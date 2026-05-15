2 لڑکے جاں بحق، 2 زخمی، ڈیفنس میں گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار، 60 سالہ راہگیر جاں بحق، کورنگی میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکلوں کو روند دیا

ڈیفنس کے علاقے فیز ٹو ڈیفنس لائبریری کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار 2 لڑکے جاں بحق ہوگئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونیوالے لڑکوں کی شناخت 20 سالہ حمزہ ولد شکیل اور 22 سالہ سمیر ولد اقبال کے ناموں سے کی گئی۔ دونوں لڑکے ڈیفنس پی اینڈٹی کالونی کے رہائشی اور دوست تھے، جبکہ وہ قربانی کے جانور دیکھنے مویشی منڈی جا رہے تھے۔ حادثہ ٹریلرکی ٹکر سے پیش آیا، تاہم ڈرائیور ٹریلر سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، جاں بحق ہونیوالوں کی لاشیں پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیں۔ اسٹیل ٹاؤن کے علاقے نیشنل ہائی وے سے متصل لنک روڈبلوچ ہوٹل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 60 سالہ راہگیر جاں بحق ہوگیا، جاں بحق ہونیوالے راہگیرکے پاس سے ایسی کوئی چیزنہیں ملی، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش شناخت ورثاکیلیے چھیپاسردخانے منتقل کر دی۔ دریں اثنا کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب جمعے کی شب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکلوں کو روند دیا جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوگئے، زخمیوں کی شناخت 35 سالہ نذیر اور 35 سالہ کاشف کے نام سے کی گئی۔ ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود نے بتایا کہ زخمی ہونے والے دونوں افراد الگ الگ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، حادثے کے باعث واٹر ٹینکر سڑک سے ملحقہ نالے میں جا گھسا جبکہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، جلد ہڑتال کی کال دیں گے، ملک بھر میں شٹرڈاؤن ہوگا، امیر جماعت اسلامیگورنر خیبرپختونخوا کا وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے رابطہ، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تجویز۔
ڈیفنس کے علاقے فیز ٹو ڈیفنس لائبریری کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار 2 لڑکے جاں بحق ہوگئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونیوالے لڑکوں کی شناخت 20 سالہ حمزہ ولد شکیل اور 22 سالہ سمیر ولد اقبال کے ناموں سے کی گئی۔ دونوں لڑکے ڈیفنس پی اینڈٹی کالونی کے رہائشی اور دوست تھے، جبکہ وہ قربانی کے جانور دیکھنے مویشی منڈی جا رہے تھے۔ حادثہ ٹریلرکی ٹکر سے پیش آیا، تاہم ڈرائیور ٹریلر سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، جاں بحق ہونیوالوں کی لاشیں پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیں۔ اسٹیل ٹاؤن کے علاقے نیشنل ہائی وے سے متصل لنک روڈبلوچ ہوٹل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 60 سالہ راہگیر جاں بحق ہوگیا، جاں بحق ہونیوالے راہگیرکے پاس سے ایسی کوئی چیزنہیں ملی، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش شناخت ورثاکیلیے چھیپاسردخانے منتقل کر دی۔ دریں اثنا کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب جمعے کی شب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکلوں کو روند دیا جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوگئے، زخمیوں کی شناخت 35 سالہ نذیر اور 35 سالہ کاشف کے نام سے کی گئی۔ ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود نے بتایا کہ زخمی ہونے والے دونوں افراد الگ الگ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، حادثے کے باعث واٹر ٹینکر سڑک سے ملحقہ نالے میں جا گھسا جبکہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، جلد ہڑتال کی کال دیں گے، ملک بھر میں شٹرڈاؤن ہوگا، امیر جماعت اسلامیگورنر خیبرپختونخوا کا وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے رابطہ، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تجویز.
