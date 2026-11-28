1985 سوپر ماریو بروجز کی نایڈ کاپی کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا
1985 کی نایاب گیم سوپر ماریو بروجز نے نیو یارک میں نیلامی میں 96875 ڈالر حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا، جو ایک مکمل باکس کے ساتھ فروخت ہونے والی پہلی کاپی تھی۔
نیشنل اینٹرٹینمنٹ سسٹم کی تاریخی ویڈیو گیم سوپر ماریو بروجز کی ایک انتہائی نایاب کاپی نے نیلامی کے میدان میں نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، جس نے 26 نومبر 2026 کو خبریں سرخیوں میں شامل کر دیں۔
نیو یارک میں ہیریٹیج نیلامی کے ذریعے 20 اور 21 نومبر کو منعقدہ ویڈیو گیمز سگنیچر نیلامی کے دوران یہ طویل انتظار کیا جانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں اس قدیم گیمنگ گڈیز نے 96875 ڈالر کی بھاری رقم حاصل کی۔Also readFootball's biggest rivals may finally become teammates
نایاب کاپی کی تاریخی اہمیت اور تفصیلات
یہ فروخت 1985 کی ابتدائی پیداواری دوڑ سے تعلق رکھنے والی کاپی کے لیے ہے، جس میں پیکیجنگ پر میٹ اسٹیکر موجود تھا، جو کہ اس قسم کی گیمز کی شناخت میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔
ہیریٹیج نیلامی کے مطابق، یہ سیل ایک ایسی کاپی کی فروخت کا ریکارڈ ہے جو مکمل طور پر اپنے اصل پیکیجنگ میں موجود تھی، جسے انڈسٹری میں 'کمپلیٹ ان باکس' کہا جاتا ہے۔
اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ باکس کھولا گیا تھا اور کارٹریج استعمال ہوئی تھی، لیکن اس میں اصل کارٹریج، انسٹرکشن مینیول اور دیگر تمام شامل اشیاء موجود تھیں۔
مقابلے میں دوسری نایاب گیم اور گریڈنگ
اسی نیلامی کے دوران سوپر ماریو بروجز کی ایک اور نایاب کاپی بھی پیش کی گئی، جو دوسری پیداواری دوڑ سے تعلق رکھتی تھی اور جس کی پیکیجنگ پر گلا اسٹیکر لگا ہوا تھا۔
یہ دوسری کاپی فیکٹری سے بند حالت میں تھی اور پبلک سروس اینڈ ایگزیمنشن سے اسے 8.5 گریڈ حاصل ہوا، جو کہ کلکٹرز کی نظر میں ایک قابل ذکر کوالٹی سمجھی جاتی ہے۔
گیمنگ کلکٹرز میں بڑھتی ہوئی دلچسپی
یہ نیلامی کلاسک ویڈیو گیمز کی بڑھتی ہوئی کلکٹر ویلیو اور وینٹیج گیمنگ میمورابلیا میں جاری دلچسپی کو اجاگر کرتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ قدیم گیمنگ سامان کی مانگ مسلسل بڑھ رہی ہے، کیونکہ پچھلی نسل کے گیمرز اب اپنی بچپن کی یادگار چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
نیوینڈو این ایس ایس پلیٹ فارم پر ریلیز ہونے والی یہ گیم آج بھی ٹیکنالوجی کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے اور اس کی قیمتیں مستقبل میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کرتی ہیں۔
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