187 اعلیٰ عہدیداران کے ایم سی ایم سی کورس کے لیے نامزد ہونے کی تصدیق
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 187 گریڈ 18 افسران کو قومی پبلک پالیسی اسکول میں ہونے والے 48 ویں ایم سی ایم سی کورس کے لیے نامزد کیا ہے۔
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے قومی سطح پر اہمیت کے حامل 48 ویں مرے کیرئیر مینجمنٹ کورس کے لیے 187 افسران کی نامزدگیوں کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ یہ افسران گریڈ 18 یا اس کے مساوی عہدوں پر فائز ہیں اور ان کی تعیناتی ملک کے انتظامی ڈھانچے میں صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے کی گئی ہے۔ 24 نیوز ایچ ڈی نے پیر کو اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ یہ کورس 23 نومبر کو شروع ہو رہا ہے۔ اس اعلیٰ سطحی تربیتی پروگرام میں حصہ لینے والے افسران پاکستان انتظامیہ سروس اور پولیس سروس آف پاکستان کے بااثر ارکان پر مشتمل ہیں۔
نومندوں کی تعداد اور خدمات کی تفصیلات
قومی پبلک پالیسی اسکول لاہور کے ریکٹر کو بھیجے گئے باضابطہ خط کے مطابق، نامزد کردہ افسران کی کل تعداد 187 ہے۔ ان میں سے 30 افسران پاکستان انتظامیہ سروس (پاکسٹن ایڈمنسٹریٹو سروس) سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح، 30 افسران پولیس سروس آف پاکستان (پی ایس پی) کے ہیں۔ باقی ماندہ 127 افسران مختلف وفاقی اور صوبائی محکموں، سروس گروپس، اور آٹونومس تنظیموں سے ہیں۔Also readمولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر سی ڈی ای اور پولیس کی کارروائی
پاکستان انتظامیہ سروس کے افسران کی فہرست
نامزد کردہ پاکستان انتظامیہ سروس کے 30 افسران میں تahir روف، وردہ مشہود شوریش، محمد عثمان عبداللہ، زین العبیدین میمن، مہرین بلوچ، محمد فہیم، منصور احمد، محسن اقبال، منظور حسین، سامن عباس، رمیشہ جاوید، مرحبا نعمت، امیر تیمور، مریم جاوید، عبدالرحمن ڈوگر، طیب حیات، عارف احمد، زبینہ ناصر، راجہ عطار عباس، عبیدہ فرید، قدسیہ ناز، محمد ارسلان سلیم، شہریار قمر، عمر عواید، زرمینہ وزیر، نشین اسرار، محمد حسن احسن، نوام سمیر حسین لغاری، محمد شہاب اسلم اور ندیر شاہزاد خان شامل ہیں۔
پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کے نام
پولیس سروس آف پاکستان کے نامزد افسران میں دانیال احمد جاوید، ابراز علی عباسی، نوشروان علی، محمد نعیم شاہد، عرفان امیر، ارتزہ کمیل، اخلاق اللہ، غیور احمد خان، ڈاکٹر انم فرحت افضل، اصما روف، حنیف نیک بخت، صدام حسین، محمد سلمان لیاقت، محمد نبیل، علی رضا، ارسلان ظہیر، رفعت اللہ خان، احمد zunair چیمہ، فارخان خان، محمد قیس خان، حیدر علی، میر روحیل خان، سلیم شاہ، سعود خان، محمد احذر، احذر جواد، محمد عارف رضا، احمد شاہ، شاہمیر خالد اور مہم جاوید شامل ہیں۔
کورس کی مدت اور تربیتی مراکز کی تفصیلات
یہ اہم تربیتی کورس 23 نومبر 2026 سے 29 جنوری 2027 تک جاری رہے گا۔ اس کا انعقاد قومی ادارہ برائے عوامی انتظامیات (ناٹا) کے مختلف کیمپسز میں کیا جائے گا۔ ان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کے مراکز شامل ہیں۔ تمام نامزد کردہ افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 20 نومبر 2026 کو متعلقہ تربیتی اداروں میں اپنی حاضری رپورٹ کریں۔
انتظامی تربیت کا مقصد اور مستقبل کے مراحل
اس کورس کا بنیادی مقصد اعلیٰ سطح کے عہدیداران کی پالیسی سازی اور انتظامی صلاحیتوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ پروگرام حکومتی ملازمین کو جدید انتظامی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ تمام 187 افسران کی شرکت یقینی بنانے کے لیے انتظامی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ کورس کے آغاز سے پہلے تمام تر تیاریاں مکمل ہو سکیں۔
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