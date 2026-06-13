19 سالہ کینیڈین نوجوان نے کرپٹو کرنسی سیکم میں اپنا کردار تسلیم کیا

ایک 19 سالہ کینیڈین نوجوان نے اپنے کردار میں اپنا کردار تسلیم کیا ہے جو کرپٹو کرنسی کے سیکم میں ملوث تھا۔ انصاف کے ممتحن نے کہا کہ وہ سوشل انجینئرنگ کے ٹرکس کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو اکاؤنٹس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور چوری کی ہوئی رقم سے وہ اپنے لئے ایک لاکھ روپے کا لائف اسٹائل بنانے میں کامیاب ہوئے۔
ایک 19 سالہ کینیڈین نوجوان نے 13 ملین ڈالر سے زیادہ کی کرپٹو کرنسی کے سیکم میں اپنے کردار کا اعتراف کیا ہے جس سے امریکہ میں پھنسے ہوئے لوگوں سے ڈالر کا ایک بڑا حصہ چوری کیا گیا ہے۔ انصاف کے ممتحن نے کہا کہ وہ سوشل انجینئرنگ کے ٹرکس کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو اکاؤنٹ س تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور چوری کی ہوئی رقم سے وہ اپنے لئے ایک لاکھ روپے کا لائف اسٹائل بنانے میں کامیاب ہوئے۔ مئی میں انصاف کے ممتحن نے ریچرڈ جانیسن کو چار्ज کیا تھا جب وہ 19 سال کے تھے۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرکے ہی جیل میں بھیجے گئے ہیں۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے.
ایک 19 سالہ کینیڈین نوجوان نے 13 ملین ڈالر سے زیادہ کی کرپٹو کرنسی کے سیکم میں اپنے کردار کا اعتراف کیا ہے جس سے امریکہ میں پھنسے ہوئے لوگوں سے ڈالر کا ایک بڑا حصہ چوری کیا گیا ہے۔ انصاف کے ممتحن نے کہا کہ وہ سوشل انجینئرنگ کے ٹرکس کا استعمال کرتے ہوئے کرپٹو اکاؤنٹس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور چوری کی ہوئی رقم سے وہ اپنے لئے ایک لاکھ روپے کا لائف اسٹائل بنانے میں کامیاب ہوئے۔ مئی میں انصاف کے ممتحن نے ریچرڈ جانیسن کو چار्ज کیا تھا جب وہ 19 سال کے تھے۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرکے ہی جیل میں بھیجے گئے ہیں۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے۔ انصاف کے ممتحن کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک لاکھ روپے کا کاروبار کرتے تھے
کرپٹو کرنسی سوشل انجینئرنگ کرپٹو اکاؤنٹ چوری جیل
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