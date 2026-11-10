190 ملین پاؤنڈز کیس: عدالت نے سلمان صفدر سے دلائل شروع کرنے کا حکم دے دیا
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے بیرسٹر سلمان صفدر سے فوری دلائل شروع کرنے کا حکم دے دیا اور وکیل سے ملاقات کروانے کی ہدایت کی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈز کیس کی اپیلوں پر ہونے والی اہم سماعت کے دوران چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے پی ٹی آئی کے سینئر وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کو دلائل شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سزا کے خلاف اپیلوں پر حتمی دلائل طلب کر رکھے تھے جس کے بعد چیف جسٹس نے زور دیا کہ اب وکلا اپیلوں کے معاملے پر توجہ دیں۔ عدالت نے کیس کی اگلی سماعت 10 دن بعد کے لیے مقرر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے وکیلا لطیف کھوسہ اور سلمان صفدر کی ملاقات کروانے کی ہدایت بھی کی۔
عدالتی حکم اور وکلا کے موقف
چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے کمرہ عدالت میں موجود وکلا سے استفسار کیا کہ اگرچہ صحت اور ملاقاتوں کے معاملات سپریم کورٹ اور آئینی عدالت میں زیر التوا ہیں لیکن اب اپیلوں پر فیصلہ سنانے کے وقت آ گیا ہے۔ عدالت نے سہیل ناصر اور حامد خان کی موجودگی میں دلائل کا آغاز کرنے کی ہدایت کی۔ لطیف کھوسہ نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کو مشروط کر کے انڈرٹیکنگ دی تھی جو اب تک پوری نہیں ہو سکی۔Also read190 ملین پاؤنڈز اسکینڈل، چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 22 رہنماؤں کیخلاف تحقیقات تیز
بشریٰ بی بی اور عمران خان کی صحت
سماعت کے دوران بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے سات ماہ اور بشریٰ بی بی سے ی گیارہ ماہ بعد ملاقات کی جو کہ ان کے لیے باعث شرمندگی تھا۔ انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی کی آنکھوں کی حالت بگڑ رہی ہے اور انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ بیرسٹر صفدر نے وضاحت کی کہ ان کے موکل نے انہیں بتایا کہ ان کا بلڈ پریشر ایک سو ناسی سے اوپر جا رہا ہے اور انہیں برین ہیمرج کا خطرہ لاحق ہے۔
حکومت کا موقف اور علاج کی سہولت
پراسیکیوٹر جنرل نیب سہیل ناصر نے عدالت کے سامنے موقف اختیار کیا کہ علاج ہر فرد کا بنیادی حق ہے اور حکومت اس ذمہ داری سے غافل نہیں ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جیل انتظامیہ تمام ممکنہ علاج کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد نے بشریٰ بی بی کو علاج کی سہولیات کب فراہم کی گئیں اس کا تفصیلی ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔
اگلی سماعت اور دلائل کا آغاز
چیف جسٹس نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ وکلا کو دلائل دینے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ انہوں نے حکم دیا کہ وکلا کو پیپر بکس فراہم کی جائیں تاکہ وہ تیاری کر سکیں۔ عدالت نے سہیل ناصر اور پی ٹی آئی کے وکیلا سے کہا کہ وہ آج ہی دلائل کا آغاز کریں۔ چیف جسٹس نے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ وہ وکلا کی ملاقات اور دیگر رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔
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