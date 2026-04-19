2026 حج پروازوں کا آغاز: روڈ ٹو مکہ منصوبے سے 95,800 پاکستانی عازمین مستفید ہوں گے

سعودی ایئرلائن کی پہلی حج پرواز ایس وی 5723 نے 2026 کے حج کے لیے پرواز بھر لی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے عازمین کو رخصت کیا اور سعودی قیادت کو بہترین سہولیات کی فراہمی پر خراج تحسین پیش کیا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبے کے تحت اسلام آباد، کراچی اور لاہور سے 95,800 سے زائد عازمین مستفید ہوں گے، جس سے ان کے سفری مراحل آسان ہوں گے۔
سعودی ایئرلائن کی پرواز ایس وی 5723 نے 2026 کے حج کے لیے پہلی پرواز کے طور پر صبح 11 بجے اسلام آباد ائیرپورٹ سے سرزمین حجاز کی طرف پرواز کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مذہب ی امور سردار محمد یوسف ، سعودی ڈپٹی ہیڈ مشن محمد ال علی اور جوائنٹ سیکرٹری حج محمد بخش سانگی نے عازمین حج کو الوداع کیا۔ سردار محمد یوسف نے اس موقع پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد محمد بن سلمان، سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن ربیعہ اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کا شکریہ ادا کیا اور ان کی جانب سے بہترین سہولیات کی فراہمی اور تعاون پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔
وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آج 2026 کی پہلی حج پرواز کا آغاز ہے اور تمام عازمین کو بحفاظت سرزمین حجاز روانہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر حاجی کے لیے یہ لمحہ زندگی کے یادگار ترین لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ انہوں نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے حج انتظامات میں کی جانے والی گرانقدر خدمات کو سراہا اور سعودی وژن 2030 کے تحت ہونے والی پیشرفت اور وزیر حج ڈاکٹر توفیق الربیعہ کی کاوشوں کو بھی تسلیم کیا۔ سردار یوسف نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مثالی تعاون کے نتیجے میں حج کے انتظامات کو مکمل کیا گیا ہے اور حکومت پاکستان کی اولین ترجیح عازمین حج کو بہترین سہولیات اور باوقار سفر کی فراہمی ہے۔ انہوں نے روڈ ٹو مکہ منصوبے کو عازمین حج کے لیے ایک انقلابی سہولت قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبے کے تحت اسلام آباد ائیرپورٹ پر ہی سعودی امیگریشن اور دیگر سفری مراحل مکمل کیے جا رہے ہیں، جس سے عازمین براہ راست اپنی رہائش گاہوں تک پہنچ سکیں گے۔
سردار یوسف نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد سے 36 ہزار، کراچی سے 29 ہزار 800 اور پہلی بار لاہور سے 30 ہزار عازمین روڈ ٹو مکہ کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ اس طرح مجموعی طور پر 95 ہزار 800 پاکستانی عازمین اس جدید سہولت سے فائدہ اٹھائیں گے، جو کل سرکاری عازمین کا 80 فیصد بنتا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر حج انتظامات کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ ہر 188 عازمین کے لیے ایک تربیت یافتہ ناظم مقرر کیا گیا ہے جو ان کی مکمل رہنمائی کریں گے۔ منیٰ، عرفات اور مزدلفہ میں عازمین کی رہنمائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ سعودی عرب پہنچتے ہی ہر حاجی کو ایک مفت سعودی سم کارڈ فراہم کیا جائے گا اور طویل حج کے لیے 40 جی بی انٹرنیٹ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ 24 ہزار حجاج کو ہائی سپیڈ ٹرین کے ذریعے سفر کی سہولت فراہم کی جائے گی، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان شروع کی گئی جدید ٹرین سروس کا حصہ ہے۔ اس سال 1 لاکھ 19 ہزار سرکاری حجاج کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں اور تمام سرکاری حجاج کو مدینہ منورہ میں مرکزیہ کے قریب رہائش دی جائے گی۔ انہوں نے حج کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ قرار دیا۔
آخر میں، سردار یوسف نے حجاج کرام کو صبر و تحمل اور نظم و ضبط کے ساتھ اپنے حج کو مکمل کرنے کی تلقین کی اور سعودی قوانین کی پابندی کو ہر حاجی پر لازم قرار دیا۔ انہوں نے خدام الحجاج کی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید بھی کی۔ وفاقی وزیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ حجاج کرام پاکستان کے سفیر کے طور پر مثبت کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے سعودی قیادت کا حجاج کی خدمت پر خصوصی شکریہ ادا کیا اور شاہ سلمان کی سرپرستی میں حجاج کی خدمت کو سراہا۔
حج 2026 سعودی ایئرلائن سردار محمد یوسف روڈ ٹو مکہ پاکستانی عازمین
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
First trailer for Street Fighter movie unveiled at CinemaCon 2026The long-awaited return of Street Fighter to cinemas has officially begun, with Paramount Pictures and Legendary releasing the first trailer for the live-action reboot on April 16, 2026.
Read more »
ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2026 کا میچ مشکوک، آئی سی سی نے تحقیقات کا آغاز کردیاآئی سی سی اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان معاملات پر فی الحال کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے
Read more »
حج آپریشن 2026 کا آغاز، کراچی سے پہلی پرواز آج رات روانہ2026 کا حج آپریشن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے پہلی حج پرواز آج رات 3 بجے روانہ ہوگی جس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ پراجیکٹ کے تحت سعودی حکام کراچی ایئرپورٹ پر ہی عازمین کی امیگریشن کریں گے۔
Read more »
Samsung rolls out April 2026 security updateSamsung has started rolling out its latest software update, delivering the April 2026 security patch to a range of Galaxy devices, including its foldable smartphones and flagship tablets.
Read more »
پاکستان سے حج آپریشن 2026 کا باقاعدہ آغازاس سال کراچی ائیرپورٹ سے 31 ہزار سے زائد عازمین حج روانہ ہوں گے، حکام
Read more »
پاکستان کے زرمبادلہ ذخائر جون 2026 تک 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کی توقعاسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر جمیل احمد نے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ ملاقات میں بتایا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے توقعات سے بہتر ہوئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے تنازع کے باوجود، معیشت بہتر پوزیشن میں ہے۔ زرمبادلہ ذخائر جون 2026 تک 18 ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے۔
Read more »