شدید گرمی میں لوہے کی چادر سے بنی ٹینکیوں میں طویل سفر کرنے والے 12 نوجوان لڑکوں کو بازیاب کرایا گیا۔ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے عید الاضحیٰ کے موقع پر مسافروں کو انتہائی خطرناک انداز میں کرائے لے کر دودھ کی سپلائی کے لیے استعمال ہونے والی ٹینکوں میں بھر کر سفر کرانے کی کوشش ناکام بنادی۔ پولیس کے مطابق موٹر وے پولیس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے دودھ کی سپلائی کے لیے استعمال ہونے والے ٹینکر میں بنی چار ٹینکیوں سے سرگودھا اور منڈی بہا الدین جانے والے 12 مسافر لڑکوں کو بازیاب کروایا اور کرائے کی مد میں لی گی رقم واپس کروا کر ٹینکر ڈرائیور پر بھاری جرمانہ عائد کرکے موٹر وے کی حدود سے باہر نکال دیا.
