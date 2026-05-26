12ویں جماعت کے طالب علم نے شکایت کی کہ امتحانات میں غلطی ہوئی تھی

12ویں جماعت کے طالب علم ویدانت شریواستو نے انڈیا کے مرکزی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے امتحانات میں فزکس کی جوابی کاپی پر شکایت کی تھی۔ ویدانت کا کہنا تھا کہ سکین شدہ کاپی ان کی اپنی کاپی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ اس معاملے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کرتے ہوئے ویدانت نے الزام لگایا کہ ڈاؤن لوڈ کی گئی کاپی ان کی نہیں ہے اور ان کی تحریر اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ویدانت پر شدید ٹرول نگ کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں انھیں ' ملک دشمن ' اور ' پاکستانی ' قرار دیا گیا۔ سدھانت نے بتایا کہ ویدانت نے اپنا مؤقف پیش کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیا اور انسٹاگرام پر ویڈیو بھی شیئر کی۔ یہ پوسٹ وائرل ہوگئی، لیکن بہت سے لوگوں نے ہمیں شدید ٹرول کیا۔ یہاں تک کہ ہمیں پاکستانی بھی کہا گیا۔ کئی نیوز اینکرز نے بھی بغیر تصدیق کے ہمیں پاکستانی کہنا شروع کر دیا۔ ویدانت نے اپنا مؤقف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کیا، جس کے بعد یہ معاملہ تیزی سے وائرل ہوگیا۔ ایک جانب کئی لوگوں نے ان کی حمایت کی، وہیں دوسری جانب انھیں شدید ٹرول نگ کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بعض صارفین نے انھیں ' ملک دشمن ' تک قرار دیا، جبکہ ان کے اکاؤنٹ کی لوکیشن کی بنیاد پر انھیں ' پاکستانی ' کہہ کر بھی نشانہ بنایا گیا.
