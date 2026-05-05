2025 میں انٹر میڈیٹ امتحانات میں 400,000 سے زائد طلبا ناکام

IBCC کے اعداد و شمار کے مطابق، 2025 میں ملک بھر میں 400,000 سے زائد طلبا انٹر میڈیٹ امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہے، جن میں سے زیادہ تر پنجاب سے ہیں۔
انٹر میڈیٹ کوآرڈینیشن کمیشن ( IBCC ) نے ملک گیر اعداد و شمار جاری کیے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ 2025 میں 400,000 سے زائد طلبا انٹر میڈیٹ امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہے، یہ خبر 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے منگل کو بتائی۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناکام ہونے والے طلبا کی اکثریت صوبہ پنجاب سے ہے۔ نو تعلیم ی بورڈز کے 759,431 طلبا نے سالانہ امتحانات میں شرکت کی جن میں سے 270,068 انٹر میڈیٹ امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہے۔ خیبر پختونخوا (KP) کے آٹھ تعلیم ی بورڈز کے 282,585 طلبا نے سالانہ امتحانات میں حصہ لیا جن میں سے 5316 ناکام ہوئے۔ سندھ کے چھ تعلیم ی بورڈز کے 380,013 طلبا نے سالانہ امتحانات میں شرکت کی جن میں سے 53034 امتحانات پاس کرنے میں ناکام رہے۔ کوئٹہ بورڈ کے تقریباً 3,147 طلبا انٹر میڈیٹ امتحانات میں ناکام ہوئے جبکہ 54456 طلبا نے سالانہ امتحانات میں حصہ لیا۔ وفاقی بورڈ برائے انٹر میڈیٹ اور ثانوی تعلیم کے 100,993 طلبا نے سالانہ امتحانات میں شرکت کی جن میں سے 17,319 ناکام ہوئے۔ یہ اعداد و شمار ملک میں تعلیم ی معیار اور طلبا کی تیاری کے حوالے سے کئی سوالات اٹھاتے ہیں۔ پنجاب میں ناکامی کی شرح دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے کی وجوہات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ تعلیم ی نظام میں موجود خامیاں ہیں، یا طلبا کی جانب سے سنجیدگی کی کمی ہے، یا پھر امتحان کا معیار زیادہ سخت ہے؟
ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ناکام ہونے والے طلبا کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مناسب اقدامات اٹھانے کی بھی ضرورت ہے۔ انہیں دوبارہ امتحان دینے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے مدد فراہم کی जानी چاہیے۔ ساتھ ہی، تعلیمی بورڈز کو بھی اپنے نظام کو بہتر بنانے اور طلبا کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ طلبا کو ابتدائی مراحل سے ہی تعلیم کی اہمیت سمجھائی جائے اور انہیں പഠائی میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے प्रेरित کیا جائے۔ والدین اور اساتذہ کو بھی طلبا کی رہنمائی اور مدد کرنے میں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناکامی کوئی انجام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک موقع ہے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا۔ ہمیں ناکام ہونے والے طلبا کو ہمت دلانی چاہیے اور انہیں دوبارہ کوشش کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے حکومت اور تعلیمی اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا چاہیے جو طلبا کو کامیاب ہونے کے لیے تیار کرے۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف طلبا اور ان کے والدین کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک انتباہ ہیں۔ ہمیں تعلیم کو ترجیح دینی چاہیے اور اس میں بہتری لانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے۔ ناکامی کی وجوہات کا تجزیہ کرنے کے بعد، ہمیں ان وجوہات کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ ہمیں طلبا کو بہتر تعلیم فراہم کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیت پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں تعلیمی اداروں میں سہولیات کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جو طلبا کو سیکھنے اور ترقی کرنے کے لیے حوصلہ افزا ہو۔ یہ اعداد و شمار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تعلیم ایک مسلسل عمل ہے اور ہمیں ہمیشہ اس میں بہتری لاتے رہنی چاہیے
