کھیل وں کی دنیا میں بلکہ عام عوام میں بھی بہت پذیرائی پا رہی ہے اور ہر کوئی سعد کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے.
پاکستان کے لیے ایک اور لمحہ فخر! 11 سالہ پاکستانی شطرنج کھلاڑی سعد جہانگیر منج نے شطرنج کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) نے اس غیر معمولی کارنامے کو سراہتے ہوئے اسے نوجوان نسل کے لیے ایک روشن مثال قرار دیا ہے۔ سعد جہانگیر منج نے ارینا انٹرنیشنل ماسٹر (اے آئی ایم) کا خطاب حاصل کر کے پاکستان کے شطرنج کے منظر نامے میں ایک نیا باب کھول دیا ہے۔ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے باعثِ افتخار ہے۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ترجمان نے بتایا کہ سعد کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، بس اسے صحیح سمت میں نکھارنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس بی اس طرح کے ہونہار کھلاڑیوں کی ہر ممکن مدد کرے گا اور انہیں بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل فراہم کرے گا۔ سعد جہانگیر منج کی اس کامیابی نے ملک بھر میں شطرنج کے کھیل کو مزید فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگی اور نوجوان کھلاڑیوں کو اس کھیل کی طرف راغب کرے گی۔ صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے سعد کو دلائل مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ کامیابی ملک میں شطرنج کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی ترقی دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ سعد کی مثال سے دوسرے نوجوان کھلاڑی بھی حوصلہ لیں گے اور ملک کے نام کو دنیا بھر میں روشن کریں گے۔ انہوں نے سعد کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ یہ کامیابی ایک ایسے وقت میں آئی ہے جب ملک کو مثبت خبروں کی اشد ضرورت تھی۔ سعد جہانگیر منج کی اس کامیابی نے نہ صرف شطرنج کے مداحوں کے دل جیت لیے ہیں بلکہ پورے پاکستانی معاشرے میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی سعد کی کامیابی پر مبارکباد کے پیغامات کی بھرمار ہے اور لوگ ان کی صلاحیتوں کو سراہ رہے ہیں۔ سعد نے اپنی اس کامیابی کا سہرا اپنے والدین، کوچ اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے تعاون کو دیتے ہوئے کہا کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں بھی شطرنج کے کھیل کو مزید آگے لے جانے کے لیے پرعزم ہیں اور ملک کے لیے مزید اعزازات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سعد جہانگیر منج کی یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اگر عزم و ہمت ہو تو کوئی بھی مشکل منزل عبور کی جا سکتی ہے۔ یہ نوجوان کھلاڑی پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن ہیں اور ان کی کامیابی سے مستقبل میں مزید شاندار کارنامے انجام دینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ یہ خبر نہ صرف کھیلوں کی دنیا میں بلکہ عام عوام میں بھی بہت پذیرائی پا رہی ہے اور ہر کوئی سعد کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے
شطرنج سعد جہانگیر منج پاکستان ارینا انٹرنیشنل ماسٹر پاکستان اسپورٹس بورڈ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
پی ایس ایل 11 کے کوالیفائر ٹکٹوں کی فروخت میں مشکلات، ویب سائٹ کا سرور ڈاؤنپی ایس ایل 11 کے کوالیفائرز کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کے دوران زیادہ ٹریفک کے باعث ویب سائٹ کا سرور جواب دے گیا۔ پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان میچ کے لیے ٹکٹ کی قیمت پانچ ہزار روپے مقرر کی گئی ہے۔ فزیکل ٹکٹس بھی دستیاب ہیں۔
Read more »
پی ایس ایل 11 کے پلے آف آج سے شروعپی ایس ایل 11 کے پلے آف آج کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے میچ سے شروع ہوں گے۔ ایلیمینیٹرز 29 اپریل اور 1 مئی کو لاہور میں ہوں گے جبکہ فائنل 3 مئی کو لاہور میں شیڈول ہے۔ پی سی بی نے پلے آف میچز کے لیے میچ ریفری اور امپائرز کے پینل بھی نامزد کر دیے ہیں۔
Read more »
PSL 11 playoffs begin today as Peshawar Zalmi face Islamabad UnitedKARACHI: The playoff stage of the Pakistan Super League (PSL) Season 11 kicks off today, with an exciting clash between Peshawar Zalmi and
Read more »
پی ایس ایل 11: پشاور زلمی نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لیپشاور زلمی نے بابر اعظم کی شاندار سنچری کی بدولت اسلام آباد یونائیٹڈ کو 70 رنز سے شکست دے کر پی ایس ایل 11 کے فائنل میں جگہ حاصل کر لی۔
Read more »
پی ایس ایل 11: ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آج لاہور میں مدمقابلپاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کے دوسرے پلے آف میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں مدمقابل ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شائقین کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔
Read more »
پشاور زلمی کیلئے خوشخبری: ناہید رانا پی ایس ایل 11 کے فائنل کیلئے دستیاببنگلادیش کرکٹ بورڈ نے فاسٹ بولر ناہید رانا کو پی ایس ایل 11 کے فائنل میں شرکت کے لیے این او سی جاری کر دیا ہے۔ وہ پشاور زلمی کے لیے اہم کھلاڑی ثابت ہو سکتے ہیں۔
Read more »