20 افراد ہلاک، پام آئل فارم پر مسلح حملے میں، ہونڈوراس میں تشدد جاری

وسطی امریکی ملک ہونڈوراس کے شمالی علاقے میں واقع ایک پام آئل فارم پر مسلح حملے میں ہلاک افراد کی تعداد بڑھ کر کم از کم 20 ہو گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق متعدد مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ اس وقت کی جب مزدور ایک پام آئل فارم میں اپنے کام کے آغاز کی تیاری کر رہے تھے۔ ہونڈوراس پولیس کے ڈپٹی کمشنر نے مقامی نشریاتی ادارے کو بتایا کہ جائے وقوعہ سے اب تک 20 لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں جن میں 15 مرد، 3 خواتین اور 2 کم عمر بچے شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے دوران مشکلات اس وقت پیدا ہوئیں جب متاثرہ خاندانوں نے تفتیش مکمل ہونے سے پہلے ہی لاشیں اٹھانا شروع کر دیں جس کے باعث شواہد جمع کرنے میں رکاوٹ پیش آئی۔ استغاثہ کے مطابق حملہ آوروں نے فارم کے احاطے میں قائم ایک چرچ کے قریب فائرنگ کی تاہم اب تک حملے کی واضح وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ البتہ ہونڈوراس کے سکیورٹی وزیر گیرزون ویلاسکیز کا کہنا ہے کہ ابتدائی شواہد جرائم پیشہ گروہوں کے ملوث ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ باجو آگوان کا علاقہ طویل عرصے سے زمینوں کے تنازعات، منشیات اسمگلنگ کے راستوں اور پام آئل کی کاشت کے پھیلاؤ کے باعث تشدد کا شکار رہا ہے۔افریقی پام سے حاصل ہونے والا پام آئل دنیا بھر میں کھانے پینے کی اشیا، صابن، کاسمیٹکس اور بائیو فیول میں استعمال کیا جاتا ہے جس کی بڑھتی ہوئی طلب نے اس خطے میں زمینوں پر تنازعات کو مزید شدت دی ہے۔
پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کے سب سے تاریک دور میں: بنگلہ دیش سے شکست کے بعد رینکنگ میں آٹھویں نمبر تک گرناپاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویپ کے بعد عالمی رینکنگ میں آٹھویں نمبر پر پہنچ گئی ہے جو اس کی تاریخ میں سب سے خراب صورتحال ہے۔ آٹھ برس پہلے یہی ٹیم پہلے نمبر پر موجود تھی۔ سلیکشن، ڈومیسٹک کرکٹ کی کمزوری اور ٹی 20 کو ترجیح دینا اس زوال کی بنیادی وجوہات ہیں۔
PHF announces 20-member squad for Pro League matches against Belgium, EnglandThe Pakistan Hockey Federation on Thursday announced a 20-member national squad for the upcoming Pro League matches against Belgium and England, with
ترک صدر نے ایک بڑی یونیورسٹی کو بند کرنے کا حکم دیاترک صدر رجب طیب ایردوان نے ایک بڑی آزاد یونیورسٹی کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یونیورسٹی میں 20 ہزار سے زیادہ طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔
ترک حکومت نے بلی یونیورسٹی کے آپریشنل لائسنس کو منسوخ کیا، طلباء کا تصفیے کے اقدامات، اضافی یورینیئم کی پوزیشن نکلناترک حکومت نے ایک سرکاری خبر کے مطابق اس وقتчност کے تحت گزشتہ سال ایک نجی کمپنی کی جانب سے انجام دیا گیا ایڈمن کی مجرمانہ کارروائیوں کی تحقیقات کے بعد، بلی یونیورسٹی کے موجودہ آپریشنل لائسنس کو منسوخ کیا ہے اور اسے فوری طور پر بند کیا۔ یونیورسٹی میں ترکیہ اور بیرون ملک سے 20،000 سے زیادہ طلباء ہیں۔
