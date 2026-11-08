12 صوبوں کی تجویز: آئینی رکاوٹیں، سیاسی ردعمل اور ریفرنڈم کا امکان
وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے 12 صوبوں کی تجویز پیش کی گئی ہے جس میں 28ویں آئینی ترمیم اور ملک گیر ریفرنڈم کا بھی ذکر ہے۔
پاکستان کے انتظامی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جس کے تحت ملک کے چار موجودہ صوبوں کو تقسیم کر کے کل 12 صوبے بنانے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ اس تجویز کے مطابق پنجاب کو چار، خیبر پختونخوا کو تین، بلوچستان کو تین اور سندھ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس اقدام کو انتظامی اصلاحات اور بہتر حکمرانی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔
انتظامی تقسیم کا منصوبہ اور حقیقت
فی الحال پیش کی گئی یہ تجویز ایک ابتدائی خاکے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس میں نئے صوبوں کی حتمی حدود، دارالحکومتوں کا تعین یا اختیارات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ مختلف حلقوں میں سابقہ دنوں میں بھی پنجاب کی تقسیم، خیبر پختونخوا میں ہزارہ یا پختون خطے کی شناخت اور سندھ میں نئے صوبے کے قیام جیسے تصورات زیر بحث آئے ہیں۔ تاہم موجودہ منصوبے کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ کیا چھوٹی انتظامی اکائیوں کے ذریعے عوامی مسائل کے حل کی رفتار بڑھائی جا سکتی ہے۔Also readAraghchi contacts 12 foreign ministers in 48 hours
آئینی ترمیم کی پیچیدہ عمل اور ضروریات
نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین پاکستان کی ترمیم لازمی ہے جو کہ ایک مشکل قانونی و سیاسی عمل ہے۔ آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی یا سینیٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی منظوری دونوں ایوانوں میں کل ارکان کی کم از کم دو تہائی اکثریت سے ضروری ہے۔ اگر ترمیم کسی صوبے کی حدود متاثر کرتی ہے تو متعلقہ صوبائی اسمبلی سے بھی اسی تناسب سے منظوری لینا ہوگی۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وفاقی پارلیمان کی حمایت کا کافی نہیں ہے بلکہ ہر صوبے کی اسمبلی میں سیاسی اتفاقِ رائے پیدا کرنا انتہائی ضروری ہوگا۔ کسی بھی صوبے کی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت نہ ہونے کی صورت میں پورے ملک میں ترمیم کے باوجود اس مخصوص صوبے کی تقسیم کا عمل رک سکتا ہے۔
ملک گیر ریفرنڈم اور عوامی رائے کا کردار
مجوزہ آئینی ترمیم سے پہلے ملک گیر ریفرنڈم کرانے کا خیال بھی زیر بحث ہے تاکہ عوام کی براہِ راست رائے حاصل کی جا سکے۔ ریفرنڈم کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے سیاسی جماعتوں کے لیے اتفاقِ رائے پیدا کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ ریفرنڈم میں سوال کی نوعیت کیا ہوگی اور کیا یہ صرف عمومی حمایت یا مخصوص حدود کے بارے میں ہوگا۔
ریفرنڈم میں عمومی حمایت ملنے کے باوجود نئے صوبوں کے نام، دارالحکومت یا مالی اختیارات خود بخود طے نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے ریفرنڈم کی قانونی حیثیت اور آئینی ترمیم سے اس کے تعلق کو واضح کرنا ضروری ہے کیونکہ آرٹیکل 239 کے تقاضے باقی رہیں گے۔
سیاسی جماعتوں کا متضاد ردعمل اور موقف
سیاسی جماعتوں کا ردعمل یکساں نہیں ہے کیونکہ اس معاملے میں صوبائی شناخت، زبان اور وسائل کا سوال بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مؤقف ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور بدلتی ضروریات کے پیش نظر موجودہ ڈھانچے پر نظرثانی ضروری ہے اور ایسے اقدامات عوامی مرضی اور آئینی طریقہ کار سے ہونے چاہئیں۔
سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی انتظامی ضرورت کے تحت چھوٹی اکائیوں کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے صوبوں کو نسلی یا لسانی تقسیم کے بجائے انتظامی کارکردگی کی بنیاد پر دیکھا جانا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی تقسیم کی سختی سے مخالفت کرتی ہے اور اسے صوبائی شناخت اور وحدت کے تناظر میں دیکھتی ہے۔
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics