149th Iqbal Anniversary Celebrations and 150th Birthday Program Launched
Pakistan marks Allama Iqbal's 149th birth anniversary with naval ceremonies and tribute messages from President Zardari and PM Shehbaz Sharif. The government has also launched year-long celebrations leading to his 150th birthday on November 9 next year.
پاکستان نے پیر، نو نومبر کو قومی شاعر اور مفکر علامہ محمد اقبال کی 149 ویں یوم پیدائش منانے کے لیے تقریبات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر ملک کے سیاسی رہنماؤں نے اقبال کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یہ تقریبات اگلے سال اقبال کی 150 ویں سالگرہ کے آغاز کے طور پر بھی منائی جا رہی ہیں۔
150 ویں سالگرہ کے لیے سال بھر کا پروگرام
حکومت نے اعلان کیا ہے کہ نو نومبر سے لے کر اگلے سال نو نومبر تک علامہ اقبال کی 150 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک سالہ قومی اور بین الاقوامی جشن کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے تحت بین الاقوامی کانفرنسز، علمی بحث و مباحثے، ادبی میلے، نمائشیں، تعلوقی مقابلے اور ثقافتی سرگرمیاں شامل ہیں۔Also readCM Maryam has launched Pakistan's first fully electric street sweeper truck
یہ پروگرام اقبال کے فکری ورثے کو مستقبل کی نسلوں تک پہنچانے اور معاشرے میں اس کی فلسفہ کی آگہی کو مضبوط بنانے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ حکومت نے اقبال کے تعلیمات کو تعلیمی اداروں اور قومی ترجیحات کا ایک متحرک حصہ بنانے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔
عالمی پوسٹ کے سربراہ کی شرکت اور تعزیتی پیام
لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر 149 ویں یوم پیدائش کے موقع پر ایک شاندار گارڈ تبدیل کرنے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب میں پاکستانی بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر کموڈور مصباح الامین بطور چیف گیسٹ شریک تھے۔ بحریہ کی ٹیم نے رینجرز کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔
تقریب کے بعد بحریہ کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل ندیم اشرف کی جانب سے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ اس موقع پر بحریہ کے افسران، جوائنٹس اور شہری عملے نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب اقبال کے فلسفے کے قومی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
صدر اور وزیراعظم کے پیغامات اور اقبال کا ورثہ
صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں اقبال کو جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی سیاسی شعور بیدار کرنے والے شخص کے طور پر یاد کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں میں خودمختاری اور حقوق کی آگہی پیدا کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو تحقیق اور علمی کھوج کا جذبہ اپنانے کی ہدایت کی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اقبال کے پیغام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اقبال نے مسلمانوں کو اپنی منفرد قومی شناخت کا احساس دلایا۔ وزیراعظم نے وضاحت کی کہ اقبال کے اسلامی خیالات نوجوان نسلوں کے لیے عملی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ان کے پیغام میں فرد، قوم اور عالمی سطح کی اقدار شامل ہیں۔
اقبال کی فلسفہ خودی اور شاہین کا استعارہ
حکومت کے پیغام میں اقبال کی فلسفہ خودی کی تفصیل دی گئی ہے جس کے مطابق افراد اور قومیں خود کو دریافت کر کے اپنی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ اقبال نے نوجوانوں کو قوم کے مستقبل کے تعمیر کنندہ قرار دیا۔ انہوں نے شاہین کے استعارے کے ذریعے نوجوانوں میں بہادری، آزادی اور بلند آرزؤں کی بات کی۔
اقبال نے امن، سماجی ہم آہنگی، رواداری اور انصاف کو پائیدار قومی ترقی کے بنیادی ستون کے طور پر پیش کیا۔ اقبال کی 1930 کی الہٰ آباد تقریر نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا۔ ان کے فکری راستے نے قائداعظم محمد علی جناح کی سیاسی جدوجہد کو سمت دی۔
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