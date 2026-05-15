عبدالحلیم خان کو 12 سال تک کی لڑکیوں کا ریپ اور جنسی استحصال کا مجرم قرار دیا گیا ہے اور انہیں عمرقید کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں کم از کم 20 سال قید شامل ہیں۔
12 سال تک کی لڑکیوں کا ریپ اور جنسی استحصال کرنے والے امام مسجد کو عمرقید: ’وہ کہتا تھا میرے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہیں‘مطالعے کا وقت: 8 منٹ’آریا‘ (فرضی نام) کی عمر 13 سال تھی جب ایک مسجد کے پیش امام نے اُنھیں ’ علاج ‘ کے نام پر جنسی طور پر ہراساں کیا۔ مشرقی لندن کی ایک مسجد میں تعینات امام مسجد عبدالحلیم خان کم عمر لڑکیوں اور اُن کے والدین سے کہا کرتے تھے کہ انھیں ’بدروحوں‘ سے نجات کے لیے ’ علاج ‘ کی ضرورت تھی۔ ’ علاج ‘ کے نام پر لڑکیوں پر جنسی حملوں کے بعد وہ انھیں خبردار کرتے تھے کہ اگر اُنھوں نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو علاج کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اںھیں بددعا لگ جائے گی، یا کالے جادو کے ذریعے اُن کے اور اُن کے خاندان والوں کو نقصان پہنچے گا۔آریا کہتی ہے کہ ’میں واقعی سمجھتی تھی کہ اُن (امام مسجد) کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں ہیں۔ مجھے دھمکایا گیا کہ اگر میں نے کبھی اس بدسلوکی کے بارے میں کسی سے بات کی تو ’میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کچھ بہت بُرا ہو گا۔‘ عبدالحلیم خان نے انھیں ہتھکنڈوں کے ذریعے 11 سال کے دوران سات خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنایا۔ اُن کی سب سے کم عمر متاثرہ لڑکی کی عمر صرف 12 سال تھی۔ عبدالحلیم خان کو لڑکیوں کے ریپ اور جنسی استحصال کا مجرم قرار دیتے ہوئے جمعرات (15 مئی 2026) کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہ.
