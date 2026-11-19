15 ممالک نے اسرائیلی بستیوں پر مملکت متحدہ اور آسٹریلیا کی پابندیاں خیرمقدم کیں
پاکستان سمیت 15 ممالک کے وزرائے خارجہ نے اسرائیلی بستیوں اور گزہ میں انسانی امداد رکاوٹوں کے خلاف برطانیہ اور آسٹریلیا کی پابندیوں کی حمایت کی ہے۔
پاکستان اور دیگر 14 ممالک کے وزرائے خارجہ نے مملکت متحدہ اور آسٹریلیا کی جانب سے غلطی سے قبضے میں لیے گئے فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی اسرائیل ی بستیوں کی سرگرمیوں کے جواب میں عائد کی گئی پابندیوں کا خیرمقدم کیا ہے۔ یہ تاریخی مشترکہ بیان 20 نومبر 2026 کو اسلام آباد میں جاری کیا گیا، جس میں ان اقدامات کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو ان کمپنیوں کو نشانہ بناتے ہیں جو بستیوں کی تعمیر میں ملوث ہیں۔
بین الاقوامی پابندیوں کی تفصیلات اور اہم ترین نکات
اس بیان میں واضح کیا گیا کہ مملکت متحدہ کی جانب سے اس تنظیم پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے جو گزہ میں انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ مشترکہ بیان کے دستخط کنندگان ممالک نے اس بات کی توثیق کی کہ ان پابندیوں کا مقصد غیر قانونی بستیوں کی توسیع اور الحاق کی پالیسیوں کو سپورٹ کرنے والے انفرادی افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی قانون اور متعلقہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، خاص طور پر سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 2334 (2016) اور بین الاقوامی عدل انصاف کے 19 جولائی 2024 کے مشورہ رائے کے تناظر میں ان اقدامات کی قانونی حیثیت کو اجاگر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کی غیر قانونی قبضے سے پیدا ہونے والی صورتحال کو قانونی حیثیت نہ دیں اور نہ ہی اس کی حمایت میں کوئی مدد فراہم کریں۔
شریک ممالک کی مشترکہ پوزیشن اور مذمت
پاکستان، اردن، مصر، سعودی عرب، صومالیہ، انڈونیشیا، قطر، متحدہ عرب امارات، ترکی، کویت، الجزائر، نائجر، فلسطین، لیبیا اور مالدیپ کے سفارتی نمائندوں نے اسرائیل کی مسلسل بستیوں کی پالیسیوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ خاص طور پر مشرقی یروشلم کے مشرق میں واقع E1 بستیوں کے منصوبے اور اس سے متعلقہ سرگرمیوں کو انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا۔
ان ممالک کے سفارتی افسران نے امید ظاہر کی کہ برطانیہ اور آسٹریلیا کا یہ قدم بین الاقوامی برادری کے دیگر ارکان کو بھی متحرک کرے گا اور وہ بھی اسی طرح کی قانونی اور اخلاقی کارروائی کرتے ہوئے ملکی پابندیوں کا احاطہ کریں گے۔ یہ اقدامات عالمی سطح پر اسرائیلی توسعیت پسندی کے خلاف ایک متحدہ آواز کے طور پر ابھر رہے ہیں۔
گزہ کے حالات اور امن کے لیے تجاویز
بیان میں اسرائیل کی فوجی عروج اور گزہ میں جاری حملوں کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ شرکاءِ مذاکرات نے فوراً اور مکمل طور پر ٹرمپ کے جامع پلان برائے گزہ تنازعہ کے اختتام کو نافذ العمل کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس منصوبے کو امن، استحکام، انسانی صورتحال کے بہتری اور تعمیر نو کے لیے بنیادی قرار دیا گیا۔
وزرائے خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غلطی سے قبضے میں لیے گئے فلسطینی علاقوں کے جغرافیائی اور آبادیاتی نقشے کو تبدیل کرنے والی تمام تدابیر کو واپس لے لے۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ پابندیاں ان تمام کوششوں کا حصہ ہیں جو جوابدہی کو یقینی بنانے اور پائیدار امن کے لیے ماحول فراہم کرنے کی جا رہی ہیں۔
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