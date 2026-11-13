15 سالہ فلسطینی نوجوان کی اسرائیلی قید سے رہائی
15 سالہ فلسطینی نوجوان عز الدین اللہ علیہ کی ایک ماہ کی قید کے بعد اسرائیلی جیل سے رہائی اور اس کی ماں سے ملاقات کی جذباتی داستان۔
پچاس سالہ فلسطینی نوجوان عز الدین اللہ علیہ نے اپنے والدین سے ملاقات کی اور اسے یہ احساس ہوا کہ اسے ان کے گھر میں واپس آنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کی ماں نے انہیں گلے لگایا اور اسے اپنی طرف سے بہت سارے پیار بھری باتیں کہیں۔
اسرائیلی جیل سے رہائی کا واقعہ
ایک ماہ قبل اسرائیلی جیل میں قیدی بننے والے اس نوجوان کو جمعہ کی شام کو آزاد کیا گیا۔ اس کی ماں رانیہ جرادت نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ آنسو بہاتے ہوئے اسے گلے لگ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی گالوں کو بوسہ دیا اور اس کی خوشی کو محسوس کیا۔Also readلیٹن میں کیفے ارشد خان چائوالا کی چوتھی شاخ کا افتتاح
یہ منظر یروشلم کے قریب الجب گاؤں میں دیکھا گیا جہاں اسرائیلی حکام عام طور پر ہفتہ وار فلسطینی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ اس وقت وہاں موجود متعدد بزرگوں نے بھی اپنے بیٹوں، بیٹیاں اور بیویوں سے ملاقات کی۔
اسرائیلی جیل میں قید کے دوران
عز الدین اللہ علیہ، جو غرب اردن کے شہر صیر کا رہائشی ہے، نے اپنی قید کے دوران پتھر پھینکنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ان کی ماں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے انہیں قیدیوں کے ساتھ باہر نکالا تھا تو ان پر آنسو گیس بھی پھینکی گئی۔
رانیہ جرادت نے کہا کہ یہ منظر اس وقت جیسا تھا جب سولڈیرز نے ان کے بیٹے کو 14 اکتوبر 2026 کو گھر سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظر انہیں اپنے بیٹے کے بچپن سے جوڑنے والا تھا۔
رہائی کے بعد کے واقعات
عز الدین اللہ علیہ کی رہائی کے بعد ان کی پہلی خواہش کاٹی اور شاورما کھانے کی تھی۔ ان کی ماں نے اس خواہش کو پورا کیا اور اس نے ان کے گھر میں واپس آ کر خوشی کا اظہار کیا۔
عز الدین اللہ علیہ نے بتایا کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی منظر دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے چھوٹے بھائی اور بہنیں ان کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے ان سے ملنے کے لیے بھاگے چلے آئے۔
فلسطینی قیدیوں کی صورتحال
آدمیر پرائزر سپورٹ اینڈ ہمن رائٹس اسوسی ایشن کے مطابق، اس وقت 9300 فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں۔ ان میں 350 نابالغ شامل ہیں۔
اسرائیلی ہیلتھ رائٹس گروپ بی تسلم نے بتایا کہ 2022 میں کھلے فائر کے قواعد کو آسان بنانے کے بعد فلسطینیوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
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