ڈیفنس کے علاقے فیز ٹو ڈیفنس لائبریری کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار 2 لڑکے جاں بحق ہوگئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونیوالے لڑکوں کی شناخت 20 سالہ حمزہ ولد شکیل اور 22 سالہ سمیر ولد اقبال کے ناموں سے کی گئی۔ دونوں لڑکے ڈیفنس پی اینڈٹی کالونی کے رہائشی اور دوست تھے، جبکہ وہ قربانی کے جانور دیکھنے مویشی منڈی جا رہے تھے۔ حادثہ ٹریلرکی ٹکر سے پیش آیا، تاہم ڈرائیور ٹریلر سمیت موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا، جاں بحق ہونیوالوں کی لاشیں پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دیں۔ اسٹیل ٹاؤن کے علاقے نیشنل ہائی وے سے متصل لنک روڈبلوچ ہوٹل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے 60 سالہ راہگیر جاں بحق ہوگیا، جاں بحق ہونیوالے راہگیرکے پاس سے ایسی کوئی چیزنہیں ملی، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش شناخت ورثاکیلیے چھیپاسردخانے منتقل کر دی۔ دریں اثنا کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب جمعے کی شب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکلوں کو روند دیا جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہوگئے، زخمیوں کی شناخت 35 سالہ نذیر اور 35 سالہ کاشف کے نام سے کی گئی۔ ایس ایچ او کورنگی صنعتی ایریا ناصر محمود نے بتایا کہ زخمی ہونے والے دونوں افراد الگ الگ موٹر سائیکلوں پر سوار تھے، حادثے کے باعث واٹر ٹینکر سڑک سے ملحقہ نالے میں جا گھسا جبکہ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا، جلد ہڑتال کی کال دیں گے، ملک بھر میں شٹرڈاؤن ہوگا، امیر جماعت اسلامیگورنر خیبرپختونخوا کا وزیراعلیٰ سہیل آفریدی سے رابطہ، لاک ڈاؤن ختم کرنے کی تجویز
Crime Accident Road Accident Motorcycle Accident Road Accident Road Accident Road Accident Road Accident Road Accident Road Accident
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
سعودی عرب: 8 لاکھ 60 ہزار سے زائد عازمینِ حج ارضِ مقدس پہنچ گئےسعودی عرب کے وزیر برائے حج و عمرہ نے بتایا ہے کہ بدھ تک دنیا بھر سے 8 لاکھ 60 ہزار سے زائد غیر ملکی عازمینِ حج ارضِ مقدس پہنچ چکے ہیں۔
Read more »
Box breathing: Calm your mind in 60 secondsFind latest breaking, trending, viral news from Pakistan and information on top stories, weather, business, entertainment, politics, sports and more.
Read more »
جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزمہ نرگس عرف ملکہ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے سے کردیاجوڈیشل مجسٹریٹ ملیر نے لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمدگی کے مقدمے میں گرفتار ملزمہ نرگس عرف ملکہ کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے سے کردیا۔ پولیس نے ملزمہ نرگس عرف ملکہ کو لاکھوں روپے مالیت کی 35 کلو چرس برآمدگی کے مقدمے میں جوڈیشل مجسٹریٹ ملیر کی عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے ملزمہ کو 3 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا جہاں تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ سے تفتیش کرنی ہے اور ملزمہ کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ کہاں سے منشیات خریدتی تھی معلوم کرنا ہے، ملزمہ سے لاکھوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی چرس برآمد ہوئی ہے اور ملزمہ کو قائدآباد پولیس نے خداداد قبرستان سواتی محلے سے گرفتار کیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمہ سے برآمد ہونے والی چرس کی مالیت 60 لاکھ روپے سے زائد ہے اور ان کے قبضے سے ایک لاکھ روپے سے زائد نقد رقم بھی برآمد ہوئی ہے۔ پولیس نے مزید بتایا کہ ملزمہ منشیات کراچی کے مختلف پوش علاقوں میں فروخت کرتی تھی جبکہ ان کے خلاف تھانہ قائد آباد میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
Read more »
پاکستانی ویٹرنز نے کینیڈا میں تاریخ رقم کی، میر طاہر اسحاق نے گولڈ میڈل جیتاپاکستانی ویٹرنز نے یونیکس کینیڈین ماسٹرز بیڈمنٹن چیمپیئن شپ 2026 میں کینیڈا سے موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق 2 گولڈ اور 1 برونز میڈل جیت لیے۔ میر طاہر اسحاق نے مینز سنگلز (60+) کے فائنل میں امریکی ٹاپ سیڈ کو 2-0 سے ہرا کر گولڈ میڈل جیتا، پلوشہ بشیر نے ویمنز سنگلز (35+) میں کینیڈین ٹاپ سیڈ اولمپین کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا، میر طاہر اسحاق اور نوید حق کی جوڑی نے مینز ڈبلز (50+) میں برونز میڈل حاصل کیا۔
Read more »
Iran and UAE Clash in Tehran's War with US and IsraelIran and the UAE are on opposing sides in Tehran's war with the US and Israel, during which Iran has targeted the UAE morethan any other Gulf country. Despite the deadlock on West Asia, the BRICS bloc managed to reach consensus on nearly 60 other agenda items.
Read more »