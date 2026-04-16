17 دن بعد زندہ برآمد: مردان کی ماربل کان سے حیران کن ریسکیو

خیبرپختونخوا کے ضلع مردان میں ماربل کی کان میں 17 دن بعد ایک مزدور، عبدال وہاب، کی زندہ برآمدگی نے سب کو حیران کر دیا۔ حادثے میں دیگر نو مزدور جاں بحق ہوئے تھے اور ان کے خاندان نے عبدال وہاب کی تدفین بھی کر دی تھی۔
ایک ہولناک حادثے کے بعد، جب ایک ماربل کی کان سے 17 دن بعد ایک مزدور، عبدالوہاب، زندہ برآمد ہوئے تو ان کے خاندان اور علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ واقعہ خیبرپختونخوا کے ضلع مردان کے علاقے رستم میں پیش آیا، جہاں 31 مارچ کو ماربل کی کان میں کام کرنے والے 12 مزدوروں پر پہاڑ کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ اس حادثے میں نو مزدور جاں بحق اور دو زخمی ہوئے۔ ایک مزدور، عبدالوہاب، لاپتہ ہوگئے تھے اور ان کی تلاش جاری تھی۔
عبدال وہاب کے اہلخانہ نے ایک مسخ شدہ لاش کو عبدال وہاب سمجھ کر اس کی تدفین کر دی تھی، جو حیرت اور غم کا باعث بنی۔ فضل منان، جو عبدال وہاب کے خاندان کے ایک فرد ہیں، نے بتایا کہ اہلخانہ نے لاش کے کپڑے دیکھ کر اسے عبدال وہاب سمجھ لیا تھا، لیکن لاش کی حالت بگڑ چکی تھی۔ جب عبدال وہاب کے بھائی ناصر کو اس خبر کا علم ہوا تو وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے۔
اس سے قبل، عبدال وہاب کی والدہ بہت افسردہ تھیں کیونکہ وہ ڈیڑھ سال قبل اپنے ایک اور بیٹے کو گنوا چکی تھیں۔ اس حالیہ واقعے نے ان کے غم کو اور بڑھا دیا تھا۔ تلاش کا کام مسلسل جاری رہا، جس میں مقامی افراد اور کان کے مزدوروں نے حصہ لیا۔ بھاری مشینری کا استعمال کیا جا رہا تھا، اور عبدال وہاب کی نماز جنازہ بھی ادا کی جا چکی تھی۔
17 دن کی شدید تلاش کے بعد، جب کھدائی کا کام جاری تھا، کان کے اندر سے آواز آئی کہ کوئی زندہ ہے۔ فوری طور پر، مزدوروں نے ہاتھوں سے ملبہ ہٹانا شروع کر دیا اور عبدال وہاب کو زندہ برآمد کیا۔ یہ خبر سن کر سب کی جان میں جان آئی۔ عبدال وہاب کو فوری طور پر مردان ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
ریسکیو 1122 کے حکام نے بتایا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کس کی تدفین کی گئی تھی۔ یہ واقعہ خیبر پختونخوا میں کان کنی کے شعبے میں حفاظتی اقدامات پر سوالات اٹھاتا ہے، جہاں ہزاروں مزدور کام کرتے ہیں۔ صوبے میں ماربل اور دیگر معدنیات کی کانیں بڑے پیمانے پر موجود ہیں، جن میں مردان کا علاقہ رستم بھی شامل ہے۔
اس قسم کے حادثات کا رونما ہونا نہ صرف مزدوروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی شدید ذہنی اذیت کا باعث بنتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کان کنی کے دوران حفاظتی تدابیر کو سختی سے نافذ کیا جائے تاکہ ایسے دلخراش واقعات سے بچا جا سکے۔
عبدال وہاب ماربل کان مردان ریسکیو حادثہ
