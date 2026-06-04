پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی لاش پر 51 سنگین چوٹیں تھیں اور سگریٹ سے جلائے جانے کے داغ تھے۔
18 ماہ کے بچے کے قتل کے الزام میں ماں اور ساتھی گرفتار ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی لاش پر 51 سنگین چوٹیں تھیں اور سگریٹ سے جلائے جانے کے داغ تھے۔ یہ داغ بچے کے نجی اعضا، پیروں اور انگلیوں سمیت جسم کے کئی حصوں پر تھے۔ پولیس نے بچے کے قتل کے الزام میں ان کی 21 سالہ ماں اخیلہ اور ان کے گھر میں پارٹنر کے طور پر رہنے والے 31 سالہ اشکر کو گرفتار کیا ہے۔ اشکر پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور جبکہ اخیلہ ایک رقاصہ ہیں۔ پولیس نے دونوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیرالہ کے شہر نیدومنگڈ کے ڈی ایس پی بیجو کمار نے بتایا کہ 'پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کے جسم پر 51 زخموں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے زخم بھی پائے گئے ہیں۔' انھوں نے مزید کہا کہ 'اشکر کی اہلیہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اشکر کی ساس نے شکایت درج کرا کے اپنی بیٹی کے لیے قانونی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔' بیجو کمار نے کہا کہ 'ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے اور بچہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔' ایک اور پولیس افسر نے بتایا کہ اخیلہ کی والدہ نے بچے کی دیکھ بھال کرنے کی پیشکش کی تھی، خاص طور پر اس وقت جب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے۔ بچے کے دادا اور دادی نے بھی اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تاہم اخیلہ بچے کو کسی کے بھی حوالے کرنے پر رضا مند نہیں ہوئیں.
18 ماہ کے بچے کے قتل کے الزام میں ماں اور ساتھی گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کی لاش پر 51 سنگین چوٹیں تھیں اور سگریٹ سے جلائے جانے کے داغ تھے۔ یہ داغ بچے کے نجی اعضا، پیروں اور انگلیوں سمیت جسم کے کئی حصوں پر تھے۔ پولیس نے بچے کے قتل کے الزام میں ان کی 21 سالہ ماں اخیلہ اور ان کے گھر میں پارٹنر کے طور پر رہنے والے 31 سالہ اشکر کو گرفتار کیا ہے۔ اشکر پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور جبکہ اخیلہ ایک رقاصہ ہیں۔ پولیس نے دونوں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کیرالہ کے شہر نیدومنگڈ کے ڈی ایس پی بیجو کمار نے بتایا کہ 'پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچے کے جسم پر 51 زخموں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کئی چھوٹے زخم بھی پائے گئے ہیں۔' انھوں نے مزید کہا کہ 'اشکر کی اہلیہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اشکر کی ساس نے شکایت درج کرا کے اپنی بیٹی کے لیے قانونی مدد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔' بیجو کمار نے کہا کہ 'ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے تھے اور بچہ ان کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔' ایک اور پولیس افسر نے بتایا کہ اخیلہ کی والدہ نے بچے کی دیکھ بھال کرنے کی پیشکش کی تھی، خاص طور پر اس وقت جب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے۔ بچے کے دادا اور دادی نے بھی اسے اپنے پاس رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تاہم اخیلہ بچے کو کسی کے بھی حوالے کرنے پر رضا مند نہیں ہوئیں
18 ماہ کا بچہ قتل زخموں سگریٹ سے جلائے جانے کے داغ ماں اور ساتھی گرفتار کیرالہ پولیس
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